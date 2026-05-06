Ключевые моменты:

На рынках Одесской области появились первые сезонные овощи, но молодая зелень и овощи пока стоят очень дорого

В Рени и Измаиле дунайская сельдь уже подешевела почти вдвое по сравнению с началом сезона

Редиска в Измаиле стала настоящим рекордсменом по снижению цен — с 90 до 40 гривен за килограмм

Пока одни покупатели ищут более дешевую рыбу и овощи, в Балте рынок заманивает еще и цветами с экзотическими амариллисами

Корреспонденты «Одесской жизни» прошлись по торговым рядам от Бессарабии до Любашевки, чтобы выяснить, где дунайка вдвое дешевле, чем в Одессе, и почему редиска наконец стала доступнее. Большое путешествие по продуктовым ценам области — в нашем материале.

На Ренийском рынке появились ранние овощи, но люди налегают на рыбу

На Ренийском рынке появились первые ранние овощи, но цены на них традиционно высокие. Подтянулись и цены на «старые» овощи — на 50 процентов подорожали картофель, морковь и свекла. За последний месяц немного выросли цены на мясо, поэтому люди больше налегают на бюджетную рыбу.

Овощи (цена за килограмм):

картофель старый 25-30 гривен;

картофель молодой 80-120 гривен;

лук 10-12 гривен;

морковь 25 гривен;

свекла 25-30 гривен;

чеснок 100-150 гривен;

капуста старая 15 гривен;

капуста молодая 50 гривен;

помидоры 150-250 гривен;

огурцы 80 гривен;

редиска 65-70 гривен.

Фрукты:

яблоки 50 гривен;

лимоны 150 гривен.

Молочные продукты и яйца:

брынза 280-300 гривен;

молоко 40 гривен;

сметана 200 гривен;

творог 200 гривен.

Десяток яиц стоит 60-70 гривен.

Мясо (свинина):

задняя часть 250-260 гривен;

шея 280-300 гривен;

ребра 240-260 гривен;

сало свежее 120-150 гривен.

Рыба:

лещ 70 гривен;

карась 70-100 гривен;

карп 120-150 гривен;

дунайская сельдь 250-300 гривен.

Антонина Бондарева

Бессарабский рынок: успели запастись дунайкой по 300 гривен, теперь очередь — за семенами

Несмотря на то, что в Одессе дунайка в этом году била все рекорды по ценам — 500-600 гривен за кило, бессарабцы все же попробовали ее по более приятной цене. Например, я сначала купила любимую рыбку по 400 гривен, а уже через неделю дождалась цены в 300 гривен и взяла сразу десять штук на засолку. Делаю это очень просто: чищу, тщательно мою, два-три часа вымачиваю рыбу в воде, потом сливаю воду, снова мою и засаливаю — просто засыпаю солью сверху, насыпаю во внутренний разрез и оставляю на ночь. Утром промываю от соли, каждую рыбку кладу в отдельный пакет и отправляю в морозильную камеру.

Однако сезон дунайки уже подходит к концу. А сейчас основной спрос на Бессарабском рынке — семена для посадки. Они тоже с каждым годом становятся все дороже. Хотя за последние недели из-за роста цен на топливо подорожало почти все, кроме молока и яиц. Некоторые овощи даже немного подешевели.

Овощи (цена за килограмм):

картофель старый 15-20 гривен;

картофель молодой 120 гривен;

капуста старая 20-25 гривен;

капуста молодая 50-60 гривен;

лук 15-20 гривен;

морковь 30-35 гривен;

свекла 30-35 гривен;

кабачки 100-120 гривен;

редиска 60-80 гривен;

чеснок 140-160 гривен;

помидоры 160-180 гривен;

огурцы 120-140 гривен;

перец сладкий 220-240 гривен.

Цены на фрукты:

яблоки 45-50 гривен;

груши 90-100 гривен;

апельсины 100-120 гривен;

киви 130-140 гривен;

бананы 70-80 гривен;

лимоны 140-160 гривен;

мандарины 100-120 гривен;

грейпфруты 120-140 гривен;

клубника 220-240 гривен.

Цены на мясо (свинина):

шея 240-260 гривен;

челогач 240-260 гривен;

ребра 200-220 гривен;

задняя часть 220-240 гривен;

биток 240-260 гривен;

печень, сердце 90-100 гривен.

Баранина — 250-270 гривен.

Цены на домашнюю молочную продукцию:

молоко 20-25 гривен;

сметана 140-160 гривен;

творог 140-160 гривен;

сливки 180-200 гривен;

брынза овечья 240-260 гривен;

брынза коровья 260-280 гривен.

Яйца домашние 55-65 гривен.

Цены на рыбу:

сельдь 190-200 гривен;

килька 160-170 гривен;

хамса 180 гривен;

скумбрия 400-450 гривен;

карась свежий 90-100 гривен;

карп 120-140-160 гривен.

Юлия Валиева

Что почем в Любашевке?

По состоянию на конец апреля — начало мая цены на продукты питания в Украине демонстрируют тенденцию к росту, индекс потребительских цен на продукты в апреле составил 102,04% по сравнению с мартом.

