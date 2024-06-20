Украинцы за рубежом: какие выбирают страны и как адаптируются к новой жизни

Румыния: без социальной помощи, но с работой

Сегодня в государствах Евросоюза находятся более 4,2 миллиона украинцев. Большинство из них получили в этих странах временную защиту. Она дает возможность трудоустроиться и адаптироваться в новых условиях.

Больше всего на сегодня украинцев находится следующих странах:

Германия – 1,3 миллиона человек;

Польша — 953 930 человек;

Чехия — 345 405 человек.

В этом году, по данным Евростата, количество украинских беженцев значительно выросло в Румынии. Сейчас здесь проживают 78 673 украинца. По большей части приезжают сюда жители Одесской и Херсонской областей. Без знания румынского языка и опыта здесь можно найти работу на предприятиях автомобильной и перерабатывающей промышленности, в пекарнях, на производствах мясной продукции. Минимальная заработная плата – 600 €-640 €. На Рождество и Пасху дополнительно выплачиваются 50% от зарплаты в качестве бонуса. Большинство работодателей предоставляют бесплатное жилье и проезд на работу.

К тому же, сейчас в Румынии появляются украинские детские сады, школы, малые украинские предприятия, работающие на местного потребителя: строительно-монтажные, авторемонтные, парикмахерские…

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Правда, власти Румынии в этом году до сих пор еще не выделили украинским беженцам никакой финансовой помощи. А в прошлом – финансировали с большим опозданием. Правительство объясняет задержки дефицитом бюджета.

Германия: немецкий язык – на рабочем месте

Популярность украинскими беженцами Германии объясняется значительной социальной поддержкой. Средняя выплата беженцу – 500 €-550 € в месяц. Дополнительно выплаты дают и на детей. В зависимости от возраста ребенка – 360 € — 470 €.

Отдельно государство оплачивает медицинское страхование, аренду жилья и частично покрывает коммунальные платежи.

А вот место проживания в стране украинцы самостоятельно выбрать не могут. Большинство немецких земель перегружено беженцами и не имеет ресурсов для их приема. Поэтому по прибытии в Германию они должны обратиться в распределительный лагерь. Его сотрудники и решат, в какой населенный пункт беженцев направить.

Работают в Германии всего 19% украинцев. Поэтому власти решили изменить правила их трудоустройства.

Ранее центры занятости направляли украинцев на языковые курсы и финансировали обучение. Но с начала войны их успешно окончили менее половины беженцев. Сейчас украинцам позволили трудоустраиваться без знания немецкого языка. Предполагается, что в языковой среде обучение будет успешней.

Беженцам предлагают трудоустраиваться в крупные компании. При этом квалификация, пожелания по работе – вопросы второстепенные. Единственным весомым поводом для отказа от рабочего места может стать только состояние здоровья.

Как минимум, раз в шесть недель беженцам необходимо сообщать в центр трудоустройства о результатах поисков работы. Работу им предлагает и специальное агентство. А в случае отказа — выплаты могут сократить.

Польша: украинских работников ценят

В Польше украинским беженцам программу помощи собираются существенно сократить. С 1 июля новоприбывшие беженцы не будут получать единоразовую помощь в размере 300 злотых (75 $). А рассчитывать на ежемесячное пособие в 800 злотых на детей и 300 злотых для подготовки к учебному году украинские семьи смогут только при условии, что их дети будут учиться в польских школах.

Кроме того, будут отменены льготы, связанные с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев, понесенных частными арендодателями.

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На работу в Польше украинцы могут устроиться даже без знания языка. Местные работодатели их ценят, стараются повышать ставки, улучшать условия проживания. Тем более что сейчас в стране остро ощущается дефицит рабочих рук.

В Польше действует почасовая оплата, потому у украинцев есть возможность самостоятельно регулировать свои занятость и заработок. В среднем, заработать можно от 16 до 30 злотых в час. Работники без знания языка и опыта чаще всего устраиваются в пекарни, заведения питания, на производства компонентов электронной техники, замороженных овощей и фруктов, строительных материалов.

