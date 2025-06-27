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В Одессе обсудили инициативу ежедневной остановки общественного транспорта в 09:00 для минуты молчания.

Такая практика уже действует в Хмельницкой, Львовской областях, Виннице и Измаиле.

Директор КП «Одесгорэлектротранс» пообещал рассмотреть возможность реализации инициативы.

Предложение одесситов о внедрении традиции останавливать электротранспорт во время минуты молчания обсудили во время заседания комиссии по транспорту и дорожному хозяйству 25 июня.

Вопрос поднял глава комиссии Петр Обухов, который отметил, что он и его коллеги получают множество обращений от горожан, которые хотят таким образом чтить память павших воинов.

Депутат отметил, что общественный транспорт ежедневно останавливают в Хмельницкой и Львовской областях и в Виннице.

«Я считаю, что Одесса также должна присоединиться к этой практике. Это маленький, но важный жест уважения. Он позволит нам почтить тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну», – подчеркнул Обухов.

Директор КП «Одесский горэлектротранс» пообещал, что рассмотрит идею о внедрении такой инициативы в Одессе. Аналогичную инициативу недавно реализовали в Измаиле.

Напомним, с 2022 года каждое утро в Украине проходит общенациональная минута молчания в память о жертвах российской агрессии.

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