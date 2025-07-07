Свою судьбу с армией Артем связал в 2020-м, когда пошел на срочную военную службу, а вскоре подписал контракт с национальной гвардией.

23-летний воин рассказал, что с началом войны нацгвардейцы отражали атаки врага, который высаживался с кораблей на украинский берег. Во время ракетных и авиационных обстрелов помогали эвакуировать гражданских и доставать раненых из-под завалов.

Нацгвардеец А. Артюх (архивное фото)

В одном из боев силы оказались неравными. Еще и боеприпасы закончились, и истощенный Артем вместе с побратимами попал в плен. Юношу, как и всех пленных, конвоиры сначала этапировали из одной тюрьмы в другую и каждый раз беспощадно избивали. Парню сильно покалечили правую ногу. И только из Севастополя заключенного окончательно перевели в исправительную колонию №9 г. Борисоглебск Воронежской области, где он и находился более трех лет.

— В тюрьме нас было больше ста человек. Были ребята и из моей части. Тюремщики над нами издевались и унижали. Заставляли петь гимн России, учить их стихи и песни, пытались завербовать, предлагали работу, гражданство и постоянно угрожали расстрелять, — рассказал Артем Артюх. — К счастью, 6 мая нас обменяли. Всех, кто сидел в той колонии. Перед обменом стали лучше кормить, разрешили помыться и переодели в чистую робу. Уже идет третий месяц, как я на свободе, но до сих пор не верится, что я дома, на родной земле.

Памятная встреча в Савране

Когда с Артемом внезапно прервалась связь, его отчим, пограничник Валерий Багний, который во время АТО воевал под Волновахой и Бахмутом, а теперь после ранений и контузий служит в ТЦК, сумел отыскать место пребывания пасынка. Мать Людмила за годы заключения сына написала ему в тюрьму сотни писем, но ни одно так и не дошло до адресата.

После возвращения в Украину нацгвардеец сначала набирался сил в санаторно-реабилитационных центрах Полтавщины и Запорожья. Теперь находится в Киеве, где врачи пытаются вылечить ему искалеченную ногу.

А. Артюх с родителями и возлюбленной

В Саврани, где теперь живет его семья, Артема встречали всей громадой с караваем, украинскими флагами, цветами и подарками. Люди не сдерживали слез радости, гордости и уважения к воину.

Кроме родителей, родных и друзей, Артема поддерживает его девушка Ангелина из Винницкой области, с которой юноша планирует создать семью.

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