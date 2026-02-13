Лишь для взрослых: чем удивляет гастробар «Искра» в центре Одессы

Ко Дню влюбленных в Одессе традиционно ищут места с сердечками и романтической классикой. Но гастробар «Искра» на Троицкой выбирает другое настроение — провокацию, античные аллюзии и десерты с характером. Гастрообозреватель «Одесской жизни» посетил заведение и проверил: стоит ли приходить сюда за вкусом или все же главное — антураж.

Ключевые моменты:

«Искра» позиционирует себя как пространство «только для взрослых» с провокационным декором и тематической подачей блюд

Меню создано сетью заведений финалистки шоу «Мастер-шеф» Анастасии Завадской

Наибольший интерес вызывают десерты с эротической формой, но их вкус оказался спорным

Заведение скорее выбирают за атмосферу, чем за гастрономические открытия

Редакция «Одесской жизни» продолжает серию независимых гастрообзоров городских заведений. Мы принципиально не публикуем рекламные материалы под видом журналистики и всегда отмечаем, когда текст является субъективным опытом автора. Этот материал — именно такой случай: честный визит без предупреждения заведения, с собственной оплатой счета и без согласования содержания.

Гастробар «Искра» расположен в центре Одессы — на улице Троицкой, в квартале между Итальянской и Вадима Корженко. Формат заведения сразу задает тон: эротические аллюзии, камерное полутемное пространство и декор, который скорее отсылает к античным культам плодородия Луперкалий*, чем к классическому «Валентину» с купидонами.

Мы подробно протестировали меню, обратили внимание на подачу, баланс вкусов, текстуры и соответствие ожиданиям. В материале вы найдете не эмоциональный восторг и не хейт, а взвешенную оценку — что сработало, а что оставило вопросы. Потому что задача гастрообзора — не создавать ажиотаж, а помогать читателям принимать решения.

14 февраля по-взрослому: одесское кафе с характером и перчинкой

Внимание! Данный материал не является рекламным. Впечатления и мнения носят субъективный характер и отражают индивидуальные вкусы автора.

Гастробар с невинным названием «Искра» находится на улице Троицкой, между Итальянской и Вадима Корженко (бывшие Пушкинская и Осипова).

Фаллические символы на входной двери дают понять, что вас ожидает дальше. Внутри вы сразу попадаете в небольшой полутемный бар, откуда ведет лестница на второй этаж. Там можно выбрать столик в одной из трех комнат. Залы оформлены в стиле будуаров начала ХХ века — мягкие стулья и диваны, приглушенные тона, старые ковры на паркете, откровенные картины на стенах, провокационный декор. За столиками у окна можно наблюдать неспешную жизнь улицы Троицкой. Лишь слишком громкая музыка не дает расслабиться окончательно. В обеденное время здесь не было других посетителей, поэтому можно свободно заглянуть во все уголки и пофотографироваться.

А что в меню?

Меню есть только в электронном формате, поэтому ознакомиться с ним и решить, что выбрать, можно еще дома. Сеть заведений, к которой относится одесская «Искра», открыла финалистка 14-го сезона шоу «Мастер-шеф» Анастасия Завадская. Следовательно, от меню ожидаешь не только креативности в названиях и подаче, но и интересных сочетаний вкусов и авторских интерпретаций.

Одесское меню отличается от меню в киевских заведениях — оно короче, здесь нет бургеров и значительно меньше первых блюд. Впрочем, есть сугубо местные позиции, например коктейль «Вайб Ибицы» или бизнес-ланч.

Общее впечатление от первого знакомства — легкие блюда, интересные сочетания (например, креветки и картофель), блюда с морепродуктами, щедрое использование соусов. Много блюд азиатской кухни, но с местным акцентом, или наоборот — европейская кухня с азиатскими нотками: том ям, курица в кисло-сладком соусе, спринг-роллы. Все довольно стандартно, хотя и с более яркой подачей, чем в других кафе, и креативными описаниями: «Этот салат, как корица в четверг*» или «Намного лучше, чем его обещания» для горячего блюда и т.д.

