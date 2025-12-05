Ключевые моменты

Кафе «Пельмени Одессы» является наследником пельменной, которая работала на этом месте еще с 1960-х годов.

Меню включает более 30 видов пельменей и вареников, а также полноценные обеды: первые блюда, вторые, салаты и завтраки.

Порции большие: 500 г первых блюд и 300 г пельменей/вареников. Цены — от 150 до 190 грн за популярные позиции.

Заведение имеет много постоянных клиентов, работает даже во время блекаутов благодаря генератору и предлагает доставку полуфабрикатов.

Как это было: пельменные, в которые ходила вся Одесса

В Одессе советских времен пельменные были крайне популярными заведениями. Настолько, что об них до сих пор вспоминают одесситы старшего возраста в разных ретрогруппах в социальных сетях. Поскольку пельмени в магазинах были страшным дефицитом, а в этих кафешках они всегда были, воспоминания о них остаются самыми стойкими.

Обычно одесситы вспоминают пельменную на 16-й ст. Большого Фонтана, на площади 1905 года (Тираспольской) и на Мартыновского (Греческой), на Черемушках и на Молдаванке.

В основном это были небольшие кафе с высокими столиками, за которыми люди ели стоя, чтобы долго не задерживаться. На столике обычно стояли уксус, соль и черный перец.

Средняя порция составляла 10–15 штук небольших пельменей и стоила 30–35 копеек. К ним можно было взять масло или сметану. Мужчины обычно брали две порции. Выбора пельменей не было. По воспоминаниям старожилов, во времена дефицита мяса говядину и свинину заменяли китовым мясом.

Старые пельменные держались до конца девяностых – начала двухтысячных. Но их не спасла даже возможность торговать алкоголем. На их месте появились более современные заведения. А мы нашли, кажется, одну из немногих пельменных, которая существует до сих пор с далеких шестидесятых годов.

Пельменная, которая не сдается: от шестидесятых до блекаутов

Когда на улице Ришельевской, 69 появилась пельменная, не помнит никто — ни гугл, ни всезнающий искусственный интеллект. Даже хозяйка этого кафе, которая в 1997 году взяла заведение в аренду. «Кажется, где-то с шестидесятых», — говорит она.

Нынешнее кафе ничем не напоминает о советских временах. Здесь на стенах красивые обои, цветы и целая коллекция фарфоровых кроликов.

Зал небольшой — на семь белых столиков с мягкими диванчиками и стульями. Рядом с витриной примета времени — генератор. Без генератора здесь никак, ведь замороженные пельмени не могут «переждать» блекауты. Но здесь не только пельмени. В холодильной витрине «переливаются» все оттенки одесской кухни.

А что в меню

Пельмени. Здесь они есть как в замороженном виде, так и отварные. Предлагают их также запеченными в горшочках и с куриным бульоном. Всего тринадцать видов и десять полуфабрикатов, среди которых есть рыбные и с морепродуктами (но никакого китового мяса). Вареников тоже очень много — двенадцать наименований в меню и девять замороженных.

Удивило то, что в меню заведения, кроме пельменей и вареников, можно заказать полноценный обед: первое, второе и компот или кофе.

Поскольку кафе открывается с восьми утра, здесь есть и завтраки: сырники, блинчики, яичница, омлет.

Среди предложенных блюд — фаршированные перцы, мититеи, пюре, холодец, селедка под шубой, жареная рыба, драники, первые блюда во главе с борщом, отбивные, салаты.

Цитаты из меню

Пельмени «Одесские», запеченные с сыром – 190 грн

Пельмени «Монастырские» (с рыбой) – 160 грн

Пельмени «Карпатские» (с бараниной) – 190 грн

Пельмени «Княжеские», томленые в горшочке со сметаной, маслом и зеленью – цена?

Вареники с вишней – 160 грн

Вареники с брынзой – 160 грн

Вареники с картофелем и шкварками – 150 грн

Борщ домашний красный – 150 грн

Блинчики с творогом – 150 грн

Салат «Мимоза» – 85 грн

Котлета рыбная – 65 грн

Холодец куриный – 140 грн

Отбивная (куриная или свиная) – 95 грн

Каша гречневая – 50 грн

Торт «Наполеон» – 140 грн

А как на вкус

Солянка

Для знакомства с местной кухней было решено попробовать мясную солянку (170 грн), которую «только что сняли с плиты», и порцию пельменей «Одесские» (160 грн). Солянку принесли мгновенно, от нее действительно шел пар.

Во всех первых блюдах в кафе стандартный размер порции — 500 граммов. Полпорции взять нельзя. Глубокая тарелка была наполнена до края. Солянка была густой, мяса много, все оно мелко нарезано кубиками. В тарелке плавали кусочки сосисок, куриного мяса, какие-то копчености, оливки и маслины, огурцы и половинка дольки лимона.

За первое блюдо можно уверенно поставить четыре с плюсом по пятибалльной шкале. Мне не хватило насыщенности во вкусе, так как, скорее всего, бульон варили на курятине, а не на копченых ребрышках, как принято у нас дома. Собственно, даже его с хлебом уже было достаточно, чтобы наесться. Но меня уже ждали пельмени.

Пельмени

Порция пельменей и вареников в заведении тоже стандартная — 300 граммов. В моем случае это было примерно 20 штук пельменей. Все они были целыми, не переваренными. Тесто нежное и не толстое, соотношение к мясу тоже понравилось. Из дополнений на столе стоит уксус, а сметану (40 грн) можно взять уже за отдельную плату.

Кстати, сметана оказалась очень вкусной, домашней, а не магазинной. Немного разочаровал фарш. Он вроде бы и был вкусным, но ощущалось, что мясо использовано жилистое, хоть и тщательно перемеленное. Моя оценка за эти пельмени — твердая четверка.

Общее впечатление

Общее впечатление — приятное. Во время обеда можно было наблюдать, как в кафе приходят постоянные клиенты на «только пельмени», на «только солянку», за пирожком или взять что-то домой, где нет света и возможности приготовить обед.

Кстати, пельмени и вареники здесь еще и доставляют на дом. Цены — от 250 гривен за килограмм.

Очень понравилась посуда. Все тарелки, чайнички, нарядные чашки и подносы выглядели как-то очень торжественно в этом небольшом семейном кафе.

Счет за мой обед составил 440 гривен за блюда и чайник травяного чая, который стоит, кстати, дороже, чем рыбная котлета. Как вы считаете, много это или мало?

Авторы: Алексей ОВЧИННИКОВ и Юлия СУЩЕНКО