Ключевые моменты:

  • На рынках Одесской области появились первые сезонные овощи, но молодая зелень и овощи пока стоят очень дорого
  • В Рени и Измаиле дунайская сельдь уже подешевела почти вдвое по сравнению с началом сезона
  • Редиска в Измаиле стала настоящим рекордсменом по снижению цен — с 90 до 40 гривен за килограмм
  • Пока одни покупатели ищут более дешевую рыбу и овощи, в Балте рынок заманивает еще и цветами с экзотическими амариллисами

Корреспонденты «Одесской жизни» прошлись по торговым рядам от Бессарабии до Любашевки, чтобы выяснить, где дунайка вдвое дешевле, чем в Одессе, и почему редиска наконец стала доступнее. Большое путешествие по продуктовым ценам области — в нашем материале.

На Ренийском рынке появились ранние овощи, но люди налегают на рыбу

На Ренийском рынке появились первые ранние овощи, но цены на них традиционно высокие. Подтянулись и цены на «старые» овощи — на 50 процентов подорожали картофель, морковь и свекла. За последний месяц немного выросли цены на мясо, поэтому люди больше налегают на бюджетную рыбу.

Овощи (цена за килограмм):

  • картофель старый 25-30 гривен;
  • картофель молодой 80-120 гривен;
  • лук 10-12 гривен;
  • морковь 25 гривен;
  • свекла 25-30 гривен;
  • чеснок 100-150 гривен;
  • капуста старая 15 гривен;
  • капуста молодая 50 гривен;
  • помидоры 150-250 гривен;
  • огурцы 80 гривен;
  • редиска 65-70 гривен.

Фрукты:

  • яблоки 50 гривен;
  • лимоны 150 гривен.

Молочные продукты и яйца:

  • брынза 280-300 гривен;
  • молоко 40 гривен;
  • сметана 200 гривен;
  • творог 200 гривен.
  • Десяток яиц стоит 60-70 гривен.

Мясо (свинина):

  • задняя часть 250-260 гривен;
  • шея 280-300 гривен;
  • ребра 240-260 гривен;
  • сало свежее 120-150 гривен.

Рыба:

  • лещ 70 гривен;
  • карась 70-100 гривен;
  • карп 120-150 гривен;
  • дунайская сельдь 250-300 гривен.

Антонина Бондарева

Бессарабский рынок: успели запастись дунайкой по 300 гривен, теперь очередь — за семенами

Рынок в Бессарабском
Рынок в Бессарабском

Несмотря на то, что в Одессе дунайка в этом году била все рекорды по ценам — 500-600 гривен за кило, бессарабцы все же попробовали ее по более приятной цене. Например, я сначала купила любимую рыбку по 400 гривен, а уже через неделю дождалась цены в 300 гривен и взяла сразу десять штук на засолку. Делаю это очень просто: чищу, тщательно мою, два-три часа вымачиваю рыбу в воде, потом сливаю воду, снова мою и засаливаю — просто засыпаю солью сверху, насыпаю во внутренний разрез и оставляю на ночь. Утром промываю от соли, каждую рыбку кладу в отдельный пакет и отправляю в морозильную камеру.

Однако сезон дунайки уже подходит к концу. А сейчас основной спрос на Бессарабском рынке — семена для посадки. Они тоже с каждым годом становятся все дороже. Хотя за последние недели из-за роста цен на топливо подорожало почти все, кроме молока и яиц. Некоторые овощи даже немного подешевели.

Овощи (цена за килограмм):

  • картофель старый 15-20 гривен;
  • картофель молодой 120 гривен;
  • капуста старая 20-25 гривен;
  • капуста молодая 50-60 гривен;
  • лук 15-20 гривен;
  • морковь 30-35 гривен;
  • свекла 30-35 гривен;
  • кабачки 100-120 гривен;
  • редиска 60-80 гривен;
  • чеснок 140-160 гривен;
  • помидоры 160-180 гривен;
  • огурцы 120-140 гривен;
  • перец сладкий 220-240 гривен.

Цены на фрукты:

  • яблоки 45-50 гривен;
  • груши 90-100 гривен;
  • апельсины 100-120 гривен;
  • киви 130-140 гривен;
  • бананы 70-80 гривен;
  • лимоны 140-160 гривен;
  • мандарины 100-120 гривен;
  • грейпфруты 120-140 гривен;
  • клубника 220-240 гривен.

Цены на мясо (свинина):

  • шея 240-260 гривен;
  • челогач 240-260 гривен;
  • ребра 200-220 гривен;
  • задняя часть 220-240 гривен;
  • биток 240-260 гривен;
  • печень, сердце 90-100 гривен.

Баранина — 250-270 гривен.

Цены на домашнюю молочную продукцию:

  • молоко 20-25 гривен;
  • сметана 140-160 гривен;
  • творог 140-160 гривен;
  • сливки 180-200 гривен;
  • брынза овечья 240-260 гривен;
  • брынза коровья 260-280 гривен.

Яйца домашние 55-65 гривен.

Цены на рыбу:

  • сельдь 190-200 гривен;
  • килька 160-170 гривен;
  • хамса 180 гривен;
  • скумбрия 400-450 гривен;
  • карась свежий 90-100 гривен;
  • карп 120-140-160 гривен.

Юлия Валиева

Что почем в Любашевке?

Любашевский рынок
Любашевский рынок

По состоянию на конец апреля — начало мая цены на продукты питания в Украине демонстрируют тенденцию к росту, индекс потребительских цен на продукты в апреле составил 102,04% по сравнению с мартом.

Что почем на Любашевском рынке, решили узнать в начале последнего весеннего месяца.

Овощи (цена за килограмм):

  • картофель 15-20 гривен;
  • лук 15-20 гривен;
  • помидоры 200-230 гривен;
  • огурцы 80-100 гривен;
  • кабачки 160 гривен;
  • морковь 20 гривен;
  • свекла 20 гривен;
  • капуста 20 гривен;
  • молодая капуста 45-100 гривен.

Фрукты (цена за килограмм):

  • яблоки 10-60 гривен;
  • лимоны 150 гривен;
  • бананы 80 гривен.

Молочные продукты:

  • сметана 150-160 гривен;
  • творог 150-160 гривен;
  • молоко 80-100 гривен за 3 литра;
  • масло 350-400 гривен;
  • сливки 280-300 гривен.

Мясо, свинина:

  • мякоть 200-220 гривен;
  • биток 240-260 гривен;
  • ребра 180-200 гривен;
  • сало свежее 70-200 гривен.

Юрий Федорчук, фото автора

На Балтском рынке соблазняют красотой и ценой

Продажа цветов на рынке в Балте
Продажа цветов на рынке в Балте

На Балтском рынке можно не только поторговаться и купить товар или свежие продукты. Здесь еще можно найти щедрый выбор живых цветов.

— Хотите в букет или на клумбу? — спрашивает разговорчивая продавщица.

Ассортимент чрезвычайно широкий — от хорошо известных тюльпанов до экзотических амариллисов. Здесь вам расскажут о характере цветов, как, когда и где их высаживать.

Продавцы продают выращенные собственноручно цветы по доступным ценам. Красота и цена — соблазнительная штука. Поэтому покупаю для души и для своего сада еще десяток тюльпанов с луковицами и очаровательные маргаритки и направляюсь между продуктовыми рядами, чтобы узнать, что почем покупают балтяне.

Овощи (цена за килограмм):

  • картофель 12-15 гривен;
  • лук 7-9 гривен;
  • помидоры 120-130 гривен;
  • свекла 15-20 гривен;
  • огурцы 80-100 гривен;
  • капуста 45 гривен;
  • чеснок 100 гривен;
  • морковь 20-30 гривен;
  • зелень 15-20 гривен пучок.

Цены на фрукты:

  • яблоки 20-40 гривен;
  • лимоны 100-110 гривен;
  • бананы 65 гривен;
  • мандарины 55-80 гривен.

Цены в молочном корпусе:

яйца (домашние) 80 гривен;

  • молоко (литр) 40 гривен;
  • брынза 200 гривен;
  • творог 200 гривен;
  • сметана 220 гривен;
  • сливки 450 гривен;
  • масло 700 гривен.

Цены на мясо (свинина):

  • задняя часть 220-240 гривен;
  • шея 230 гривен;
  • лопатка 240 гривен;
  • ребра 180-200 гривен;
  • битки 250 гривен;
  • сало свежее 60-200 гривен.

Цены на рыбу:

  • толстолобик 110 гривен;
  • караси 80 гривен;
  • карп 140 гривен.

Любовь Кузьменко, фото автора

На Измаильском рынке сезонных овощей пока еще мало

Рынок в Измаиле
Рынок в ИзмаилеРынок в Измаиле

На прилавках Измаильского рынка среди сезонных овощей пока лидером по количеству остается редиска. Цена на нее к концу апреля снизилась с 90 до 40 гривен. Уже появилась молодая капуста местных производителей, но из-за устойчивых холодных дней ее пока мало, да и цена высокая. Местами можно увидеть молодой картофель. Овощные ряды в конце апреля еще не переполнены местными овощами, и до сих пор много привозной продукции.

Каждой весной растет цена яблок: на рынке представлены привычные сорта «Чемпион», «Фуджи», «Гала», «Семеринка».

В рыбных рядах продукции совсем мало, но можно купить дунайку по цене вдвое ниже, чем в начале ее появления на прилавках.

Овощи (цена за килограмм):

  • картофель 20-25 гривен;
  • молодой картофель 120 гривен;
  • лук 25 гривен;
  • помидоры 170-220 гривен;
  • свекла 20-40 гривен;
  • огурцы 80 гривен;
  • сладкий перец 200 гривен;
  • капуста 20 гривен;
  • молодая капуста 50 гривен;
  • брокколи 250 гривен;
  • цветная капуста 250 гривен;
  • молодой чеснок 30 гривен штука;
  • морковь 20 гривен;
  • редиска 50 гривен;
  • кабачки 130 гривен;
  • зелень 20 гривен пучок;
  • руккола 20 гривен;
  • зеленый лук 15 гривен.

Цены на фрукты:

  • яблоки 60 гривен;
  • груша 130 гривен;
  • мандарины 100 гривен;
  • апельсины 100 гривен;
  • бананы 100 гривен;
  • лимоны 150 гривен.

Цена на грибы 120-130 гривен.

Цены на мясо

Свинина:

  • мякоть 250-300 гривен;
  • мякоть с костью 230 гривен;
  • подчеревок 250 гривен;
  • сало свежее 50-100 гривен.

Телятина:

  • антрекот 300 гривен;
  • шея 270 гривен.

Яйца куриные: 60-80 гривен.

Кисломолочные продукты:

  • овечья брынза 160-280 гривен;
  • коровья брынза 250 гривен;
  • творог 140-230 гривен;
  • сметана 150-230 гривен;
  • молоко 50 гривен.

Цены на рыбу:

дунайская сельдь 250, 270, 280 гривен.

Наталья Слободяна, фото автора

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме