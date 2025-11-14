Ключевые моменты

В 1951 году в Агафиевку и Пилиповку депортировали 132 бойковские семьи, которые сохранили свою культуру в степях Одесчины.

В селе до сих пор живут бойки-старожилы, которые помнят депортацию и первые годы жизни без жилья и воды.

Местные православные и греко-католики нашли взаимопонимание и по очереди проводят богослужения в одном храме.

Агафиевка прославилась своим вокальным коллективом «Агафиевские девчата», участницы которого являются носителями разных традиций, но одной общины.

Установленный в 2021 году памятный Золотой Тризуб увековечивает депортированных бойков, которые выстояли перед советскими испытаниями.

Два села посреди степи Одесчины – маленькая родина многих поколений выходцев из карпатских гор Бойковщины. «Столицей» старостата является Агафиевка. Она находится за десять километров от Любашевки на трассе Кропивницкий – Кишинев. Есть и своя речка – Чичиклия, которая сейчас, к сожалению, почти пересохла. Раньше вдоль нее проходил участок Бендерского чумацкого тракта из Киева в Одессу.

Еще недавно многолюдные села сегодня насчитывают менее полутысячи жителей, которые выращивают хлеб, свято берегут древние обычаи и традиции, мужественно защищают Родину, помогают ВСУ и молятся Всевышнему о победе.

Почему Агафиевка не похожа на другие села?

В результате поражения Турции в войне с Россией междуречьем между Южным Бугом и Днестром в 1791 году завладели московиты. Села, зимовки и хутора, заселенные преимущественно украинцами, царизм раздавал своим военным и чиновникам, которые закрепостили свободных хлеборобов.

По легендам, заселению собственно Агафиевки способствовали и чумаки, которые останавливались в местной корчме, чтобы отдохнуть и запастись провиантом. Село называлось Щесево, а со сменой землевладельцев называлось Кропачевка, Петропавловка и даже Махновка. Нынешнее название окончательно закрепилось в 1918 году.

Агафиевка не похожа ни на один из населенных пунктов Любашевской громады. У села особая биография – здесь можно изучать как прикладное искусство жителей причерноморских степей, так и самобытную культуру бойков-переселенцев.

Как потомки бойков называют Одессчину?

В 1951 году, в результате обмена территориями между СССР и Польшей, на север региона депортировали коренных горцев из села Михновец тогдашней Дрогобычской области.

Жители Агафиевки и Пилиповки радушно приняли 132 семьи бойков, которые обогатили их культурную жизнь своей самобытной речью, обычаями, ремеслами, песнями, традиционными блюдами и т. д.

Староста Наталья Бабец рассказала, что в Агафиевке осталось больше десятка бойков-старожилов, которые еще помнят трагические события 74-летней давности. Тогда ограбленных советской властью и оторванных от родных домов людей расселили в степях без жилья и воды и заставили развивать колхозы и выращивать хлеб для СССР.

Многие мечтали вернуться в вожделенные горы, но суровая советская паспортная система сделала из бойков-колхозников и местных селян бесправных «крепостных».

В целом в старых границах Одесчины было создано 20 бойковских резерваций, в которых удерживали более 10 тысяч переселенцев.

Сегодня их многочисленные потомки шутя называют уже родную Одессчину южными рубежами Бойковщины.

«Агафиевские девчата» – звезды «Колбасного фестиваля»

Десятки местных артистов и бойков-переселенцев, объединившись в дружный коллектив, исполняли народные песни и устраивали театрализованные действа по мотивам пьес украинских классиков.

На последнем из гастрономических фестивалей в Любашевке настоящий фурор своим выступлением произвел квартет «Агафиевские девчата». Четверка артисток, старшим из которых уже за восемьдесят, под аккомпанемент баяниста Ивана Удича продемонстрировала зрителям свой талант и любовь к родной украинской песне.

Уникальность этого художественного коллектива в том, что две его участницы – Дарья Асафайло и Мария Дуно – бойковчанки, Любовь Сокил – уроженка Балтщины, а Екатерина Дидуренко – из местных. Бодрые бабушки также поют в церковном хоре православной и греко-католической общин.

Верующие двух конфессий молятся в одной церкви

Свои религиозные потребности жители Агафиевки удовлетворяют в церкви Великомученика Димитрия Солунского.

Храм строили, как говорят, всем миром. Больше всего средств на святое дело пожертвовали зарубежные родственники агафиевских бойков, поэтому между греко-католиками и православными разгорелись острые споры относительно принадлежности сакрального сооружения. Но, придя к согласию, верующие по очереди молятся в своей церкви.

