Ключевые моменты:

Электросамокатам разрешат ездить только по велодорожкам или краю проезжей части.

Пешеходы получат безусловный приоритет на своей территории.

В городах введут новый знак «Движение электросамокатов запрещено».

Местные власти смогут самостоятельно ограничивать движение в людных местах.

Безопасность пешеходов на улицах украинских городов решили защитить на законодательном уровне. В профильном подкомитете Верховной Рады подготовили финальные правки к законопроекту №3023. Обновленный документ фактически лишает пользователей электросамокатов и моноколес права передвижения по тротуарам.

Где разрешат проезд

Несмотря на аргументы о том, что мобильный транспорт помогает быстрее добраться до укрытий во время воздушных тревог, депутаты выбрали сторону безопасности прохожих.

Как сообщила народный депутат Оксана Савчук, новые нормы четко ограничивают территорию движения. Пользователи персонального электротранспорта смогут передвигаться только по специально обустроенным велодорожкам. В случае их отсутствия – по краю проезжей части дороги.

Приоритет пешехода – закон

Одной из фундаментальных правок стал юридически закрепленный статус пешехода. Законопроект устанавливает «безусловный приоритет» человека, идущего пешком. Это должно поставить точку в конфликтах, когда водители самокатов на большой скорости травмируют людей в прогулочных зонах. Теперь за любое опасное сближение или «таран» владельцам гаджетов придется отвечать по закону.

Новые полномочия городов и спецзнаки

Реформа предполагает появление в Украине нового дорожного знака – «Движение электросамокатов запрещено». Это позволит местным властям оперативно реагировать на жалобы горожан и перекрывать для СИМ (средств индивидуальной мобильности) доступ к конкретным локациям:

многолюдным площадям;

узким улицам исторического центра;

городским паркам и скверам.

Ожидается, что такая гибкость позволит городам самостоятельно регулировать движение в местах наибольшего скопления людей, обеспечивая комфорт и безопасность всех участников дорожного движения.

Источник: ТСН