Ключевые моменты:

3 мая в Черном море зафиксировали слабое землетрясение магнитудой 1,5.

Эпицентр располагался у побережья Турции на глубине 7,5 км.

В регионе наблюдается повышенная сейсмическая активность — за сутки зафиксированы десятки толчков.

Специалисты отмечают, что такие толчки обычно безопасны, но свидетельствуют об активном сейсмозоне.

Что известно о подземных толчках

В Черном море 3 мая зафиксировали слабое землетрясение. Добавим, что подземные толчки произошли у побережья Турции, где на протяжении последних суток наблюдается повышенная сейсмическая активность.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло примерно в 05:48. Его магнитуда составляла 1,5. Эпицентр залегал на глубине 7,5 км у турецкого побережья.

Следует отметить, что еще один подземный толчок зафиксировали 1 мая около 23:26. Он произошел возле временно оккупированного Крыма — ориентировочно в 151 км от Керчи. Тогда магнитуда этого землетрясения составила 2,9.

Добавим, что только за последние сутки в районе Турции произошло несколько десятков землетрясений разной интенсивности.

По информации специалистов, такие слабые колебания обычно не представляют опасности, однако свидетельствуют об активности сейсмической зоны.

Напомним, 22 апреля было землетрясение в Одесской области. Тогда были зафиксированы толчки магнитудой 2,5. Кроме этого, за 10 лет произошло 665 землетрясений, более 350 из них за последние 3 года.