Для знакомства с кухней заведения выбираю знаменитые провокационные десерты: два варианта «сладких друзей», пикантное печенье и сырковый десерт, а также коктейль «Вайб Ибицы». Предчувствую чрезмерное количество сладкого, поэтому беру еще фирменную закуску — картофель фри с икрой и золотом.

А что на вкус? Когда размер не гарантирует удовольствия

Признаюсь, меня немного смущал поход в это заведение. Не то чтобы у меня были какие-то комплексы, но не отпускала мысль, что взрослый бородатый мужчина, который заказывает и поедает в большом количестве фаллические десерты, будет выглядеть, мягко говоря, немного нестандартно, а то и подозрительно. Поэтому я пригласил с собой жену. Кроме того, сладкое она любит больше, чем я.

«Сладкими друзьями» оказались довольно большие бисквитные пирожные: черное (229 грн) и белое (179 грн). Сверху они покрыты цветной глазурью и сахарными шариками. К каждому в маленьком соуснике подается сгущенка. Сладкая начинка спряталась и внутри «черного друга». И хотя она добавляла бисквиту мягкости, на вкус это было чрезмерно сладко. В описании был указан маскарпоне, но по факту больше похоже на ту же сгущенку. Тесто «друзей» не соответствовало ожиданиям — плотное, забитое и сухое. Как подытожила жена, это тот самый случай, когда размер не гарантирует удовольствия.

Следующий «фаллический десерт» — глазированные сырки (179 грн). Мы заказали лимонный и вишневый. Сырки хранятся в морозильнике — это хорошо, но плохо, что они не успели оттаять. Поэтому по текстуре они были как творожное мороженое. Довольно неплохо на вкус. Сам творог жирный, поэтому десерт оказался очень сытным.

Картофель фри с икрой и золотом (209 грн) заказали для того, чтобы заедать сладкое. И это была хорошая идея. Красивая подача, необычное сочетание, интересный, небанальный вкус, идеально восстанавливает баланс после большого количества сладкого.

Дольше всего мы ждали печенье в форме вагины (179 грн). Когда его подали, стало понятно, почему. Это только что приготовленное печенье, которое лежит на подушке из соуса и украшено виноградом. Понравился несладкий вкус и хрустящая текстура печенья. Не совсем понятно, из какого теста оно приготовлено — что-то среднее между слоеным и сухим бисквитом.

Когда главное антураж: для кого зажигается «Искра»

В итоге мы сошлись во мнении, что в это заведение приходят не за вкусами, а за атмосферой. По крайней мере десерты, которые мы попробовали, не оставили желания заказать их еще раз. Но форма и подача оставили положительные эмоции.

Уверены, что большинство посетителей «Искры» — это молодые люди, пары, веселые компании подруг. Сюда можно прийти уже не на первое свидание, провести девичник, тематический день рождения или весело провести 14 февраля. Но, даже если вы не юная пара, можем заверить: из-за возраста вас никто не осудит.

*Луперкалии — древнеримский праздник плодородия и очищения, который отмечали 15 февраля в честь бога Фавна (Луперка) — покровителя стад и природы. Во время обрядов жрецы приносили в жертву козлов и собаку, после чего молодые мужчины бегали по городу с ремнями из кожи жертвенных животных и символически хлестали ими женщин. Считалось, что это принесет плодородие, легкие роды и удачу в любви. Праздник имел довольно раскованную атмосферу и был связан с идеей возрождения жизни весной. Христианская церковь пыталась вытеснить языческие традиции и в V веке ввела почитание святого Валентина. Таким образом, современный День влюбленных частично наложился на древний фестиваль плодородия. Фаллические символы в этом контексте связаны с античным культом плодородия. В античных цивилизациях фаллос считался не вульгарным, а защитным и жизнеутверждающим символом, знаком силы, продолжения рода и благополучия. Поэтому использование таких образов в нынешней интерпретации праздника — отсылка к античным корням, хотя и подается в современной культуре с юмором или провокацией.

*Вайб — сленговое слово, означающее атмосферу, энергетику, настроение.

*Корица в четверг — популярный флешмоб в соцсетях. Считается, что если пить кофе с корицей по четвергам, человек таким образом активирует и притягивает финансовое благополучие. О том, как отличить настоящую корицу от фейковой, мы рассказывали здесь.

Фото автора