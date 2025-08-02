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«Хаджибей»: неизменные традиции, но другие цены

Ресторан «Хаджибей» — первый из сети крымскотатарских заведений Одессы. Сейчас их три: «Хаджибей» в центре города, «Крым» — на Крымском бульваре в так называемом поселке Котовского и «Крым» в Аркадии, который работает только в теплое время года.

В октябре «Хаджибею» исполнится семь лет. С первых дней существования он стал и туристической визитной карточкой города, и одновременно любимым местом самих одесситов. За эти годы здесь мало что изменилось. Это странно, но во времена, когда модно чуть ли не каждую неделю выставлять новинку в меню, где постоянно меняются стили подачи и внешний вид блюд, где заведения соревнуются за то, чтобы гости каждый раз получали новые впечатления, такая стабильность вызывает не только удивление, но и определенное уважение. Поэтому если вы здесь были семь лет назад, то и сегодня без подсказки меню сможете сделать заказ. И будьте уверены, вам принесут такие же самсу, янтык или кебаб.

Інтерʼєр також залишається незмінним, лише взимку фасад ресторану рясно прикрашається до свят. Взимку тут працюють зали на трьох поверхах, влітку додається вуличний майданчик під зонтиками. Шкода лише, що дастарханів немає, але тоді могла б існувати інша проблема – гості взагалі не поспішали б покидати ресторан, а проблема вільних столиків була б ще актуальнішою, ніж зараз.

Изменились только цены. Кстати, в сети я нашла меню, датированное ноябрем 2018 года. Так что вы можете сравнить цены семилетней давности. Что скажете?

А что в меню?

Как только вы присядете за столик, вам вынесут небольшой комплимент — кусочки лаваша с хумусом. Так что пока выбираете, уже можете немного утолить голод, да и ожидание заказанных блюд не будет казаться долгим.

Меню заведения традиционно вписывается на одну сторону листа А3. На обратной стороне — напитки: алкогольные и безалкогольные. Среди безалкогольных можно увидеть несколько видов кофе. Весь кофе варится по особым рецептам: черный, на зеленом чае, на молоке. Подается кофе прямо в джезвах. В одной джезве — две маленькие чашечки.

Недавно на нашем ютуб-канале вышло видео о традициях крымских татар, в частности, есть рецепт приготовления кофе. https://youtu.be/ImVHbO-EMX0?si=no348GscdVm74MDV

Также среди обязательных напитков к крымскотатарским блюдам я рекомендую айран. Здесь он есть с зеленью или без. Айраном можно запивать почти все, даже язму. Язма — этот холодный суп, его обязательно надо попробовать именно сейчас, жарким летом. В «Хаджибее» его готовят с курицей, редисом и огурцом.

В меню любого крымскотатарского ресторана можно увидеть плов, самсу, манты, лагман и другие блюда. Некоторые могут удивиться, почему там подают блюда узбекской кухни. На это есть ответ — это память о страшной истории двадцатого века. В 1944 году, в течение четырех дней, с 18 по 22 мая из Крыма были выселены сотни тысяч татар. По официальным данным — более 190 тысяч, по подсчетам современных исследователей — более 400 тысяч. Большинство людей оказались в советских республиках Центральной Азии и Сибири. Лишь в 1989 году крымские татары получили возможность вернуться в Крым. С собой они привезли и блюда, которые стали любимыми за годы депортации.

Есть здесь и отдельное банкетное меню. Поэтому ваши гости будут удивлены метровым кебабом, маринованными шампиньонами, пельвазе (холодцом) и запеченным баранчиком.

Цитаты из меню (цены на 30.07.2025)

Лагман — 150 грн

Сарма — 199 грн

Телятина в печи — 292 грн

Джаджик (домашний йогурт с огурцом, укропом и чесноком) — 85 грн

Манты с картофелем — 180 грн

Самса (пирожок с мясом или брынзой) — 85 грн

Янтык (чебурек, выпеченный в печи) — 80 грн

Пиде (лепешка) с различными начинками — 152-199 грн

Кабирга (баранина на косточках) — 182 грн (за 100 г)

Овощи гриль — 175 грн

Пахлава — 49 грн

Баклава — 59 грн

Фулту (рулет наподобие штруделя) с мороженым — 175 грн

Кара каве (черный кофе) — 41 грн

Джигит кавеси (кофе на зеленом чае) — 56 грн

Айран — 55 грн

Восточный достаток и легенда об имаме

Обычно в «Хаджибей» мы ходим компанией с друзьями и на общий стол заказываем янтыки, овощной салат, манты, самсу, плов — всего понемногу. Выбрать блюда, когда приходишь один, значительно труднее, ведь хочется всего. Поэтому я остановилась на сарбурме, овощном имам-баялды, телячьем кебабе с фисташками. Не могла отказать себе в порции холодной язмы. Порции здесь не очень большие, а на крайний случай что-то можно забрать с собой.

Заказ начали приносить быстро, но почему-то сначала принесли сарбурму и кебаб. Через некоторое время — язму и через минут десять — овощную закуску.

Сарбурма — блюдо, с которым я познакомилась недавно. Название происходит от слов «завернуть» и «завивать». Это рулет с мясом или начинкой из тыквы. В «Хаджибее» его готовят из телятины. В домашнем исполнении — это большой рулет, которого хватит на целую компанию гостей. Здесь — порцию можно делить пополам. По сравнению с домашней сарбурмой, этот пирог был немножко суховатым, возможно, мне не повезло, и его просто передержали в печи несколько минут. К пирогу можно заказать соусы и поливать сарбурму ими, тогда точно будет сочнее.

Телячий кебаб с фисташками — простое, но вкусное блюдо. Кебаб был сочным и в меру острым. Подается с гарниром из маринованного лука и с томатным соусом.

Овощной имам-баялды. В меню заведения есть еще вариант с мясом. Очень люблю это блюдо в любом варианте. Если вы его еще не пробовали и любите синие, помидоры — обязательно попробуйте. Я иногда готовлю его дома, но в такую жару это очень тяжело, поэтому при случае лакомлюсь имам-баялды в ресторане. Кстати, название блюда переводится как «имам потерял сознание». По легенде, когда турецкий имам впервые его попробовал — потерял сознание от удовольствия. И я его понимаю!

Завершает восточную трапезу кофе. В прошлом году кофейная культура крымских татар стала национальным наследием. Здесь кофе можно дополнить восточными сладостями или мороженым, если, конечно, у вас на это останутся силы.

Общее впечатление

Лично для меня, рестораны «Хаджибей» и «Крым» — это маленькое путешествие в сказку, какой всегда были наши поездки по солнечному полуострову. Знаю, что крымские татары также любят эти заведения, а это означает определенный уровень качества, который поддерживается на протяжении всех лет существования заведений. 8 августа в Украине будет отмечаться День коренных народов, так что это хороший повод коснуться культуры народа, который издавна живет на территории современной Украины, через кухню. Где каждое блюдо и аромат — не просто вкус, а часть древней истории.

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