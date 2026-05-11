Ключевые моменты:

Молодой моряк из Одессы отказался от работы за границей

После начала войны он добровольно пошел в разведку

На Харьковщине боец получил ранение и пережил фронтовые потери

Теперь Олег говорит, что армия может стать делом всей его жизни

Журналистка «Одесской жизни» Светлана Комиссаренко встретилась и поговорила с военным Олегом, его девушкой Александрой и близкими. Тема добровольного вступления в армию остается одной из самых острых в Украине: по данным Министерства обороны и действующего законодательства о мобилизации, часть молодых людей имеет право на отсрочку или возможность работать за границей, однако тысячи украинцев после 2022 года сознательно выбрали службу.

Родом с городской окраины

Олег рос в Одессе, на поселке Котовского, который обычно называют «Поскот». Учился парень в средней школе №23, расположенной очень близко к морю. Педагогов здесь давно не удивляет, что многие ученики выбирают морские профессии. Видимо, поэтому и Олег после окончания школы решил освоить профессию моряка — очень популярную в Одессе даже после значительного сокращения флота в Украине.

До войны Олег находился в Польше. Как сам говорит, зарабатывал деньги на оформление морских документов, чтобы иметь возможность пойти в рейс и работать по морской специальности дальше. 25 февраля 2022 года собирался снова ехать в Польшу, имел даже рабочую визу. Но началась война, и он остался в Одессе, чуть позже вступил в «Муниципальную варту».

— После начала войны многие ребята уехали, и постепенно в моем кругу общения начали преобладать военные, — говорит Олег. — Так понемногу и приобщился к изучению военного дела. Имел отсрочку, но решил не медлить, и в ноябре 2025 года пошел в военкомат с намерением подписать контракт.

О своем решении любимую девушку Александру Олег предупредил в последний момент. Сначала она восприняла это негативно, но с уважением к его выбору. Александра — художница, и именно творчество помогло ей принять выбор Олега.

— Конечно, было тяжело, сначала рисунки получались у меня очень темными, — вспоминает Александра. — Но понемногу адаптировалась к ситуации, потому что больше всего Олегу нужна поддержка и моя вера в него.

Разведчик должен быть тем, кем, в принципе, быть не может

В армии Олег целенаправленно шел в разведку, поскольку его интересовала универсальность военной службы. Там, по его мнению, люди учатся быть теми, кем никогда не стали бы в мирное время.

— Ты должен владеть снайперской винтовкой, уметь маскироваться, минировать местность, — именно эта универсальность меня привлекала, — утверждает Олег. — Я очень благодарен своему другу Руслану Савенюку, с которым мы работали в «Муниципальной варте» — он учил хорошо маскироваться в разных условиях (о Руслане «ОЖ» рассказала 24.04.2026 г. — С.К.). Это мне действительно пригодилось, когда оказался на Харьковском направлении. Там приходилось забирать и перевозить пленных, разговаривать с ними, чтобы получить необходимую информацию. Война учит быстро, но лучше быть уже готовым к большинству того, с чем столкнулся на фронте.

Позывной «Поскот» выбрал сознательно: очень любит родной район в Одессе, где человек может засыпать не под звуки тормозов большого количества автомобилей, а под пение птиц.

Потом Олег был ранен, его прооперировали в Харькове, и только после длительного лечения он вернулся в Одессу.

Заметил за собой агрессию

Олег откровенно говорит, что после возвращения заметил за собой более агрессивное поведение. Но отнесся к этому с пониманием: фронт — это не прогулка, а тяжелое и опасное испытание. Поэтому оставляет после себя довольно агрессивное отношение к окружающему миру. Оставляет как защитную реакцию человека, которому нужно время, чтобы привыкнуть к мирной жизни, научиться жить без выходов на позиции и потерь боевых друзей.

Изменения в характере Олега заметила и Александра: он стал более сдержанным, стойким и более уверенным в себе.

Выбирает не море, а армию

Сейчас Олег больше всего мечтает как можно скорее вернуться к своим ребятам, чтобы помочь бороться с врагом. Важнейшими чертами характера, которые должны быть присущи разведчику, считает внимательность, умение никому не доверять и немногословность. И сегодня уже гораздо больше времени размышляет о будущем, о том, что армия может стать делом всей его жизни. Именно так повлияло на него пребывание на фронте и понимание того, какие страшные вызовы несет с собой война. А еще, видимо, повлиял пример отца, который до войны работал дальнобойщиком, а сейчас тоже стал на защиту Родины, присоединился к рядам Национальной гвардии Украины.

— Не исключаю, что стану военным, — говорит Олег. — Но сначала нужно победить врага, вернуться живым и тогда строить будущее.

Читайте также: