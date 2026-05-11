Ключевые моменты:

Улицу Дундича в Одессе переименовали в 2016 году

Новое название она получила в честь врача Николая Стражеско

Стражеско родился в Одессе и стал одним из самых известных терапевтов своего времени

Его имя заменило советский топоним, связанный с большевистской мифологией

Почему переименовали улицу

Переименование улицы Дундича в Одессе произошло 19 мая 2016 года. Его провела Одесская областная государственная администрация распоряжением №298/А-2016 «О переименовании объектов топонимики в населенных пунктах Одесской области». Документ подписал исполняющий обязанности главы ОГА Владимир Жмак.

В распоряжении прямо указано, что основанием стали закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, предложения общественности и ученых, а также рекомендации Украинского института национальной памяти. В приложении к документу улица Дундича в Одессе указана среди топонимов, которые получили новые названия: она стала улицей Николая Стражеско.

Это было частью большой волны декоммунизации на Одесчине. Только в Одессе в перечне к распоряжению было 51 переименование: вместе с улицей Дундича новые названия получили улицы Бабушкина, Гайдара, Крупской, Чапаева, Ярослава Галана, проспект Маршала Жукова и другие советские топонимы.

На первый взгляд, это история о названии одной улицы. Но на самом деле она показывает, как меняется городская память. Олеко Дундич был героем советского пантеона — фигурой легендаризированной, но тесно связанной с большевистской символикой. Николай Стражеско — одессит, врач, ученый, один из тех, кто внес вклад в мировую медицину. Именно поэтому новое название возвращает на карту города не советский миф, а человека, чья биография действительно связана с Одессой.

Про большевика Олеко Дундича легенды складывали при жизни

Какое-никакое право на наличие «своей» улицы в Одессе герой Гражданской войны Олеко Дундич, вроде бы имел — по крайней мере с точки зрения коммунистической идеологии. Вроде бы он летом 1917 года поступил в Красную гвардию (предположительно в Одессе). Таких «вроде бы» и «предположительно» в его биографии — множество.

Он вроде родился 13 апреля 1896-го, а может 12 августа 1897 года. Возможно, он был православным сербом, но может быть и хорватом: согласно некоторым данным, Дундич родом из австро-венгерской Хорватии, родился в хорватской римско-католической крестьянской семье. Наиболее поздние исследования вообще констатируют полную неясность его ранней биографии, а также — место и время рождения, подлинного имени и фамилии.

В 12 лет он уехал в Южную Америку, где 4 года проработал погонщиком скота в Аргентине и Бразилии. В начале Первой мировой был призван на службу рядовым в австро-венгерскую армию. Дослужился до унтер-офицера в гусарском кавалерийском полку, был чемпионом австро-венгерской армии 1914 года среди унтер-офицеров по фехтованию.

Воевал на русском фронте, попал в плен под Луцком в мае 1916 года. Поступил в добровольческий сербский отряд российской армии. После Февральской революции встал на сторону большевиков. Летом 1917 года вступил в Красную гвардию , как сказано выше — предположительно в Одессе. В РККА служил в кавалерии, с 1919 года в кавдивизии Будённого. Был помкомполка, командиром кавалерийского дивизиона.

«О Дундиче рассказывали чудеса. Он появлялся там, где нельзя было появиться живому человеку» — это цитата из «Конармии» одесского писателя Исаака Бабеля. Согласно легендам, которые о нём стали складывать ещё при жизни, Дундич отличался невероятной храбростью. Погиб он в бою летом 1920 года при штурме Ровно Первой конной армией в ходе советско — польской войны. Там его похоронили.

Его могила в Центральном городском парке им. Шевченко являлась одновременно и памятником. В начале июня 2022 года памятник Олеко Дундичу был демонтирован, а его прах был выкопан и перезахоронен на Дубенском кладбище города.

Что касается легендарности Олеко Дундича, то, не желая очернить покойного, все же скажу, что нередко сочетание «легендарности» с советской идеологией заставляет и сомневаться в подлинности этих легенд, и, главное, задуматься об их подоплеке.

Слишком уж большую ставку коммунистический режим делал на идеологическое воспитание подрастающих поколений. А по поводу подоплеки легендарности — давайте вспомним историю Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Это – советский диверсант-разведчик, агент НКВД, который погиб на западе Украины в 1944 году и, по некоторым сведениям, похоронен в той же Ровненской области, что и Дундич.

Я прекрасно помню, как целое поколение восторгалось его подвигами, описанными в книге «Сильные духом» ее автором — полковником НКВД Дмитрием Медведевым, командиром партизанского отряда. Среди наиболее резонансных акций Кузнецова — ликвидация высокопоставленных немецких чиновников.

В Ровно и Львове он устраивала покушения на представителей оккупационной администрации. Среди наиболее известных: убийство вице-губернатора Галиции Отто Бауэра;покушение на рейхскомиссара Украины Эриха Коха; ликвидация нескольких чиновников и офицеров немецкой администрации. Супер, не правда ли?

Но известно, что после громких покушений в Ровно и Львове гитлеровцы проводили публичные казни заложников «в ответ на террор и саботаж». Советская историография эту грань темы не раскрывала, а после развала СССР стало известно, что только после убийства Бауэра были демонстративно расстреляны несколько десятков знаковых представителей львовской интеллигенции. Таковы при Союзе бывали корни «легендарности»…

Сейчас улица Дундича в Одессе в результате декоммунизации топонимов носит имя Николая Стражеско. Это выдающийся терапевт и организатор науки, действительный член Всеукраинской академии наук (1934) и Академии медицинских наук СССР(1944), академик Академии наук СССР (1943), Герой Социалистического Труда (1947).

Кто-то будет вполне прав, если удивится этим достижениям Стражеско. Нет, никто не ставит под сомнение его интеллект, его профессионализм, его талант. Но ведь в те времена это ровным счетом ничего не стоило по сравнению с его «сомнительным» прошлым: потомственный дворянин, сын статского советника! Да еще и отец двух дочерей, эмигрировавших во Францию уже из «страны Советов»! Ведь те времена и меньших «злодеяний» с лихвой хватало для переселения в ГУЛАГ.

Чем был знаменит доктор Стражеско

Стражеско родился в Одессе (1876 г.) в семье юриста, его род берет начало из молдавских бояр. Николай Стражеско среднее образование получил в Ришельевской гимназии. Хотел стать врачом, но так как в те годы Одесский (т.н. Новороссийский) университет не имел еще медицинского факультета, то пришлось ехать на учебу в Киев, в университет Святого Владимира.

Окончил его в 1899-м с отличием, был оставлен работать на кафедре,тогда же работал интерном в Киевской горбольницы под руководством талантливого профессора Образцова. Они вдвоем впервые в мире установили прижизненный диагноз инфаркта миокарда, что было признано светилами европейской медицины.

В 1901-м Николай Стражеско был командирован во Францию, затем в Германию, там изучал кардиологию, стажировался у тамошней профессуры. С 1902-го Стражеско попал в Петербургский Институт экспериментальной медицины к знаменитому профессору Павлову, в течение 2-х лет изучал физиологию пищеварения и работал на различных кафедрах. В 1904-м Стражеско защитил докторскую, стал профессором в 28 лет. В 1907-1919 годах Стражеско был профессором Киевского женского мединститута.

После октябрьского переворота Стражеско остался в Украине, но двум своим дочерям сумел организовать выезд во Францию якобы на лечение. Оттуда они уже не вернулись. Вскоре родного брата Стражеско расстреляли на улице в Киеве за нарушение комендантского часа. Николай Стражеско с семьей переехал в родную Одессу, где ему было чуть легче пережить смутные времена. Но через 4 года вернулся в Киев, где предложили работу.

С дочерьми он переписывался редко, и, судя по отсутствию реакции режима — не с помощью почты, а передавал письма с нАрочными. Ведь профессор весьма скептически оценивал советскую власть и, сочувствуя дочерям в их эмигрантских мытарствах, он уверял их, что во Франции им по-любому живется лучше, чем было бы в СССР.

В 1925-м Стражеско организовал 1-й съезд терапевтов Украины, а через два года стал председателем Терапевтического общества УССР и председателем Всесоюзного общества терапевтов. Руководил клиническим отделением Института экспериментальной биологии и патологии, а с 1934-го — Институтом клинической физиологии АН УССР. В 1936-м Стражеско возглавил им же созданный Украинский НИИ клинической медицины.

Его известность приобрела всеевропейский масштаб, и именно она дала возможность профессору Стражеско еще один раз повидаться с дочерьми. Его пригласили на Международный научный конгресс. И -о, чудо! — власти позволили ему выехать. Типа, чтобы доказать Западу, что и в стране Советов есть выдающиеся ученые, которым есть о чем сообщить на таком высокопрофессиональном собрании. И под прикрытием конгресса Николай Стражеско тайно встретился с дочками в Париже. То была последняя их встреча…

В годы войны с гитлеровцами Николай Стражеско консультировал эвакуационные госпиталя и руководил исследованиями сепсиса ран в Центральном армейском госпитале. В 1943-м его избрали действительным членом Академии наук СССР. В 1947-м присвоили звание Героя Социалистического Труда. А летом 1952 года, когда разгорелось тупо сфальсифицированное «дело врачей», 76-летнего Стражеско поприжали: или «стучи» против своего ученика Василенко, арестованного по “делу врачей», или…

После «собеседования» в москве Стражеско вернулся в Киев «на нервах». Через несколько дней его убил инфаркт миокарда — тот самый, который он исследовал, и борьбе с которым посвятил всю свою жизнь. Николая Стражеско похоронили в Киеве. А то, что одесситы создали в его честь топоним — так это правильно, сомнений нет.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса