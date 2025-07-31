Ключевые моменты:

В 2024 году в Одессе улицу Спартаковскую переименовали в честь Анны Михайленко;

Название «Спартаковская» происходило от немецких революционеров-коммунистов, культ которых активно продвигался советской пропагандой;

Анна Михайленко – украинская правозащитница, пережившая советские репрессии: тюрьмы, ссылки и карательную психиатрию;

В 1980-х ее удерживали в психиатрической больнице в Казани без приговора – только за мирный протест и поддержку политзаключенных;

После освобождения она вернулась к общественной деятельности, боролась за права человека, участвовала в движении «Просвіта» и Хельсинской группе;

В Одессе Михайленко жила, работала и умерла в 2015 году – в свободной Украине;

Переименование улицы – символическое возвращение к собственной истории и почтение настоящих героев.

Кто такие спартаковцы?

Нет, это не о спорте. «Спартаковцы» – это немецкие революционеры начала ХХ века, которые после Первой мировой пытались устроить в Германии коммунистическое восстание по образцу большевистского. Их возглавляли Карл Либкнехт и Роза Люксембург, основатели так называемого Союза Спартака.

В 1919 году их восстание потерпело поражение. Лидеров убили. А советская пропаганда сделала из них культ – героев «борьбы за справедливость». Так появились фильмы, книги, спортклубы, улицы – все под названием «Спартак». Одесса не стала исключением.

Но за этим героизмом скрывали удобную для СССР идеологию. Даже сама Роза Люксембург критиковала большевиков за диктатуру партии. И улица Спартаковская – скорее об имперской выдумке, чем о свободе. Разве не удивительно, что такое название продержалось в Одессе до 2024 года?

Кто такая Анна Михайленко?

В отличие от вымышленных символов, Анна Михайленко – реальна. Родилась в 1929 году во Львовской области, в семье крестьян. Они имели землю, работали – и именно поэтому стали «врагами народа» после прихода советской власти.

Ее брат Иосиф – арестован. Другой – подорвал себя гранатой, чтобы не сдаться НКВД. Сестра – 12 лет лагерей за участие в УПА. Десять родственников Анны прошли через репрессии. Она сама – еще с подросткового возраста – пряталась от обысков, сидела в тюрьме, жила под присмотром.

В 1951 году ее село принудительно переселили. Так семья оказалась в Одесской области.

Здесь Анна стала учительницей, библиотекарем, воспитательницей. И одновременно человеком, который формировал украинское сознание у молодежи.

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Правозащитное движение и преследования

Поворотный момент – знакомство с известной правозащитницей Ниной Строкатой. Анна начинает поддерживать политзаключенных, передает посылки, распространяет запрещенную информацию. За ней следит КГБ. Ее квартиру обыскивают. Фабрикуют дела. Даже обвиняют в «избиении детей». Но ей удается оправдать себя.

Уже в 1976 году Анна выходит на молчаливый пикет у памятника Пушкину в Одессе. Ее молчание – это протест против репрессий. Она становится членом Украинской Хельсинкской группы. Пишет тексты. Помогает другим.

Тюрьма. Психбольница. Сопротивление.

В 1980 году ее арестовывают. Предлагают покаяться, но Анна была горда и не соглашалась. Ее бросают в тюрьму. А потом подключают карательную психиатрию.

Врачи в Одессе подтверждают: здорова. Но в Харькове, под давлением КГБ, ей ставят фальшивый диагноз – «шизофрения». Ее отправляют в спецпсихбольницу в Казани, где она проводит 7 лет. Без приговора. Без суда. Под действием препаратов, уничтожающих память, голос, здоровье. Но даже там Анна не молчит. Передает информацию через сестру. Помогает другим заключенным.

Свобода, которая не сломила

Ее имя появляется в списках политических заключенных. В ее защиту выступают 42 сенатора США. В 1987 году – освобождение. Одесские врачи официально аннулируют диагноз. В Америке подтверждают: абсолютно здорова.

По возвращении она снова в строю. Когда в Одессе в начале 90-х пытались восстановить советскую власть, Анна была среди тех, кто идет под облсовет, вытирает ноги о красное знамя и раздает листовки. Она принимает участие в работе «Просвещения», Комитета солдатских матерей, Хельсинкского союза. Получает государственные награды – в частности, орден «За мужество» и орден княгини Ольги. А в 2015 году Анна Михайленко умирает в свободной Одессе.

Вместо немецкого символа, использованного советской властью, – настоящий символ украинской борьбы. Без украшательства и со всей горечью сложного пути.

Узнать больше деталей и интересных фактов о биографии Анны Михайленко, а также о том, как «спартаковцы» стали пропагандой в Советском Союзе, можете, посмотрев наше видео.

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