Ключевые моменты:

Из-за проблем с энергоснабжением уменьшилось количество троллейбусов и трамваев

Бесплатные автобусы заменили электротранспорт на четырех маршрутах

Одесса планирует закупить электробусы для улучшения транспорта

Внедрение электронного билета задерживается из-за бюрократии, запуск ожидается до 2026 года

Почему с улиц исчезли большие трамваи, когда наконец поедет троллейбус №8 и смогут ли электробусы за 13 миллионов евро спасти город от транспортного кризиса? О закулисье одесской транспортной системы узнавала журналистка «Одесского жизни» Вероника Полищук.

Почему электротранспорта стало меньше, и когда появится троллейбус №8

Как нам сообщили в департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения, сегодня на городских маршрутах работают только 34% подвижного состава троллейбусов и 53% – трамваев.

Ремонтные работы по восстановлению питающих электрических сетей и электрооборудования продолжаются до сих пор. Их замедляют частые тревоги и аварии из-за перегрузки электрических сетей. А некоторые объекты разрушены полностью.

Так что одновременно обеспечивать светом жилые дома и запускать трамваи и троллейбусы – довольно сложно. К тому же приходится выполнять распоряжения «Укренерго» по экономии электроэнергии. Именно поэтому в выходные дни количество подвижного состава на маршрутах сокращается – лимитов электроэнергии выделяется меньше.

По той же причине с маршрутов исчезли многосекционные трамваи. Соединенный вагон потребляет электричества в три раза больше, чем односекционный. Поэтому, как сообщили в КП «Одесмиськелектротранс», пока ситуация с энергоснабжением не стабилизируется, стоит привлекать односекционные трамваи. Сегодня вместо одного многосекционного вагона на маршрут выходят три односекционных. И это сокращает интервал движения.

Так или иначе, но электротранспорт вышел почти на все городские маршруты. За исключением троллейбуса №8. Причина – разрушенная подстанция на улице Химической. Сегодня там продолжаются ремонтные работы – восстанавливают и укрепляют стеновые плиты и крышу. Закончить ремонт КП «Одесмиськелектротранс» планирует примерно через три недели. Пока что на маршруте №8 запустили бесплатный временный автобус «Вокзал – Суперфосфатный завод». Как уверяют в департаменте транспорта, курсируют на нем четыре машины.

Есть ли еще бесплатные автобусы в Одессе?

«Вырулить» из транспортного тупика в условиях острого дефицита электроэнергии хоть как-то помогли бесплатные автобусы, которые прибыли на помощь из других регионов. Они заменили трамваи и троллейбусы, которые простаивали.

Сегодня социальные автобусные маршруты в городе остались всего четыре:

С2 «Железнодорожный вокзал – ул. 28 Бригады»;

С3 «ул. Святослава Рихтера – ул. Дигтярная»;

С4 «ул. Тираспольское шоссе (Два Столпа) – ул. Дигтярная»:

№8 «Железнодорожный вокзал – Суперфосфатный завод».

Их движение отображается в мобильном сервисе MISTO. Также недавно появилась возможность с помощью приложений на смартфоне следить в реальном времени и за городским электротранспортом.

Электробусы вместо автобусов

Казалось бы, городской власти, исходя из опыта блекаута, логично было бы подумать о приобретении автобусов. Но в марте из-за войны Ирана с США и Израилем была перекрыта Ормузская протока – главная «нефтяная артерия» мира. Цены на бензин резко взлетели…

Решили закупать электробусы. Снова. За кредитом Европейского инвестиционного банка, согласованным с Кабмином и Верховной Радой. Необходимость такого приобретения обсуждается уже не первый год. Сначала за 13 миллионов евро планировалось закупить 30 электробусов. Сегодня же, по словам главы транспортной комиссии горсовета Петра Обухова, сколько машин участники конкурса смогут предложить за эти деньги – столько город и приобретет.

На его мнение, электробусы хороши тем, что их можно запустить на разные маршруты. Но предварительно планируется, что они соединят поселок Котовского с центром.

