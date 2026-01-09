Ключевые моменты:

Кулинарный эксперт «Одесской жизни» Алексей Овчинников посетил новое кафе «Плов House» на Троицкой улице в Одессе. Здесь предлагают традиционные блюда узбекской кухни. Обзор основан на реальном опыте дегустации плова и шурпы.Мы оценили качество ингредиентов, технику приготовления и вкус

Интересно, что «Плов House» начал свое существование как будка на остановке, а сейчас это популярное кафе в центре Одессы с современным интерьером и традиционной восточной кухней. В обзоре мы поделимся впечатлениями от блюд, атмосферы и сервиса.

От будки на остановке до современного кафе

Внимание! Этот материал не является рекламным. Впечатления и мнения имеют субъективный характер и отражают индивидуальные вкусы автора.

Этим летом на проспекте Украинских Героев, напротив конечной остановки маршруток в направлении Таирова в Одессе, появилась небольшая будка, где можно взять плов и самсу на вынос. Тогда продавцы рассказали, что скоро откроется стационарное кафе.

И действительно, в середине ноября на улице Троицкой открылось заведение с громким названием Плов House. Ранее здесь была кофейня с сладостями, а теперь собираются любители риса и мяса. Однако, забегая вперед, кофемашина здесь все-таки осталась.

Кафе небольшое – не больше десяти столиков. В теплое время года количество мест может увеличиться в два раза – широкий тротуар позволяет разместить большую площадку на улице.

В теплое время года количество мест может увеличиться в два раза — есть летняя площадка на тротуаре

Внутри зала довольно странная атмосфера, потому что ремонт и мебель остались от предыдущих владельцев: современные лампы, зеленая стена, велюровые кресла. В то же время стены уже украшают восточные пейзажи и фотографии старого Ташкента. В зале работает девушка в традиционной одежде, за столиками сидят только мужчины, а с кухни разносится привлекательный аромат восточной кухни.

А что в меню «Плов Хаус»?

Меню заведения небольшое – восемь блюд, айран, лимонады и кофейные напитки. Конечно, никакого алкоголя, даже пива нет.

Но даже когда смотришь на такое небольшое меню, оказываешься перед непростым выбором. Что взять – лагман или шурпу, плов или каварму, манты или самсу? Кстати, реклама в Тик-Токе обещала еще и восточные сладости к кофе, но по факту в заведении их не было.

Цитаты из меню:

Лагман – 180 грн

Шурпа из баранины – 180 грн

Плов + салат – 160 грн

Кавурма Лагман – 200 грн

Манты – 180 грн

Самса Гиджа – 80 грн

Самса слоеная – 80 грн

Салат с помидорами – 50 грн

От шурпы до «Нектара любви»: теплое знакомство с вкусами

Для знакомства с кухней кафе заказали шурпу, плов с салатом и (неожиданно для себя) лимонад. Почему неожиданно? Потому что обычно к блюдам узбекской кухни я выбираю айран или чай. Но это был грузинский лимонад. И не просто грузинский, а знаменитый далеко за пределами Грузии – Зандукели.

История лимонада «Нектар любви»

История этого лимонада как традиционный тост. Более чем сто лет назад в Париже молодой и привлекательный грузинский князь встретил такую же молодую и привлекательную эмигрантку Анну.

Чтобы покорить ее сердце, он два года работал над изобретением рецепта самого вкусного в мире лимонада «Нектар любви». Напиток стал популярным в столице Франции, а потом попал в Тбилиси, где до сих пор выпускается.

Существует много вкусов этого лимонада, один из самых интересных – из винограда сорта Саперави. Его, к сожалению, не было.

Почему выбрал именно шурпу и плов с салатом? Оба блюда являются нематериальным культурным наследием Узбекистана. А еще шурпа хорошо согревает и насыщает, а плов закрепляет этот эффект.

Пробуем шурпу

Все блюда из заказа принесли быстро и сразу. К заказу также добавили нарезанный коржик. Шурпа оказалась с бараниной и была щедро посыпана кунжутом. Порция средняя, как раз столько, чтобы насытиться.

В тарелке было много овощей и хорошо разваренного мяса. Вкус баранины узнаваем, но не выпирающий, не слишком жирный и не острый. За шурпу можно смело ставить восемь баллов из десяти.

Пока я ел шурпу, плов немного охладился – стал просто теплым. Внешне красивый, но даже на глаз – слишком много моркови. На вкус так и получилось, хотя она была вкусной.

Плов и морковь

Ни мясо, ни присутствие нута не смогли полностью разбавить ее сладковатый вкус, лишь немного. Что касается риса – это был басмати, хорошо проваренный, рисинка к рисинке.

Специй можно было бы положить больше, но я так понимаю, что повар ориентируется на вкусы большинства посетителей, которые предпочитают менее насыщенные вкусы. Кстати, этот плов был очень похож на плов, который готовят на рынке Книжка. Недавно мы его дегустировали.

Моя оценка – семерка.

Общее впечатление от «Плов Хаус»

Обед в узбекском стиле обошелся в 440 гривен. Все было просто, но вкусно и сытно. Таких небольших семейных кафе, где можно быстро пообедать, в нашем городе все больше.

Очень радует, что они открываются теперь не только у рынков, но и в самом центре. А если вы не хотите оставаться в кафе, то можно воспользоваться прямой доставкой от заведения.