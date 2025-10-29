Ключевые моменты

На севере Одесчины сохранились старинные колодцы XVI–XVIII веков, выложенные из песчаника.

Их уникальная форма напоминает кувшин, а слово «чемша» происходит из тюркских языков и означает «колодец».

Селяне собственноручно восстанавливают старые источники, которые до сих пор дают чистую воду.

Возле колодцев когда-то проводили обряды вызова дождя и хранили легенды о кладах.

В степях Подолья эти водные памятники становятся символом живой памяти и связи поколений.

Казацкие или турецкие?

Между Любашевкой и Зеленогорской громадой, среди бескрайних подольских степей, стоят молчаливые свидетели прошедших эпох — древние каменные колодцы. Их выложили из дикого камня, форма напоминает кувшин, и некоторые местные убеждены: это следы казацких времен.

Но историки склоняются к другой версии. Такие колодцы, говорят они, появились еще во времена Османской империи. У тюркских народов слово «чемша» означает «источник» или «колодец». Их строили вдоль торговых путей, чтобы путники и чумаки могли утолить жажду, а рядом обязательно ставили каменное или деревянное корыто для скота.

Один из таких памятников прекрасно сохранился возле села Шликарево. Его история затерялась в веках, но он и сегодня исправно служит людям.

Как крестьяне спасли древний колодец

«Колодец здесь был всегда, — говорит местный житель Владимир Байрак. — Еще наши прадеды пригоняли сюда скот на водопой. Но в последние годы он почти полностью заилился».

Чтобы не потерять источник, мужчина вместе с соседями решил его спасти: очистили дно, укрепили каменную кладку, установили новое цямрыння и восстановили журавля.

«Теперь из соседних сел приезжают даже бочками набирать воду — у нас она самая вкусная и прохладная», — улыбается Владимир.

Селяне называют его «турецким», потому что, по преданиям, когда-то им пользовались ногайские татары, кочевавшие по этим землям. А неподалеку, говорят, есть еще один — заросший бурьяном. Ходят слухи, что на его дне лежат военные трофеи или даже клады.

Как при помощи колодцев вызывали дождь

Старожилы Любашевки до сих пор помнят необычный обряд вызова дождя. В жаркие дни дети собирались у старого колодца, выкопанного еще турками, и с приговорками бросали туда глиняные кувшины.

«Чтобы дождь пошел, кувшин нужно было обязательно украсть, и чтобы никто не видел, — вспоминала старожилка Ольга Заплитная. — Если испугается “ведьма”, которую облили водой, — дождь обязательно польет».

Еще десять лет назад местные священники устраивали крестные ходы к степным колодцам — просили у Бога дождя для засушливой земли.

В соседнем Ясеновом женщины поливали водой могилы самоубийц или утопленников, приговаривая:

«Иди, иди, дождичек, сварю тебе борщик в поливяном горшочке!

Тебе каша, мне борщ — чтоб шел обильный дождь».

Османское наследие, дожившее до наших дней

В Комаровке до сих пор стоит еще один турецкий колодец — заросший бурьяном, но непоколебимый. Когда-то возле него собирались крестьяне, молились за урожай, а теперь сюда приходят краеведы и школьники. Для них это не просто камень, а частичка истории, к которой можно прикоснуться.

Такие источники есть и возле Солтановки, Шкарбинки, Петровки — все они когда-то были частью большой сети путей, по которым чумаки ехали в Крым за солью.

Пока бьет источник — жива память

Среди горячих степей эти колодцы кажутся чудом. Они пережили войны, смену империй, забвение — и все еще дают воду тем, кто идет этими дорогами.

Вода здесь — не просто дар природы. Это живая память, соединяющая поколения. И пока древние колодцы на Одессчине поят людей, история этого края продолжает свой путь.