– Безусловно, приобретение современных электробусов – хорошее дело. Так почему, воспользовавшись случаем, одновременно не решить и вопрос восстановления движения электротранспорта по улице Балковской, включив ее в один маршрут «поселок Котовского – железнодорожный вокзал»?, – предлагает экс-глава департамента транспорта Дмитрий Жеман. – Электробусы изготавливаются под конкретный маршрут. С учетом его особенностей и технических характеристик. Поэтому существенно изменить схему и протяженность выбранного маршрута после закупки подвижного состава уже не получится.

Кто контролирует одесские маршрутки

Пока что с одного конца города в другой одесситы в основном ездят на маршрутках. Но и «Богданов» с «Эталонами» стало заметно меньше. В департаменте это объясняют прежде всего мобилизацией. На сегодняшний день в автопредприятиях не хватает более половины водителей. Ситуацию ухудшило и то, что дизель и запчасти подорожали более чем на 60%.

В результате, например, на маршрутки №233, №197 часто приходится ждать более часа. А после 20:00, и еще в выходные дни, маршрутки №175, №190, №146 вообще не ходят. То есть, похоже, что работу частников горсовет вообще не контролирует.

– Все маршруты утверждает департамент транспорта. А потом проводит конкурс между частными компаниями, кто будет их обслуживать, – разъясняет Петро Обухов. – Но такие конкурсы уже давно не проводились. И частные операторы просто сами перестают ездить, если им это невыгодно.

Правда, приложение для отслеживания маршруток есть. Так что потенциальный пассажир имеет возможность наглядно убедиться, стоит ли сейчас выходить на остановку.

– С прошлого года GPS-трекеры установлены во всех маршрутках города, – отмечает Петро Обухов. – И ежедневно они обновляют список того, какие маршрутки вышли на какие маршруты. Это можно просмотреть в приложениях MISTO, EasyWay.

Как заставить маршрутки соблюдать расписание

Навести порядок в работе маршруток мог бы электронный билет. В этом случае деньги поступали бы через систему, а не в карман перевозчиков. А значит – можно было бы требовать от них соблюдения расписания. Но частные перевозчики, вероятно, не будут в восторге от внедрения электронного билета.

– Мы не знаем, как работает экономика маршрутчиков, потому что у них все «в черную». Но благодаря этой системе они смогут, например, получать деньги за перевозку льготников. И, возможно, поэтому она будет им выгодна. Ну а городу будет выгодно, если мы увидим все их доходы. Сможем требовать от них, например, трудоустройства водителей, чтобы они платили ПДФО в городской бюджет, – замечает Обухов. – Если бы частники хотели, то могли бы в течение двух-трех недель внедрить оплату через QR-коды ПриватБанка или Монобанка. Но они этого не делают, несмотря на многочисленные обращения. Поэтому и нужна власть, которая должна сказать: должно быть так – и все. И я не считаю, что частники, внедрив такой метод оплаты, сильно потеряют в доходах.

В ожидании электронного билета

Тем временем внедрение электронного билета, о необходимости которого в Одессе говорят годами, снова застряло в бюрократическом болоте.

– Департамент транспорта никак не может подготовить необходимые документы, – рассказывает Петро Обухов. – Один вариант юридический департамент уже «зарубил». Сейчас я собираю аналогичные документы из других городов. И будем готовить новый вариант.

По информации департамента транспорта, решение исполкома «О утверждении Порядка функционирования и требований к автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте независимо от формы собственности» запланировано на второе полугодие 2026 года.

– Пока что глобальная цель на этот год – хотя бы провести конкурс по электронному билету. И дальше уже компания-победитель за свой счет установит валидаторы сначала во всех трамваях и троллейбусах, а потом – в маршрутках. И создаст вообще всю эту систему: мобильное приложение, карты, – говорит Обухов. – Потом перейдем на оплату так называемой транспортной услуги – когда город платит перевозчикам за осуществленные рейсы. И после этого можно будет требовать от маршрутников закупать большие красивые автобусы с гарантией, что они будут загружены и оплачены пассажирами лет на 5-10. То есть, без трат бюджетных средств.

К сожалению, во время войны вариантов улучшения работы городского общественного транспорта не так уж и много. Наверное, главный из них – дождаться, наконец, когда ДТЭК обеспечит электричеством трамваи и троллейбусы в полном объеме. И на маршруты выйдет весь подвижной состав.

