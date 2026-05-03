Ключевые моменты:
- Идея книги появилась еще после 2014 года, но написать ее автор смог только во время большой войны
- Текст создавался урывками — во время отключений света и под звуки тревог
- Одна из главных тем повести — похищение украинских детей россией и борьба за идентичность
- Книга вышла почти самостоятельно, сохраненной такой, какой ее задумал автор
«Одесская жизнь» предлагает своим читателям репортаж журналистки Марии Котовой с презентации в Одесской областной научной библиотеке им. М. Грушевского книги ветерана российско-украинской войны Владимира Вакарчука «Не брат». Он рассказал, как родилось его произведение, как его печатали. Отдельное внимание уделено темам, которые имеют общественную значимость: депортации украинских детей, культурному сопротивлению и роли литературы во время войны.
Не классическая литературная история
В Одессе состоялась презентация книги уроженца Рени, бывшего пограничника Владимира Вакарчука — повести «Не брат», которая родилась не из писательских амбиций, а из войны.
Это не классическая литературная история. Это текст, который, по словам самого автора, «подтолкнула написать москва».
Идея книги появилась еще в 2014 году — после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. Но тогда Вакарчук не решился. Говорит честно: не считал себя писателем и не знал, хватит ли ему сил.
Полномасштабное вторжение в 2022 году стало той точкой, после которой откладывать написание уже было невозможно.
Писал урывками: по полчаса, по часу. Иногда — в темноте, когда выключали свет. На заряде ноутбука, пока держала батарея.
«Если бы этой войны не было — не было бы и этой книги», — говорит автор.
И в этой фразе, пожалуй, вся ее суть.
«Не брат» — это повесть о будущем. Об Украине после победы. Но эта победа здесь не только военная — это еще и внутренняя победа: над страхом, слабостью и привычкой ждать, что кто-то придет и спасет.
Сделать украинское общество мудрее
Автор не скрывает: главная задача книги — сделать украинское общество мудрее.
Чтобы мы наконец поняли простую вещь: сильная и действительно независимая Украина нужна прежде всего нам самим.
Одна из самых болезненных линий книги — похищение украинских детей россией. Это не случайный сюжетный ход. Это реальная рана войны, которую автор не мог обойти.
Особенно сильным стал образ девочки, которая, оказавшись в россии, отказывалась говорить на русском языке.
Даже под давлением.
Даже в страхе.
Она держалась за украинское слово, как за последнюю нить, связывавшую ее с домом.
Во время встречи автор признался: персонажи книги — собирательные образы украинцев. В каждом эпизоде кто-то узнает себя, своих близких, свою историю.
И, возможно, именно поэтому эта книга звучит так болезненно и правдиво.
Отдельно говорили и об обложке.
Ее концепцию автор придумал сам. Переднюю часть помог воплотить художник Анатолий Ищенко, а некоторые детали Вакарчук дорисовывал лично. Обратную обложку создала художница из Киева.
В этой книге все очень личное.
Даже путь к печати оказался непростым: одни издатели пытались кардинально изменить текст, другие — боялись издавать книгу из-за ее остроты.
В результате книга вышла почти самостоятельно — без громкого имени издательства на обложке, но с полной авторской честностью внутри.
И это, пожалуй, самое важное.
Потому что «Не брат» — это не о художественном вымысле.
Это о войне, которая проходит сквозь людей и оставляет в них слова.
А слова, как известно, тоже воюют. Иногда — очень метко.
