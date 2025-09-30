Кто основал поселок Любашевку?
Название Любашевки не менее загадочно, как и ее возраст, который теряется среди разнообразия народных легенд и преданий.
Тайны седой древности «созерцают» со стендов местного историко-краеведческого музея, основанного школьным историком Юзефом Клейманом. Краевед отыскал остатки поселений земледельцев эпохи бронзы, трипольцев, черняховской культуры и славян, которые на протяжении восьми тысячелетий черпали силы из плодородной земли и целебных источников Долгенькой балки и истоков славной реки Чичиклии.
После русско-турецкой войны 1787-1791 годов Причерноморье оккупировали русские. Захваченные земли, издавна заселенные украинским народом, сразу раздавались помещикам, следовавшим за армией, генералам, офицерам и чиновникам разных рангов. А основание Любашевки с деревнями Софиевка, Николаевка и хуторами приписывают хорунжему Черноморского войска Тимофееву и казацкому сотнику Любинскому. Поселение называлось Долгенькое, Хорунжево, а также Тимофеевка, Старое Село и даже Черноморское.
Этот эпизод из истории Любашевки описан в книге Прокопия Короленко «Черноморское казачье войско (1775-1792 гг.)».
О старом храме и атомных ракетах
В 1811 году по проекту архитекторов Д. Фраполли и А. Тодорова в Любашевке был построен храм Святого Михаила, который долгое время служил православным верующим.
В 1964 году советские атеисты уничтожили святыню.
82-летний житель Любашова Александр (Шота) Гвинцадзе, в те времена молодой руководитель строителей, рассказал, что ему приказали разрушить церковь, но он не взял грех на душу. Аргументировал, что не он ее строил, и не ему святыню разрушать. А вот мужчина, которого заставили сбрасывать колокола, вскоре упал с высоты и разбился.
Александр добавил, что церковь была удивительно величественной. Еще мальчишкой он в ней освящал пасху, крашеные яйца и копченую колбасу. Подобная этой святыня сохранилась в Одессе. Это Свято-Троицкий греческий храм.
Мало что осталось от той самобытной архитектуры.
Где-то на окраине Любашевки «потерялось» мусульманское кладбище. Помещение бывшей еврейской синагоги служит полицейским, в имении господина Любинского располагается начальная школа лицея №1, дом господина Крауза используется медиками, в волостной управе хранится трудовой архив и заседают ветераны, бывшая церковно-приходская школа использовалась как бар, а мельницу госпожи Малиновской выкупил предприниматель.
В период Холодной войны возле Любашевки располагалась воинская часть, где хранились компоненты топлива для ядерных ракет.
Досье «ОЖ»: Любашевка в цифрах
- В 1847 году Любашевка стала волостным центром Ананьевского уезда Херсонской губернии.
- В 1865 году появилась первая школа.
- В 1884 году – фельдшерский пункт, а в 1905-м заработала земская больница.
- В 90-х годах XIX века городок украшали церковь Святого Архистратига Михаила, три лавки, две корчмы, постоялый двор, две паровые мельницы, кирпичный завод, лавки, винные погреба, здания местной аристократии, негоциантов.
- С 1926 по 2020 год Любашевка – административный центр одноименного района.
Заброшенное кладбище – единственное напоминание об истории евреев
Наряду с украинцами Любашевку десятилетиями развивала иудейская община, которую окончательно уничтожили нацисты в период оккупации края.
Летом 1941 года многих местных евреев оккупанты расстреляли в глинище, а затем истребляли в гетто. Через Любашевку пролегал «путь смерти», по которому евреев принудительно перегоняли из Гвоздавского лагеря и других концлагерей в Домановский район, где было убито 115 тысяч человек. По дороге конвоиры добивали обессиленных людей, а тела прикапывали по обочинам степной дороги.
После Второй мировой войны некоторые евреи вернулись к мирной жизни дома, но впоследствии разбрелись по Украине и миру. Сегодня об истории евреев в Любашевке напоминает только заброшенное и разрушенное старое еврейское кладбище.
Много исторических свидетельств об истории, развитии поселка и славных трудовых династиях можно узнать из научно-популярных изданий «Любашовщина: история и современность» (авторы Николай Березницкий, Александр Манзар), «История и люди. Любашевка» (авторы Олег и Лиза Куликовы), напечатанных в 2012 году.
А вот художественных произведений о Любашевке мало. Только журналистка, медиаконсультант, писательница и поэтесса Нина Курьята ярко описывает свою детскую жизнь с бабушкой в Любашевке в автобиографическом романе «Дзвінка» – он имеет расширенное название: «Украинка, рожденная в СССР». Прочитав его, можно не только почувствовать все краски языковой дискриминации украинки через призму детского, а затем и взрослого взгляда, но и хорошо познакомиться с писательницей.
Кровянка, сало, буженина: кто пробовал – не забудет любашевские блюда
Любашевка находится на важном перекрестке автодорог – это удобно для бизнеса и перевозок. До войны здесь хотели строить онлайн-школу, завод сушеных овощей, солнечную электростанцию.
Сегодня община продолжает работать: фермеры и предприниматели кормят страну и помогают армии. Торговля, земля, волонтерство – все держится на людях.
30 сентября 235-й юбилей любашевчане отметят благотворительным мероприятием в поддержку защитников-земляков, где также будут продавать любашевские копчености.
Любашевская колбаса – это локальный бренд с историей, известный далеко за пределами Одесской области. Лакомства завоевали большую славу за изысканные вкусовые качества с начала ХХ века, а ароматные подарки из Любашевки высоко ценились в высших властных инстанциях.
Издавна ее заказывали даже высокие чины. В 2021 году на 4-м фестивале изготовили самую большую карту Украины… из колбасы. Почти три метра в длину и 1,87 — в ширину из 25 килограммов колбасной нарезки. Это был рекорд.
Фестиваль собрал тысячи гостей. Кровянка, сало, буженина, копченые ребрышки – кто пробовал, тот не забудет. Говорят, на организацию праздника ушло миллион гривен.
Сегодня колбаса на рынке стоит 450–460 гривен за килограмм. Но вкус тот же – настоящий.
Справка «ОЖ»: люди, которыми гордится Любашевка
- Капитан Константин Волощук, проявив мужество и отвагу в борьбе с фашизмом во время Второй мировой войны, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
- Отсюда родом Борис Запорожченко – известный хирург, один из основателей одесской хирургической школы, лауреат Государственной премии. Провел более 50 тысяч операций, консультировал и лечил около 120 тысяч пациентов, внедрил в практику множество новаторских методов лечения, написал сотни научных работ, основал собственную школу хирургии.
- Также из Любашевки юрист Руслан Рябошапка, бизнесмен Олег Джуринский, поэт Андрей Хаецкий, оперный певец Василий Савенко.
- Иван Якубец – командующий аэромобильными войсками, служил в Косово и на Донбассе. Защищал и до сих пор поддерживает армию как эксперт.
- С 2014 года сотни жителей Любашевки встали на защиту Украины. К сожалению, 95 героев погибли. Еще 39 – пропали без вести.
