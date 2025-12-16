Ключевые моменты:

Свет вернули почти 330 тысячам семей, но часть жителей все еще без электроэнергии

Вся критическая инфраструктура уже подключена

Связь, вода, отопление и светофоры в Одессе работают, а вот электротранспорт — нет.

Ситуация с электроэнергией в Одесской области

Из-за массированной атаки РФ на Одесскую область экстренные отключения электроэнергии продолжаются уже четвертые сутки. Энергетики работают без остановки, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям региона.

За последние трое суток удалось восстановить электроснабжение почти для 330 тысяч семей. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, на данный момент все объекты критической инфраструктуры уже со светом.

В то же время по состоянию на утро 16 декабря без электроэнергии временно остаются 288,2 тысячи семей. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Бригады ДТЭК «Одесские электросети» работают в усиленном режиме.

Жителей населенных пунктов, где свет еще не появился, просят отключить электроприборы от розеток и включать их постепенно после восстановления питания. Это поможет снизить нагрузку на сеть и избежать новых аварий.

Электротранспорт

По информации КП «Одесміськелектротранс», электротранспорт в Одессе пока не работает.

Мобильная связь

Во время отключений базовые станции мобильной связи могут работать на аккумуляторах около 8 часов. Чтобы связь не пропадала, операторы используют передвижные генераторы.

Для усиления работы в Одесскую область дополнительно направили 66 генераторов и 18 аварийных бригад из других регионов.

Светофоры и городская инфраструктура

Все светофоры и основные объекты жизнеобеспечения в Одессе уже работают в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 13 декабря 2025, после одной из наиболее массированных атак на энергообъекты с начала полномасштабного вторжения, Одесса осталась без света, воды и тепла.