Утром служит православный священник отец Дмитрий Дмитрив, а после него – греко-католический парох Роман Монтецкий.

В 2005 году, посещая Агафиевку с визитом, глава УГКЦ Любомир Гузар провел службу в храме и произнес: «Нам нельзя и не нужно терять надежду на лучшие времена. Вместо того чтобы отчаиваться, беритесь за работу!».

Память о предках

В 2006 году усилиями юной бойковчанки Ирины Безнащук в селе появился этнографический музей бойковской старины.

Через год в сельском клубе устроили «Агафиевские вечорницы», на которые прибыли почетные гости-бойки из Одесчины и Николаевщины. Публицист и этнограф Наталья Кляшторна, родившаяся на Херсонщине в семье депортированных из Западной Бойковщины, автор историко-документальных изданий «Акция-51. Последние свидетели» и «Акция-51. Книга памяти», рассказывала о трагической судьбе переселенцев из Бойковщины в степи юга Украины.

При директорстве Марии Крись школьников знакомили с бойковскими традициями, отметили столетний юбилей писателя, журналиста, редактора, члена ОУП «Слово» Ивана Смолия (1915–1984) из Михновца, который жил и работал в эмиграции, устраивали Рождественский вертеп, почитали каждую годовщину депортации.

Теперь в селе нет ни музея, ни школы.

В 2021 году к 70-летию депортации бойков возле здания старостата установили памятный знак – Золотой Тризуб. Потомки депортированных воздвигли его в честь своих родителей и дедов, которые с достоинством прошли жестокие испытания сталинского режима. И выжили.

Финансовые расходы взял на себя фермер Василий Петричкевич, которому помогало немало земляков.

Пилиповка – село долгожителей

Здешние крестьяне жили по 90–100 лет и не болели, потому что трудились с раннего утра до сумерек и употребляли выращенное собственными руками.

В свой столетний юбилей бойковчанка Катерина Асафайло тоскливо пела: «Ой нема то краю, краю над ту Верховину, коби мени погуляти хоть одну годину».

Своего младшего Василька она родила в 51-летнем возрасте уже в Пилиповке, где для вынужденных переселенцев разбили два переулка и возвели скромные дома. Ее сын, став художником, даже расписывал Агафиевскую церковь.

Несколько дней не дожил до своего столетия горец Иван Лисейко.

85-летняя Мария Котюжинская – из коренных. Всю жизнь трудилась дояркой на ферме. Совсем недавно еще держала двух коров, но из-за болезни ног вынуждена была перебраться в Любашевку к сыновьям.

– С бойками мы мирно уживались. Вместе трудились в колхозе и дружили семьями. Хорошо помню Катерину Асафайло и ее мужа Павла – благородного человека, который до Второй мировой ездил во Францию зарабатывать деньги для своей семьи.

Жили мы скромно, собственноруч пекли хлеб. Имели все свое. В магазине продукты не покупали, только мыло или нитки, – рассказала сельская труженица Мария Котюжинская. – Моя матушка Валентина была заядлой работницей. Бывало, на сенокосе гектарный клин ржи вручную выкашивала быстрее мужчин. Прожила почти 90 лет, и ноги не болели, а я вот мучаюсь. Больше всех – 102 года – в здравии прожила моя бабушка Варвара Савенко из Шкарбинки. Жаль только, что родное село постепенно вымирает.

Численность жителей старостата, как и по Украине, неуклонно сокращается. Так, в Пилиповке числится до 90 человек, а постоянно проживает только треть. Остался один школьник, в Агафиевке – трое.

Землячка, именем которой назвали улицу в Одессе

В Агафиевке свято чтут свою землячку, педагога и правозащитницу Анну Михайленко (1929–2015), которая в молодости преподавала в школе немецкий язык, а, живя в Одессе, всю жизнь боролась за свободную Украину.

В начале 90-х бойковчанка организовала отпор попытке переселить на Одессчину 250 тысяч россиян, которые должны были изменить демографическую ситуацию и провозгласить буферную «республику». Она также выводила одесситов на митинги против облсовета во главе с Русланом Боделаном, который не признавал Акт независимости Украины и пытался провозгласить «Новороссию».

Массовый пикет одесситов сорвал еще одну такую попытку 11 февраля 1993-го.

Справка «ОЖ»

Официально села основаны в 1820 году, но свой отсчет ведут с османских времен, когда после уничтожения Запорожской Сечи в 1775-м казаки переселились осваивать эту дикую, но благодатную степь.

Читайте также: