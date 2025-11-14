свет, лампочка

По информации компании «Укрэнерго», 14 ноября почасовые графики будут следующими.

Графіки відключень 1 Графіки відключень 2

В то же время в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

В случае изменений будем оперативно информировать вас на нашем сайте. 

Проверить актуальные данные одесситы могут:

