Ключевые моменты

Атака произошла утром 14 ноября: погибло 2 человека, пострадали 10, в том числе ребенок.

Взрыв уничтожил два авто, повредил здания и выбил окна в ближайшем колледже.

Городская комиссия объявляет чрезвычайную ситуацию военного характера.

Удар дрона по рынку в Черноморске

Утром 14 ноября вражеский ударный дрон атаковал местный рынок в Черноморске. По предварительным данным, погибли два человека, еще десять получили ранения, среди них — один ребенок.

Взрыв пришелся прямо по легковому автомобилю, из багажника которого продавали картошку. В этот момент возле машины находились покупатели.

Удар повредил городскую площадь, фасады магазинов и частный транспорт. В колледже, расположенном рядом, взрывная волна выбила окна.

По информации спасателей, после попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали. Два автомобиля сгорели полностью, еще 13 машин получили повреждения. Пострадали и соседние здания. На месте работали психологи ГСЧС, оказывая помощь местным жителям.

Мэр Черноморска Василий Гуляев сообщил, что из-за атаки срочно собрали комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседании обсудили введение чрезвычайной ситуации военного характера на территории громады и меры по ликвидации последствий. Благодаря оперативной работе служб удалось быстро локализовать разрушения и помочь пострадавшим.

Фото — ГСЧС