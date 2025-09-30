Кто основал поселок Любашевку?

Название Любашевки не менее загадочно, как и ее возраст, который теряется среди разнообразия народных легенд и преданий.

Тайны седой древности «созерцают» со стендов местного историко-краеведческого музея, основанного школьным историком Юзефом Клейманом. Краевед отыскал остатки поселений земледельцев эпохи бронзы, трипольцев, черняховской культуры и славян, которые на протяжении восьми тысячелетий черпали силы из плодородной земли и целебных источников Долгенькой балки и истоков славной реки Чичиклии.

После русско-турецкой войны 1787-1791 годов Причерноморье оккупировали русские. Захваченные земли, издавна заселенные украинским народом, сразу раздавались помещикам, следовавшим за армией, генералам, офицерам и чиновникам разных рангов. А основание Любашевки с деревнями Софиевка, Николаевка и хуторами приписывают хорунжему Черноморского войска Тимофееву и казацкому сотнику Любинскому. Поселение называлось Долгенькое, Хорунжево, а также Тимофеевка, Старое Село и даже Черноморское.

Этот эпизод из истории Любашевки описан в книге Прокопия Короленко «Черноморское казачье войско (1775-1792 гг.)».

О старом храме и атомных ракетах

В 1811 году по проекту архитекторов Д. Фраполли и А. Тодорова в Любашевке был построен храм Святого Михаила, который долгое время служил православным верующим.

В 1964 году советские атеисты уничтожили святыню.

82-летний житель Любашова Александр (Шота) Гвинцадзе, в те времена молодой руководитель строителей, рассказал, что ему приказали разрушить церковь, но он не взял грех на душу. Аргументировал, что не он ее строил, и не ему святыню разрушать. А вот мужчина, которого заставили сбрасывать колокола, вскоре упал с высоты и разбился.

Александр добавил, что церковь была удивительно величественной. Еще мальчишкой он в ней освящал пасху, крашеные яйца и копченую колбасу. Подобная этой святыня сохранилась в Одессе. Это Свято-Троицкий греческий храм.

Мало что осталось от той самобытной архитектуры.

Где-то на окраине Любашевки «потерялось» мусульманское кладбище. Помещение бывшей еврейской синагоги служит полицейским, в имении господина Любинского располагается начальная школа лицея №1, дом господина Крауза используется медиками, в волостной управе хранится трудовой архив и заседают ветераны, бывшая церковно-приходская школа использовалась как бар, а мельницу госпожи Малиновской выкупил предприниматель.

В период Холодной войны возле Любашевки располагалась воинская часть, где хранились компоненты топлива для ядерных ракет.

Досье «ОЖ»: Любашевка в цифрах

В 1847 году Любашевка стала волостным центром Ананьевского уезда Херсонской губернии.

В 1865 году появилась первая школа.

В 1884 году – фельдшерский пункт, а в 1905-м заработала земская больница.

В 90-х годах XIX века городок украшали церковь Святого Архистратига Михаила, три лавки, две корчмы, постоялый двор, две паровые мельницы, кирпичный завод, лавки, винные погреба, здания местной аристократии, негоциантов.

С 1926 по 2020 год Любашевка – административный центр одноименного района.

Заброшенное кладбище – единственное напоминание об истории евреев

Наряду с украинцами Любашевку десятилетиями развивала иудейская община, которую окончательно уничтожили нацисты в период оккупации края.

Летом 1941 года многих местных евреев оккупанты расстреляли в глинище, а затем истребляли в гетто. Через Любашевку пролегал «путь смерти», по которому евреев принудительно перегоняли из Гвоздавского лагеря и других концлагерей в Домановский район, где было убито 115 тысяч человек. По дороге конвоиры добивали обессиленных людей, а тела прикапывали по обочинам степной дороги.

После Второй мировой войны некоторые евреи вернулись к мирной жизни дома, но впоследствии разбрелись по Украине и миру. Сегодня об истории евреев в Любашевке напоминает только заброшенное и разрушенное старое еврейское кладбище.

Много исторических свидетельств об истории, развитии поселка и славных трудовых династиях можно узнать из научно-популярных изданий «Любашовщина: история и современность» (авторы Николай Березницкий, Александр Манзар), «История и люди. Любашевка» (авторы Олег и Лиза Куликовы), напечатанных в 2012 году.

А вот художественных произведений о Любашевке мало. Только журналистка, медиаконсультант, писательница и поэтесса Нина Курьята ярко описывает свою детскую жизнь с бабушкой в Любашевке в автобиографическом романе «Дзвінка» – он имеет расширенное название: «Украинка, рожденная в СССР». Прочитав его, можно не только почувствовать все краски языковой дискриминации украинки через призму детского, а затем и взрослого взгляда, но и хорошо познакомиться с писательницей.

Кровянка, сало, буженина: кто пробовал – не забудет любашевские блюда

Любашевка находится на важном перекрестке автодорог – это удобно для бизнеса и перевозок. До войны здесь хотели строить онлайн-школу, завод сушеных овощей, солнечную электростанцию.

Сегодня община продолжает работать: фермеры и предприниматели кормят страну и помогают армии. Торговля, земля, волонтерство – все держится на людях.

30 сентября 235-й юбилей любашевчане отметят благотворительным мероприятием в поддержку защитников-земляков, где также будут продавать любашевские копчености.

Любашевская колбаса – это локальный бренд с историей, известный далеко за пределами Одесской области. Лакомства завоевали большую славу за изысканные вкусовые качества с начала ХХ века, а ароматные подарки из Любашевки высоко ценились в высших властных инстанциях.

Издавна ее заказывали даже высокие чины. В 2021 году на 4-м фестивале изготовили самую большую карту Украины… из колбасы. Почти три метра в длину и 1,87 — в ширину из 25 килограммов колбасной нарезки. Это был рекорд.

Фестиваль собрал тысячи гостей. Кровянка, сало, буженина, копченые ребрышки – кто пробовал, тот не забудет. Говорят, на организацию праздника ушло миллион гривен.

Сегодня колбаса на рынке стоит 450–460 гривен за килограмм. Но вкус тот же – настоящий.

Справка «ОЖ»: люди, которыми гордится Любашевка

Капитан Константин Волощук, проявив мужество и отвагу в борьбе с фашизмом во время Второй мировой войны, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Отсюда родом Борис Запорожченко – известный хирург, один из основателей одесской хирургической школы, лауреат Государственной премии. Провел более 50 тысяч операций, консультировал и лечил около 120 тысяч пациентов, внедрил в практику множество новаторских методов лечения, написал сотни научных работ, основал собственную школу хирургии.

Также из Любашевки юрист Руслан Рябошапка, бизнесмен Олег Джуринский, поэт Андрей Хаецкий, оперный певец Василий Савенко.

Иван Якубец – командующий аэромобильными войсками, служил в Косово и на Донбассе. Защищал и до сих пор поддерживает армию как эксперт.

С 2014 года сотни жителей Любашевки встали на защиту Украины. К сожалению, 95 героев погибли. Еще 39 – пропали без вести.

