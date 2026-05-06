Газа не будет почти неделя

В поселке Захаровка Раздельнянского района Одесской области с 11 по 15 мая временно отключат газоснабжение из-за ремонтных работ на сетях среднего давления.

По информации АО «Одессагаз», отключение стартует 11 мая в 09:00 и продлится до 15 мая. Без газа останутся дома на таких улицах:

ул. Заречная: дом. №1Б, 1Г, 3, 5, 5А, 8, 8А, 9, 9А;

ул. Космонавтов: дом. №2, 5, 5, 7;

пров. Кучурганский: дом. №1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6;

ул. Молодежная: дом. №1, 2, 3А, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 10, 11;

пров. Светлый: дом. №1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 7А, 8, 9, 11, 13, 15, 19;

ул. Степная: дом. № 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 10А, 12, 12А, 14, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 20А, 21, 22А, 23, 30, 35;

ул. Центральная: дом. № 1, 5, 110, 116, 127, 127А, 127Б, 129/1, 129/3, 129/4, 131Б, 132, 133, 133А, 133Б, 135, 148, 5, 15 162, 164, 166, 168, 168А, 170, 172/4, 172/13, 172А/1, 172А/1А, 172А/2, 172А/3, 172А/5, 172А/7, 17 172А/12, 172А/14, 172А/15, 174, 176А, 178, 180, 180А, 184А, 188;

ул. Шевченко: дом. №6А, 7, 17, 17А, 18, 19, 20, 24, 25;

ул. Счастливая: дом. № 145, 146, 148А, 148Б, 149, 150, 150А, 150Б, 153А, 154А, 155, 155А, 156А, 157, 157А, 160, 1601, 6 166, 166А, 167, 167А, 167Б, 167В, 169, 170, 172, 172А, 173, 174, 174А, 174Б, 175, 176, 177, 178, 178 181Б.

Кстати, газ подадут только после завершения работ и проверки безопасности. Владельцы жилья должны присутствовать при пуске.

