Ключевые моменты:

Новое вьетнамское кафе работает возле рынка «Черемушки» в Одессе;

Все блюда в меню стоят по 200 гривен;

Среди популярных позиций — суп Бун, немы и рисовые блюда;

Посетители отмечают большие порции, но есть вопросы к аутентичности вкуса

Редакция «Одесской жизни» продолжает обозревать новые гастрономические локации Одессы, в частности заведения азиатской кухни. Мы обязательно посещаем кафе лично, дегустируем блюда и делаем собственные фотографии. Проверяем соответствие меню и цен заявленным.

Этот материал подготовил постоянный обозреватель городской гастрономии Алексей Овчинников. Визит в заведение состоялся в период повышенного спроса — накануне празднования Восточного Нового года, что позволило оценить работу кухни в условиях нагрузки.

Материал не является рекламным. Все выводы основаны на личном опыте посещения, сравнении с другими вьетнамскими и азиатскими кафе Одессы и открытом анализе состава блюд, сервиса и ценовой политики.

Отдельно отметим, что на этот раз кафе оказалось без генератора и санитарной зоны для гостей.

Черемушки: из «сонного» района — в гастрономический хаб

Осторожно, эта статья вызывает аппетит!

Интересно, но еще недавно довольно сонный район Черемушки стал едва ли не эпицентром ресторанной жизни города. В то время как в центре один за другим закрываются кафе и рестораны, здесь открылись рестораны одесской кухни «Гастроном» и «Компот», кофейни и небольшие кафе.

Перед Новым годом на улице Героев Крут появилось кафе вьетнамской кухни, что стало долгожданным событием для всех любителей восточной кухни, которых у нас немало.

Если кто-то скажет, мол, какая разница, то можем вас заверить — разница есть.

Мы уже рассказывали о кафе корейской кухни «Ким» и о том, какие новогодние блюда готовят там. Прошлой осенью тестировали суши в доставке Lazy Crazy, а также знакомились с тайваньской лапшой и побывали в китайском кафе на Привозе, которое, к сожалению, так и не оправилось после российского удара.

Основное отличие вьетнамской кухни от китайской — она не такая жирная и насыщенная и не такая острая, как тайская. Основа почти каждого блюда — рыбный соус и большое количество зелени. Самые известные позиции — суп Фо, бань-ми (багет с начинкой) и вьетнамский кофе. Давайте посмотрим, чем угощает «Дракон».

Вьетнамская кухня в Одессе

«Кибер-Дракон» спрятался между магазином аксессуаров для мобильных телефонов и зоомагазином. Ориентируйтесь на традиционные красные фонарики. Это небольшой павильон, внутри которого разместились три столика и открытая кухня.

На кухне работают двое сотрудников-вьетнамцев. На стене — два монитора с короткими гастрономическими видео. Большинство людей за столиками ожидают заказ навынос.

Внутри тепло и ароматно. Сотрудники жарят, варят и одновременно обслуживают клиентов. Меню висит над прилавком, а подробнее ознакомиться с блюдами и составом можно по QR-коду.

А что в меню?

Меню небольшое, но дополнительные опции к каждому блюду расширяют ассортимент. Чтобы не растеряться у прилавка, разберемся, что с чем едят, если вы не завсегдатай азиатских заведений.

Закуски:

Немы — хрустящие жареные рисовые блинчики с мясом.

Спринг-роллы — овощные рулеты в рисовой бумаге.

Первые блюда:

Супы Бун — с тонкой лапшой, мясом на выбор или креветками.

Супы Фо — со средней лапшой и говядиной. Важно: лапша должна быть плоской!

Вторые блюда:

Салат Бун — крупная круглая лапша с жареными рулетами и овощами.

Вок Миен — жареная стеклянная лапша с мясом на выбор.

Белый рис с жареным арахисом, тофу, омлетом, салатом и мясом на выбор — свининой или говядиной.

Жареный рис с яйцом, кукурузой, морковью, зеленой фасолью и мясом — курицей, свининой или говядиной.

Из напитков в холодильнике были минеральная вода, пепси и томатный сок.

В кафе я был с друзьями. Заказ приняли быстро. Зная, что порции в таких заведениях большие, я взял суп Бун с креветкой и немы. Немы — традиционное блюдо, которое вьетнамцы готовят и едят во время Нового года.

Хорошо, что был не один, ведь ожидание оказалось очень долгим — более сорока минут. Людей было много, повара работали без передышки, но будьте готовы к тому, что быстро вас могут не обслужить.

Первыми приготовили немы. Но перед тем как передать тарелку, повар посмотрел на них и решил переготовить — помощник слишком пережарил. Через десять минут все блюда были готовы.

А как на вкус? Ожидание VS реальность

Первое, что удивило — отсутствие на столиках традиционных соусов. В других вьетнамских заведениях острый соус, маринованную морковь и другие приправы обычно можно брать свободно.

Здесь соус подают порционно в маленьких пластиковых соусниках. Если не хватило — можно взять добавку у прилавка. Понравился маринованный чеснок — такого в других заведениях я не встречал.

Немы были хорошо прожарены, хрустящие, не острые. В порции — четыре крупных блинчика.

Суп подали следующим. На первый вкус он показался слишком сладким. После добавления соуса сладость немного ушла, но не полностью.

Также удивило отсутствие зелени — ростков, кинзы, тархуна. Была только зеленая лук и немного укропа. Не хватало характерной для азиатской кухни кислинки и аромата. Креветок достаточно, лапша не переварена, порция большая — около полулитра.

Мы посмеялись, когда внешний вид супа Бун микс не совпал с картинкой в меню по QR-коду, явно обработанной ИИ. Как говорится, найдите десять отличий.

Общее впечатление

Все блюда в кафе стоят по 200 гривен. Одной порцией супа я наелся, хотя большого удовольствия не получил. Однако большая очередь говорит о том, что многим кухня пришлась по вкусу. Возможно, в следующий раз стоит попробовать жареную лапшу или рис.

Еще два важных момента. В кафе нет ни туалета, ни умывальника для посетителей. Даже санитайзера нет. И во время отключений света заведение не работает — генератора здесь тоже нет.

Ранее мы рассказывали о гастробаре для взрослых «Искра» с пикантным интерьером и подачей блюд.

Читайте также о новом котокафе в Одессе и чем оно отличается от других.

Фото автора