Что почем на Любашевском рынке, решили узнать в начале последнего весеннего месяца.

Овощи (цена за килограмм):

картофель 15-20 гривен;

лук 15-20 гривен;

помидоры 200-230 гривен;

огурцы 80-100 гривен;

кабачки 160 гривен;

морковь 20 гривен;

свекла 20 гривен;

капуста 20 гривен;

молодая капуста 45-100 гривен.

Фрукты (цена за килограмм):

яблоки 10-60 гривен;

лимоны 150 гривен;

бананы 80 гривен.

Молочные продукты:

сметана 150-160 гривен;

творог 150-160 гривен;

молоко 80-100 гривен за 3 литра;

масло 350-400 гривен;

сливки 280-300 гривен.

Мясо, свинина:

мякоть 200-220 гривен;

биток 240-260 гривен;

ребра 180-200 гривен;

сало свежее 70-200 гривен.

Юрий Федорчук, фото автора

На Балтском рынке соблазняют красотой и ценой

На Балтском рынке можно не только поторговаться и купить товар или свежие продукты. Здесь еще можно найти щедрый выбор живых цветов.

— Хотите в букет или на клумбу? — спрашивает разговорчивая продавщица.

Ассортимент чрезвычайно широкий — от хорошо известных тюльпанов до экзотических амариллисов. Здесь вам расскажут о характере цветов, как, когда и где их высаживать.

Продавцы продают выращенные собственноручно цветы по доступным ценам. Красота и цена — соблазнительная штука. Поэтому покупаю для души и для своего сада еще десяток тюльпанов с луковицами и очаровательные маргаритки и направляюсь между продуктовыми рядами, чтобы узнать, что почем покупают балтяне.

Овощи (цена за килограмм):

картофель 12-15 гривен;

лук 7-9 гривен;

помидоры 120-130 гривен;

свекла 15-20 гривен;

огурцы 80-100 гривен;

капуста 45 гривен;

чеснок 100 гривен;

морковь 20-30 гривен;

зелень 15-20 гривен пучок.

Цены на фрукты:

яблоки 20-40 гривен;

лимоны 100-110 гривен;

бананы 65 гривен;

мандарины 55-80 гривен.

Цены в молочном корпусе:

яйца (домашние) 80 гривен;

молоко (литр) 40 гривен;

брынза 200 гривен;

творог 200 гривен;

сметана 220 гривен;

сливки 450 гривен;

масло 700 гривен.

Цены на мясо (свинина):

задняя часть 220-240 гривен;

шея 230 гривен;

лопатка 240 гривен;

ребра 180-200 гривен;

битки 250 гривен;

сало свежее 60-200 гривен.

Цены на рыбу:

толстолобик 110 гривен;

караси 80 гривен;

карп 140 гривен.

Любовь Кузьменко, фото автора

На Измаильском рынке сезонных овощей пока еще мало

На прилавках Измаильского рынка среди сезонных овощей пока лидером по количеству остается редиска. Цена на нее к концу апреля снизилась с 90 до 40 гривен. Уже появилась молодая капуста местных производителей, но из-за устойчивых холодных дней ее пока мало, да и цена высокая. Местами можно увидеть молодой картофель. Овощные ряды в конце апреля еще не переполнены местными овощами, и до сих пор много привозной продукции.

Каждой весной растет цена яблок: на рынке представлены привычные сорта «Чемпион», «Фуджи», «Гала», «Семеринка».

В рыбных рядах продукции совсем мало, но можно купить дунайку по цене вдвое ниже, чем в начале ее появления на прилавках.

Овощи (цена за килограмм):

картофель 20-25 гривен;

молодой картофель 120 гривен;

лук 25 гривен;

помидоры 170-220 гривен;

свекла 20-40 гривен;

огурцы 80 гривен;

сладкий перец 200 гривен;

капуста 20 гривен;

молодая капуста 50 гривен;

брокколи 250 гривен;

цветная капуста 250 гривен;

молодой чеснок 30 гривен штука;

морковь 20 гривен;

редиска 50 гривен;

кабачки 130 гривен;

зелень 20 гривен пучок;

руккола 20 гривен;

зеленый лук 15 гривен.

Цены на фрукты:

яблоки 60 гривен;

груша 130 гривен;

мандарины 100 гривен;

апельсины 100 гривен;

бананы 100 гривен;

лимоны 150 гривен.

Цена на грибы 120-130 гривен.

Цены на мясо

Свинина:

мякоть 250-300 гривен;

мякоть с костью 230 гривен;

подчеревок 250 гривен;

сало свежее 50-100 гривен.

Телятина:

антрекот 300 гривен;

шея 270 гривен.

Яйца куриные: 60-80 гривен.

Кисломолочные продукты:

овечья брынза 160-280 гривен;

коровья брынза 250 гривен;

творог 140-230 гривен;

сметана 150-230 гривен;

молоко 50 гривен.

Цены на рыбу:

дунайская сельдь 250, 270, 280 гривен.

Наталья Слободяна, фото автора

