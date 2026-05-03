Ключевые моменты:

Идея книги появилась еще после 2014 года, но написать ее автор смог только во время большой войны

Текст создавался урывками — во время отключений света и под звуки тревог

Одна из главных тем повести — похищение украинских детей россией и борьба за идентичность

Книга вышла почти самостоятельно, сохраненной такой, какой ее задумал автор

«Одесская жизнь» предлагает своим читателям репортаж журналистки Марии Котовой с презентации в Одесской областной научной библиотеке им. М. Грушевского книги ветерана российско-украинской войны Владимира Вакарчука «Не брат». Он рассказал, как родилось его произведение, как его печатали. Отдельное внимание уделено темам, которые имеют общественную значимость: депортации украинских детей, культурному сопротивлению и роли литературы во время войны.

Не классическая литературная история

В Одессе состоялась презентация книги уроженца Рени, бывшего пограничника Владимира Вакарчука — повести «Не брат», которая родилась не из писательских амбиций, а из войны.

Это не классическая литературная история. Это текст, который, по словам самого автора, «подтолкнула написать москва».

Идея книги появилась еще в 2014 году — после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. Но тогда Вакарчук не решился. Говорит честно: не считал себя писателем и не знал, хватит ли ему сил.

Полномасштабное вторжение в 2022 году стало той точкой, после которой откладывать написание уже было невозможно.

Писал урывками: по полчаса, по часу. Иногда — в темноте, когда выключали свет. На заряде ноутбука, пока держала батарея.

«Если бы этой войны не было — не было бы и этой книги», — говорит автор.

И в этой фразе, пожалуй, вся ее суть.

«Не брат» — это повесть о будущем. Об Украине после победы. Но эта победа здесь не только военная — это еще и внутренняя победа: над страхом, слабостью и привычкой ждать, что кто-то придет и спасет.

Сделать украинское общество мудрее

Автор не скрывает: главная задача книги — сделать украинское общество мудрее.

Чтобы мы наконец поняли простую вещь: сильная и действительно независимая Украина нужна прежде всего нам самим.

Одна из самых болезненных линий книги — похищение украинских детей россией. Это не случайный сюжетный ход. Это реальная рана войны, которую автор не мог обойти.

Особенно сильным стал образ девочки, которая, оказавшись в россии, отказывалась говорить на русском языке.

Даже под давлением.

Даже в страхе.

Она держалась за украинское слово, как за последнюю нить, связывавшую ее с домом.

Во время встречи автор признался: персонажи книги — собирательные образы украинцев. В каждом эпизоде кто-то узнает себя, своих близких, свою историю.

И, возможно, именно поэтому эта книга звучит так болезненно и правдиво.

Отдельно говорили и об обложке.

Ее концепцию автор придумал сам. Переднюю часть помог воплотить художник Анатолий Ищенко, а некоторые детали Вакарчук дорисовывал лично. Обратную обложку создала художница из Киева.

В этой книге все очень личное.

Даже путь к печати оказался непростым: одни издатели пытались кардинально изменить текст, другие — боялись издавать книгу из-за ее остроты.

В результате книга вышла почти самостоятельно — без громкого имени издательства на обложке, но с полной авторской честностью внутри.

И это, пожалуй, самое важное.

Потому что «Не брат» — это не о художественном вымысле.

Это о войне, которая проходит сквозь людей и оставляет в них слова.

А слова, как известно, тоже воюют. Иногда — очень метко.

