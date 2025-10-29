Ключевые моменты
- На севере Одесчины сохранились старинные колодцы XVI–XVIII веков, выложенные из песчаника.
- Их уникальная форма напоминает кувшин, а слово «чемша» происходит из тюркских языков и означает «колодец».
- Селяне собственноручно восстанавливают старые источники, которые до сих пор дают чистую воду.
- Возле колодцев когда-то проводили обряды вызова дождя и хранили легенды о кладах.
- В степях Подолья эти водные памятники становятся символом живой памяти и связи поколений.
Казацкие или турецкие?
Между Любашевкой и Зеленогорской громадой, среди бескрайних подольских степей, стоят молчаливые свидетели прошедших эпох — древние каменные колодцы. Их выложили из дикого камня, форма напоминает кувшин, и некоторые местные убеждены: это следы казацких времен.
Но историки склоняются к другой версии. Такие колодцы, говорят они, появились еще во времена Османской империи. У тюркских народов слово «чемша» означает «источник» или «колодец». Их строили вдоль торговых путей, чтобы путники и чумаки могли утолить жажду, а рядом обязательно ставили каменное или деревянное корыто для скота.
Один из таких памятников прекрасно сохранился возле села Шликарево. Его история затерялась в веках, но он и сегодня исправно служит людям.
Как крестьяне спасли древний колодец
«Колодец здесь был всегда, — говорит местный житель Владимир Байрак. — Еще наши прадеды пригоняли сюда скот на водопой. Но в последние годы он почти полностью заилился».
Чтобы не потерять источник, мужчина вместе с соседями решил его спасти: очистили дно, укрепили каменную кладку, установили новое цямрыння и восстановили журавля.
«Теперь из соседних сел приезжают даже бочками набирать воду — у нас она самая вкусная и прохладная», — улыбается Владимир.
Селяне называют его «турецким», потому что, по преданиям, когда-то им пользовались ногайские татары, кочевавшие по этим землям. А неподалеку, говорят, есть еще один — заросший бурьяном. Ходят слухи, что на его дне лежат военные трофеи или даже клады.
Смотрите также видео, как одесситы получили доступ к питьевой воде:
Как при помощи колодцев вызывали дождь
Старожилы Любашевки до сих пор помнят необычный обряд вызова дождя. В жаркие дни дети собирались у старого колодца, выкопанного еще турками, и с приговорками бросали туда глиняные кувшины.
«Чтобы дождь пошел, кувшин нужно было обязательно украсть, и чтобы никто не видел, — вспоминала старожилка Ольга Заплитная. — Если испугается “ведьма”, которую облили водой, — дождь обязательно польет».
Еще десять лет назад местные священники устраивали крестные ходы к степным колодцам — просили у Бога дождя для засушливой земли.
В соседнем Ясеновом женщины поливали водой могилы самоубийц или утопленников, приговаривая:
«Иди, иди, дождичек, сварю тебе борщик в поливяном горшочке!
Тебе каша, мне борщ — чтоб шел обильный дождь».
Османское наследие, дожившее до наших дней
В Комаровке до сих пор стоит еще один турецкий колодец — заросший бурьяном, но непоколебимый. Когда-то возле него собирались крестьяне, молились за урожай, а теперь сюда приходят краеведы и школьники. Для них это не просто камень, а частичка истории, к которой можно прикоснуться.
Такие источники есть и возле Солтановки, Шкарбинки, Петровки — все они когда-то были частью большой сети путей, по которым чумаки ехали в Крым за солью.
Пока бьет источник — жива память
Среди горячих степей эти колодцы кажутся чудом. Они пережили войны, смену империй, забвение — и все еще дают воду тем, кто идет этими дорогами.
Вода здесь — не просто дар природы. Это живая память, соединяющая поколения. И пока древние колодцы на Одессчине поят людей, история этого края продолжает свой путь.
Читайте также:
- Одесские исторические колодцы: новые находки и старые проблемы
- Когда вода дороже мяса: шокирующая история одесского водоснабжения (видео)
- Как село Ламбривка на Одессчине год жило без воды
На анонсном изображении — историческое фото турецкого колодца в Одесской области