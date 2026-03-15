Ключевые моменты:

  • В Одессе снова можно найти заведения, где готовят бейглы — современную версию традиционных бубликов;
  • В кафе цены на бейглы колеблются примерно от 145 до 300 грн, тогда как фабричные бублики в магазинах стоят от 16 грн;
  • Бублики были популярной уличной едой Одессы ещё в конце XIX века;
  • Сегодня их подают в бистро, ресторанах и пекарнях — от простых вариантов до сложных сэндвичей.

Этот обзор подготовил гастрономический обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников. Он лично посетил одно из немногих специализированных заведений города — бистро The Bagel на Софиевской — и заказал несколько разных вариантов бейглов, чтобы понять, как выглядит современная «бубличная» версия одесского перекуса.

Пока готовился заказ, журналист изучил меню заведения, где предлагают более десятка вариантов бейглов — от простых до авторских с сыром, фруктами или мясом. Для дегустации было выбрано несколько позиций: ржаной бейгл без начинки, солёный вариант с прошутто, грушей и бри, а также сладкий бейгл с крем-чизом и ягодами.

Чтобы понять, откуда вообще взялось это блюдо в одесской гастрономии, журналист обратился и к истории города. В газетных хрониках «Одесского листка» конца XIX — начала XX века не раз упоминаются торговцы бубликами на базарах. Бублики встречаются в заметках краеведов и даже в одесских песнях.

Бублик из прошлого, бейгл из настоящего

Люди старшего поколения помнят, что сорок–пятьдесят лет назад в Одессе были популярны бубличные — что-то среднее между булочной и кафе. В таких заведениях можно было съесть бублик и выпить чаю. Оказывается, и сегодня в городе есть кафе, которое специализируется на бубликах, или, как сейчас модно говорить, — бейглах. Алексей Овчинников решил напомнить об истории бубличных в Одессе, а также выяснить, чем отличается классический бублик от бейгла и сколько стоит перекусить в современной «бубличной».

Одно из немногих кафе, где можно попробовать бублики, — это кафе The Bagel на улице Софиевской. Я, конечно, подготовился к визиту и изучил теорию.

The Bagel
The Bagel

Бублик — обычно сладкая сдобная выпечка, которую едят как самостоятельный перекус. В классическом варианте перед выпечкой его обваривают или пропаривают, что придаёт поверхности теста глянцевую корочку. К сожалению, в современных небольших пекарнях процесс обваривания теста часто пропускают, из-за чего бублики имеют вкус обычной сдобы и становятся резиновыми по текстуре.

Бейгл — это плотное, чаще несладкое изделие из дрожжевого теста, которое также перед выпечкой обязательно погружают в кипяток. Готовое изделие обычно разрезают пополам и используют для приготовления сэндвичей. Бейглы должны быть пышными и иметь меньшее отверстие, чем традиционные бублики. В тесто могут добавлять сыр, зелень или специи. Само слово «бейгель» известно с XV века и в переводе с идиша означает «круг». В наши края он попал благодаря евреям-ашкеназам. В начале XX века из-за массовой эмиграции евреев в Северную Америку бейгл стал популярным в США. Настолько, что превратился в неофициальный символ Нью-Йорка, а с недавних пор 9 февраля американцы отмечают «национальный день бейгла с крем-чизом и лососем».

Бублики в старой Одессе

В газете «Одесский листок» в феврале 1891 года упоминается новый вид криминала от так называемых опричников Красильникова на одесских базарах. Журналист пишет, что «торговцы с корзинами, наполненными бубликами, овощами, фруктами, спичками и ваксой», быстро хватают свои пожитки и убегают, но успевают не все, и забытый товар становится добычей налётчиков.

Скан копии из архива Одесской национальной научной библиотеки о нравах на одесских рынках, где упоминают торговцев бубликами

В другой газетной хронике 1902 года зафиксирована невероятная антисанитария в пекарне на улице Дальницкой. Автор пишет: «Обстановка грязная; на доске для замеса сидел рабочий и обедал, через несколько минут к нему подсел другой, тут же куча кренделей, покрытых ватной женской кофтой; пятеро грязных рабочих в своих грязных рубахах; из кипятка бублики принимаются на грязную доску.

Два мальчика занимались нанизыванием бубликов и кренделей, причём крендели покрывали их грязные ноги. Из расспросов выяснилось, что в этой комнате на кроватях и на полу спят пятеро рабочих».

Скан копия из архива Научной библиотеки ОНУ им. Мечникова. В статье рассказывается об антисанитарных условиях, в которых изготавливали бублики

Тем не менее бублики пользовались в старой Одессе большим спросом. Ими торговали не только на рынках и в пекарнях. По воспоминаниям, торговцев бубликами можно было встретить повсюду на улицах города. Об этом писал одесский журналист и писатель Лев Штерн в одном из своих краеведческих очерков и даже публиковал фотографию торговца у Потёмкинской лестницы. В продолжение темы можно вспомнить популярную песню «Купите бублички», текст которой о тяжёлой судьбе продавщицы бубликов написал в Харькове одесский автор Яков Ядов в 1920-е годы.

