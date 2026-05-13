Ключевые моменты:

Россия заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты «Сармат», способной нести ядерный заряд.

Для Одессы и юга Украины это скорее сигнал о сохранении военных угроз со стороны РФ.

Дальность ракеты, по заявлениям Кремля, превышает 35 тысяч километров.

Россия уже заявляла о введении «Сармата» в боевой режим в 2023 году, но эксперты сомневались в готовности комплекса.

Возрастает ли угроза для Одессы и юга Украины

Россия заявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерный заряд. Для Одессы, которая с начала полномасштабной войны регулярно подвергается российским атакам, такие заявления Кремля в который раз напоминают о масштабе военных угроз со стороны РФ.

Известно, что «Сармат» должен заменить находящиеся на вооружении РФ старые ракеты советской разработки. Правда, точная дата запуска ракеты остается непонятной.

Добавим, что ранее Министерство обороны России ограничило доступ людей и техники в район полигона Кура с 6 по 10 мая — именно туда обычно направляют ракеты, запущенные с полигона Плесецк в ходе таких испытаний.

В СМИ есть информация, что работа над «Сарматом» продолжается с 2011 года и, по словам Путина, это «самый мощный стратегический ракетный комплекс в мире», а мощность его боезаряда якобы в четыре раза превышает западные аналоги. Что касается дальности, то она превышает 35 тысяч километров.

Следует отметить, что российские власти сообщали о введении «Сармата» в боевой режим еще в 2023 году. Однако эксперты ставили эти заявления под сомнение, ведь к тому времени у ракеты было только одно успешное испытание, а несколько запусков завершились неудачами. В частности, в 2024 году «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне «Плесецк».

«Этот Сармат фигурирует уже очень давно. Его в виде мультиков продемонстрировали еще в 2018 году, когда Путин во время своего доклада федеральному собранию, хвастался новыми образцами своего вооружения. Там и «Посейдон» фигурировал, и «Кинжал», и «Сармат» там был, и «Авангард», — рассказал военный обозреватель Денис Попович.

В то же время эксперт подчеркнул, что ракета от россиян на сегодняшний день является «страшилкой», поскольку РФ не будет применять ее против Украины.

