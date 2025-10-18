Ключевые моменты
- Учитель из Одесской области Владимир Лихошерстов десятилетиями запечатлевал жизнь своего села на фото.
- Его снимки показывают историю Заплаз — от колхозных праздников до повседневного быта крестьян.
- Каждый кадр стал уникальным свидетельством времени — эпохи, которой уже нет.
- Сегодня его архив — ценная часть культурной памяти Одесщины.
Первый фотоаппарат, первый мотоцикл
Директор школы Владимир Лихошерстов из села Заплазы на Одесщине не просто преподавал — он стал летописцем целой эпохи. Десятилетиями он документировал знаменательные события, быт сельчан, первые тракторы на полях. Каждый кадр был сделан осознанно, каждая минута — достойна сохранения.
Владимир был настоящим технофилом своего времени. Когда односельчане ещё ездили на подводах, он гордо рассекал на мотоцикле «Красный Октябрь». Позже приобрёл автомобиль «Москвич» — предмет зависти всей округи.
Но самой важной его покупкой стал фотоаппарат «ФЭД». С ним учитель начал документировать жизнь села так, как не делал никто до него.
Хроника бурных времён
На протяжении десятилетий Владимир Иванович снимал всё:
- Весенние разливы, превращавшие окрестности в море
- Первые тракторы и комбайны на полях
- Государственные праздники на школьном дворе
- Визиты районного начальства
- Быт простых сельчан
Каждый снимок — застывший момент истории, рассказывающий больше, чем сотни документов.
Дед Овсий и его брынза
Один из самых колоритных снимков датирован 1946 годом. На нём — пастух Овсий Ярмурский, который пас овец и изготавливал легендарную брынзу.
Педагог не просто сделал фото — он оставил подпись о вкуснейшей брынзе деда Овсия. Теперь об этом человеке почти никто не помнит, но его лицо навсегда осталось в истории.
Страсть к часам
Помимо фотографии, Владимир Лихошерстов имел ещё одно увлечение — часы. Он не просто их коллекционировал, а создавал из них миниатюрные конструкции, демонстрируя выдающееся мастерство.
Сегодня снимки сельского фотолюбителя украшают краеведческие издания. Они дают уникальную возможность заглянуть в прошлое — увидеть, как жили наши предки, как выглядели первые машины в селе, как праздновали и трудились.
История Владимира Лихошерстова — напоминание о том, что иногда один человек с камерой может сделать для сохранения истории больше, чем целые архивы.
Село Заплазы Боковского сельсовета до сих пор хранит память о своём необычном педагоге-хронистe, запечатлевшем на плёнке целую эпоху.