Украинские предприниматели, открывшие свой бизнес за рубежом, охотно нанимают на работу соотечественников. Чаще всего это сферы IT, красоты, образования, строительства и туризма.

Временную защиту для украинцев в Польше планируют продлить до конца сентября 2025 года. После этого правительства предлагает всем без исключения выдавать разрешения на временное проживание в течение трех лет.

Чехия: помощь в возвращении домой

В Чехии с 1 сентября резко сократится срок предоставления беженцам бесплатного жилья. Вместо 150 дней он продлится всего 90. После окончания срока беженцы должны искать квартиру самостоятельно. Касается это и уязвимых категорий: многодетных матерей, беременных, людей с инвалидностью и старше 65 лет.

Вместе с тем выплаты на аренду вдвое увеличат. Если жилье зарегистрировано в министерстве труда и социальных дел, то на одного человека предусмотрено 6000 крон (244 €), если не зарегистрировано – 4800 крон (190 €).

В течение первых 150 дней после переезда украинские беженцы получают социальные выплаты: для взрослых — 4860 крон, для детей – 3490 – 41800, для людей с инвалидностью – 72900. Через полгода размер пособия для взрослых сокращается до 3130 крон. Вместе с заявкой на денежную помощь необходимо предоставить банковские выписки со всех счетов из чешских и иностранных банков

Работу в Чехии на сегодня имеют 69% украинцев. Самый высокий уровень занятости у операторов машин, слесарей, водителей, квалифицированных работников сельского хозяйства. Большое значение при трудоустройстве имеет знание чешского языка.

Зарплата без знания языка и опыта составляет 25 000-35 000 крон (1000 € -1400 €). Работодатели обычно снабжают бесплатным жильем, нередко выдают купоны на питание.

Временная защита украинцев в Чехии продлена до марта 2026 года. Затем им будет предложено перейти на долгосрочное проживание. Разрешение предоставят на пять лет – при условии экономической самодостаточности человека.

Вместе с тем Чехия собирается помочь украинским беженцам вернуться на родину. С июня по ноябрь государство готово оплатить билеты для 400 человек и услуги «скорой помощи» для 30 пациентов. Такой возможностью воспользоваться можно только один раз.

Депортация отменяется

О том, что помогут возвратить домой украинцев – а именно, мужчин призывного возраста, заявили несколько стран ЕС. Это произошло после того, как Украина приостановила консульское обслуживание граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Тем не менее, депортация украинцам вряд ли грозит. Ведь, лица, получившие временную защиту или статус беженца, не могут быть возвращены в страну, где им угрожает опасность. В этом случае различия по полу и возрасту не предусмотрены. В МВД Польши и вовсе заявили, что украинским беженцам могут продлить защиту даже без паспорта. В противном случае государство потеряет часть рабочей силы. А это — миллиарды долларов, полученные экономикой страны после приезда украинских беженцев.

Сейчас оформление консульских услуг военнообязанными за рубежом возможно только при наличии военно-учетных документов. Поэтому украинские мужчины должны обновить свои данные в приложении «Резерв+» либо обратившись в дипломатические учреждения Украины. То есть – лично присутствовать в ТЦК и СП не требуется.

Обновить данные необходимо до 17 июля. На сегодня наиболее активно это делают мужчины в Польше, Германии и Канаде.

В общем, вопрос с постановкой украинцев на военный учет за границей урегулировать, вроде бы, удалось. И разговоры о депортации затухли сами собой.

По данным Киевского международного института социологии, 66% украинских беженцев, находящихся в странах ЕС, удовлетворены своими нынешними условиями проживания. Вернуться домой планируют лишь около 50% украинцев. Более 7% — признались, что уже имеют гражданство другой страны, а каждый восьмой — подал документы и ждет решения.