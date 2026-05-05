В Городском саду в центре Одессы зацвело Иудино дерево

Возле него останавливаются люди — фотографируют и просто смотрят

Для горожан это ежегодный знак: весна в Одессе окончательно наступила

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова пришла в Городской сад утром 5 мая и стала свидетелем того, как Иудино дерево, которое еще вчера стояло голым, сегодня уже покрылось цветами, окончательно возвестив о победе весны над зимой в Одессе.

Еще вчера его ветви казались обычными, почти строгими после зимнего молчания. А сегодня они вдруг вспыхнули густым розово-лиловым цветом — так щедро, так неожиданно, что мимо него невозможно пройти равнодушно.

Люди останавливаются. Достают телефоны. Улыбаются. Кто-то фотографирует цветы, кто-то — себя на их фоне, а кто-то просто стоит и смотрит, будто ловит этот короткий момент весны.

Иудино дерево — не редкость для Одессы. Его можно встретить в разных уголках города. Но именно это, в Городском саду, пожалуй, самое известное.

Оно давно стало частью городского пейзажа, своеобразным живым календарем: зацвело — значит, Одесса окончательно проснулась после зимы.

Его цвет особенный — цветы появляются прямо на стволе и толстых ветвях, словно дерево украсило себя драгоценностями. В этом есть что-то почти нереальное: старая кора и нежный взрыв жизни рядом.

Весна в Одессе всегда приходит красиво. Но когда зацветает Иудино дерево в Городском саду — это уже не просто время года. Это знак. Что город живет. Что город дышит. Что, несмотря ни на что, красота здесь, как и раньше, находит способ прорасти…

Фото автора