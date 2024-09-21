Хачапури с нутеллой и хинкали с вишней: чем может удивить современная грузинская кухня?

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Характер заведения

«Сули» с грузинского переводится как «душа». Душевность начинается с интерьера. Он современный – лаконичный и уютный, несмотря на большие окна, через которые мы видим суматоху на улице. Мягкий теплый свет не бьет в глаза. Открытая кухня на первом этаже позволяет наблюдать за процессом приготовления пищи, однако ароматы благодаря хорошей вытяжке не попадают к посетителям.

К тому же видна идеальная чистота, царящая вокруг рабочих мест поваров. В заведении есть еще второй этаж, откуда открывается красивый вид. Также в теплую погоду здесь есть площадка, но близость шумной и загруженной дороги – это не самое лучшее соседство для уютного ужина. Внутри не очень громко играет современная грузинская музыка, хорошо подчеркивающая характер заведения и одновременно позволяющая людям не кричать, пытаясь поговорить.

Чтобы рассмотреть интерьер — листайте карусель с помощью стрелок:

А что в меню?

Меню доступно только в электронной версии. Отдельные разделы посвящены хачапури, хинкали, блюдам на мангале – их здесь много.

Хинкали предлагают в девяти вариациях. Наряду с классическими – с бараниной, свино-телячьим фаршем – можно увидеть не совсем обычные начинки: с грибами и картофелем, вишней, а также мини-хинкали в соусе. Меня заинтересовало блюдо мама-хинкали, которое выглядит как большое хинкали, внутри которого находится еще пять обычных. Я даже хотела его заказать, но официант предупредил, что готовится блюдо 35-40 минут. К сожалению, столько времени на ожидание у меня не было. Имейте в виду, что для таких блюд нужно иметь не только деньги, но и время.

Список хачапури также радует разнообразием. Здесь к классике добавили хачапури с морепродуктами и сладкий – с нутеллой.

Порадовало присутствие сациви в холодных блюдах. По моим наблюдениям, сациви готовят не везде. Салаты достаточно стандартные — что-то вроде цезаря с курицей и из лосося, также есть фирменный грузинский овощной и мангал-салаты.

Первые блюда – это три классических грузинских супа плюс бульон с лапшой. Горячие блюда – это лобио, долма, оджахури, чкмерули, чахохбили, чашушули, блюдо от шефа мотушули — свинина, тушеная с овощами в сметанном соусе, запеченная в кеци под тестом. Еще есть шашлыки из всех видов мяса и люля-кебабы. Также можно заказать сет на большую компанию.

Даже только читая названия блюд, мы чувствуем вкусы кинзы, орехов, сливочно-чесночных соусов… Кстати, если у вас есть аллергия на какие-то из компонентов, вы можете сказать об этом официанту и, возможно, что-то из этих продуктов можно будет изъять из блюда.

А вот со сладкими блюдами что-то пошло не так. Есть только традиционный для всех одесских заведений любой кухни «Наполеон», медовик и орешки со сгущенкой. К сожалению, не нашла в меню чурчхелы, гозинаки, пеламуши, назули.

Конечно, в меню напитков много грузинских вин и безалкогольных напитков – лимонадов в стекле или собственного приготовления.

Чтобы посмотреть меню — листайте карусель с помощью стрелок:

Цитаты из меню:

Мини-хинкали в соусе чкмерули — 160 грн

Кубдари из баранины — 255 грн

Хачапури «5 сыров» (с сыром сулугуни, имеретинским, дорблю, бри, пармезаном и медом) — 295 грн

Хачапури с морепродуктами — 385 грн

Хачапури с нутеллой — 255 грн

Салат по-грузински — 165 грн

Лобио — 145 грн

Свинина по-карски — 205 грн

Харчо — 135 грн

Шашлык из свиного ошейка — 230 грн

Сет на компанию (2,5 кг) — 2950 грн

Отдельно следует поблагодарить за наличие детского меню, хоть и небольшого. Именно в нем я нашла мини-версию хачапури. Это были хачапури по-мегрельски и по-аджарски. Их я и заказала (135 грн.). Также я взяла ассорти пхали (145 грн.), порцию (3 шт.) хинкали с вишней (99 грн.), сациви (165 грн.), цитрусовый и малиново-бузинный лимонады (80 грн.).

Заказы принесли довольно быстро — пхали через 15 минут, другие блюда – в течение 5-10 минут.

Честный отзыв

Пхали – традиционная грузинская закуска (в переводе означает “все перемешано”). Ее готовят из шпината, крапивы, свеклы, фасоли, баклажанов и других овощей в качестве основы с добавлением орехов, чеснока, зеленого лука, специй и зерен граната. В некоторых регионах Грузии пхали готовят из рыбы или мяса. Вообще известно более двухсот рецептов блюда. Кстати, иногда можно увидеть или услышать слово «мхали» вместо «пхали». Так вот, имейте в виду, что это выдуманное русскими название, потому что слово «пхали» им кажется неблагозвучным.

К сожалению, пхали в этом заведении мне не понравились. В ресторане их подают в трех основных вкусах – из свеклы, шпината и фасоли. И если по вкусу свекольные были нормальные, то шпинатные и фасолевые оказались очень горькими. Такое впечатление, что в них добавили много горьких орехов или очень много горькой специи. К тому же в блюде не хватало зерен граната, хотя на фото в меню они присутствовали.

Сациви. Настоящий сациви готовят из фазана. Но сейчас даже в Грузии осталось не так много фазанов, поэтому обычно в ресторанах мы видим сацивы из курицы – экономвариант, или немного дороже – из индейки. Главное украшение блюда – это нежный ореховый соус, которым заливается мясо. Желательно, чтобы оно постояло и хорошо пропиталось, тогда и блюдо будет вкусным. Итак, самый важный ингредиент – качественные орехи. И именно поэтому самый вкусный сациви – это вчерашний, устоявшийся. В «Суле» подают хороший социал. Не забудьте к нему взять шоти, чтобы вымакать им остатки соуса.

Хинкали с вишней. Очень неожиданные, по-моему, хинкали с украинским оттенком. К ним предлагали подать сметану, но я решила оценить их «натуральный» вкус. Он оказался приятным, мягким, не слишком кислым и не слишком сладким. Тесто довольно плотное и вишневый сок не вытекает, в то же время оно нежное и эластичное, не тяжелое. Твердая пятерка.

Приятное послевкусие

Официантка, когда убирала стол, спросила, все ли мне понравилось. Я честно ответила, что с пхали что-то не то. Действительно, я только немного их попробовала. Через несколько минут она принесла в качестве извинения торт «Наполеон». Она сказала, что, действительно, они попробовали закуски, и они оказались не такими, как надо. А «Наполеон», как и сациви, я понесла домой, ведь и так съела многовато.

“Сули” понравился по многим параметрам, хотя и не все было идеально. Но, однозначно, в это заведение я вернусь, чтобы попробовать блюдо от шефа, кубдари из баранины и мама-хинкали. И пусть в Грузию сейчас попасть нелегко, ее вкусы напоминают нам о гостеприимстве и красоте этой прекрасной страны.