Продажа бубликов в Одессе в 1910 году

К счастью, в современных пекарнях ситуация с санитарными условиями значительно лучше. Давайте заглянем в кафе.

А что в меню?

В меню заведения есть около десятка разных вариантов бейглов и начинок к ним.

  • Чистые бейглы — пшеничные и ржаные с различными вариантами посыпок;
  • 13 видов американских и авторских (145–300 грн), 8 видов завтраковых бейглов (145–290 грн), 2 вида сладких бейглов (145–160 грн);
  • Кроме того, здесь можно заказать салат, суп, десерты и сырники.
Разновидности бейглов

На сайте заведения утверждают, что бейглы здесь готовят вручную по американской технологии и не используют яйца, молоко и разрыхлители. Что ж, интересно.

Фрагмент меню The Bagel с сайта заведения
Печатное меню The Bagel

Чтобы лучше познакомиться с бейглами, я заказал несколько вариантов: ржаной, солёный и сладкий. Ржаной бейгл без начинки (45 грн), солёный — с прошутто, грушей и бри (260 грн), сладкий — с крем-чизом и ягодами (160 грн) и чай (80 грн). Интересно, что официант, принимая заказ, отговаривал меня от сладкого варианта, уверяя, что он мне не понравится. Интересно, почему?

Чай и ржаной бейгл

Пока жду заказ, немного осмотримся вокруг. Помещение кафе состоит из двух довольно просторных залов и служебных помещений. Здесь разместились девять столиков на 2–6 человек. Интерьер современный, но с изюминкой. Например, есть табличка, сообщающая, что кирпичная кладка стен, которую мы видим, — подлинная и создана в 1901 году. В тёплое время года здесь работает большая терраса, ведь тротуары на Софиевской очень широкие и позволяют развернуться.

А что на вкус?

Бейглы и чай подали довольно быстро. Время ожидания — около пяти–семи минут. Сладкий готовили немного дольше.

Ржаной бейгл

Ржаной бейгл немного напоминает ржаной хлеб, но его вкус не такой яркий, а тесто значительно мягче. Сверху он посыпан разными семенами. Сам бейгл подали уже разрезанным — с одной стороны, это удобно, с другой — не почувствовал того удовольствия, когда откусываешь его целиком. В следующий раз попрошу не разрезать.

Солёный бейгл с прошутто и грушей

Солёный вариант с прошутто и грушей сделали на основе пшеничного бейгла. Начинки было много. Прошутто, груша и сыр бри, на мой взгляд, — одна из самых удачных вкусовых комбинаций, которую часто используют и в салатах, и в качестве начинки для пиццы или выпечки — как в холодном, так и в горячем виде.

Сладкий бейгл

Сладкий бейгл тоже был приготовлен на основе белого бейгла. Он выглядит как настоящий десерт — большое количество сырного крема и голубики сверху, щедро посыпанной поджаренными миндальными лепестками. Сам бейгл немного подсушен и отлично сочетается с нежной кремовой текстурой и сочными ягодами. Непонятно, почему меня отговаривали его пробовать. Может быть, потому что это не совсем «мужской» вариант?

Общее впечатление

The Bagel — очень приятное современное городское бистро, которое работает с 2020 года. Здесь уютно, много света и пространства, играет тихая музыка, интерьер простой и не перегружен деталями и столиками. Порции большие, поэтому можно смело заказывать из расчёта один бейгл на двоих. Общая стоимость заказа составила 473 гривны.

Где ещё в Одессе можно попробовать бублики

Конечно, если вы ищете вкус и атмосферу своего детства, которое пришлось на вторую половину прошлого века, вряд ли найдёте их здесь. Да и стоимость бубликов переводит когда-то доступную выпечку в разряд еды не на каждый день.

Сейчас основными поставщиками бубликов в Одессе остаются хлебозаводы — Третий хлебозавод, «Одесский каравай», «Новое дело». Эту продукцию можно найти в супермаркетах и специализированных магазинах. Цена начинается примерно от 16 гривен.

Бублики от хлебозавода «Новое дело»
Бублик от «Одесского каравая»
Бублик из кафе
Бублик из супермаркета

 

Ещё один сегмент — пекарни. Но на самом деле не так много пекарен предлагают когда-то очень популярные бублики. Даже в одноимённых пекарнях Booblik на улице Добровольцев (бывшая Говорова) и в Сабанском переулке есть лишь один вид бубликов.

В меню заведений сети «Компот» вы также найдёте «одесские бублики». Их цена — 40 гривен за обычный и по 165 гривен с маслом и паштетом, форшмаком, курицей или колбасой.

Бублики в кафе «Компот»

Также в Одессе можно попробовать симиты — солёные бублики, известные ещё с библейских времён.

