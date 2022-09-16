Как живет Центр гуманитарной помощи украинским беженцам в Варшаве

Более 7 миллионов жителей Украины, спасаясь от ужасов войны, были вынуждены искать спасение в Европе и других странах мира. Большинство беженцев, особенно, в первые недели вражеского нападения, принял народ Польши. Только один из множества центров помощи украинским беженцам Centrum Pomocy Humanitarnej ul.Modlńska 6d за полгода войны принял около 500 тысяч вынужденных переселенцев.

Беженцы все еще выезжают из Украины

Казалось, что после шестимесячных боев, когда ВСУ не только сдерживает наступления врага, но уже проводит контратаки, массовый выезд наших беженцев за рубеж уменьшился. Может где-то оно и так, но на перроне одесского вокзала, судя по скоплению людей перед отправлением поезда на польский Перемышль, это не чувствовалось. Уже в дороге стало понятно, что все места в вагонах были заняты.

Напряженная обстановка эвакуации особенно почувствовалась в Перемышле, когда пассажиры сосредоточились перед пограничным пунктом пропуска. Почти одновременно в этот город прибыли поезда из Киева и Одессы и очередь на проверку документов растянулась более чем на сотню метров. В воздухе висело какое-то тревожное молчаливое ожидание: как нас встретит хоть и дружественная, но другая страна?

Пограничники довольно оперативно проверяли паспорта и вскоре мы все оказались перед дилеммой: на каком транспорте двигаться дальше? На электричках или автобусах? Но и эта проблема решалась быстро: на выходе из вокзала вынужденных путешественников ждали волонтеры в ярко-желтых жилетах, которые объясняли транспортные возможности польских дорог.

Наша делегация выбрала автобус. Билет до Варшавы стоил 180 злотых, что в переводе составляет около 1500 гривен. Семь часов в пути и мы на автостанции «Захидна» и еще через полчаса в самом крупном европейском центре помощи беженцам Centrum Pomocy Humanitarnej. В темноте трудно оценить его размеры. Время уже за полночь, но регистрационный центр еще работает. Обаятельная девушка заполнила наши анкеты и после официальной процедуры нам нацепили на руки клеенчатый браслет, выдали продуктовый набор, спальные и гигиенические принадлежности и мы отправились выбирать место в «спальне».

Может быть, подобное место для ночлега войдет в «Книгу рекордов Гиннеса». Это пространство для выставок насчитывает около 17 тысяч кв. метров. В одном из залов на всем его протяжении стояли сотни раскладушки со спящими людьми. Сверху под потолком горело лишь несколько тусклых лампочек и, поэтому конец этого темного зала терялся где-то в бесконечности, уводя сознание за пределы реальности.

Но усталость от дороги подействовала быстро. Сил на то, чтобы анализировать условия ночлега и дальнейшего краткосрочного проживания в Global expo уже не оставалось. Сон был крепкий.

Первое впечатление утором от центра беженцев – это стерильная чистота в «спальнях», вестибюле, душевых кабинках и туалетах. На белоснежных умывальниках шампунь и бумажные полотенца. Но, пожалуй, самое большое удивление, а точнее восторг, появился, когда я вошел в столовую центра. Линейка различных салатов, мясных, рыбных и молочных блюд, кондитерских изделий и фруктов напомнила изобилие отеля 5* где-нибудь на турецком побережье с системой «Все включено». Стоит добавить, что в перерыве между основными приемами пищи можно выпить у стойки чай или кофе.

Дальнейшее изучение центра напомнило мне экскурсию по санаторию, где отдыхающим предлагается значительное число возможностей для плодотворного досуга: в отделе информации и на других стендах развешены объявления с призывом изучать польский, английский, французские языки, практиковаться в африканских танцах, заниматься йогой…

На нескольких стендах была также информация от польских работодателей. Рядом приглашение на работу из Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Норвегии и даже Японии. Под флагом страны Восходящего солнца сидели за стойкой две очаровательные японки с ожиданием украинских специалистов разных специальностей. В холле заметил также несколько стеллажей с различной одеждой и обувью: вдруг кто-то износился или одет не по сезону? А тут подходи, выбирай… Бросились в глаза и две таблички на дверях «Медпункт» и «Психотерапевт».

Член ровенского ротари клуба Наталья Чернецкая сразу после приезда в наш центр обратилась за помощью к своим ротарийским друзьям из многих стран мира. И здесь первыми были польские ротари-клубы. Для помощи нашему центру они собрали 15 тысяч долларов.

Особое отношение к детям. В их распоряжение отдан почти весь второй этаж со спортзалом, комнатами для игр, компьютерными классами… Для них польские волонтеры проводят экскурсии по Варшаве и приглашают в бассейн. Как мне сообщили воспитатели-волонтеры, недавно ребят повезли в спортивный магазин Nike и каждый из них получил в подарок комплект фирменных кроссовок.

Тяжелый март 2022

Комплекс «Глобал Экспо» на окраине Варшавы является одним из центров выставочной и культурной жизни польской столицы. Здесь до войны в Украине регулярно проходили различные международные экспозиции, концерты и театральные представления, выставки мастеров искусства. Но уже в первые дни после начала российской агрессии владелец комплекса, бизнесмен Збигнев Богуш решил отдать это огромное помещение под центр помощи украинским беженцам. «Сердцем почувствовал трагедию украинского народа»,- сказал он при знакомстве.

Уже с третьего марта в комплекс начали завозить сотни раскладушек и постельное белье. Сразу же заехали первые триста беженцев. А потом каждый день прибывали от трехсот до пятисот людей бегущих от войны. В отдельные дни здесь одновременно проживало до 5 тысяч человек. Работу центра с украинской стороны возглавили Алина и Вадим Онищуки.

— Первый месяц выдался особенно тяжелым,- рассказывает заместитель координатора центра по работе с беженцами Алина Онищук. — Надо было организовать прием сотен людей, обогреть, одеть, накормить, подлечить. Ведь многие из них убегали почти босиком с детьми на руках с линии боев и бомбежек, а порой и без документов. Не могу без слез вспоминать встречи с людьми, которым война поломала их судьбы, лишила многих родных и близких. В этих обстоятельствах волонтерам приходилось работать практически без сна и отдыха.

Я не представляю, как мы могли бы принять, разместить, накормить и обогреть в это время сотни тысяч людей без помощи волонтеров со всего света, — продолжает Алина.- В общей сложности в первые два месяца содействие в этой тяжелейшей работе нам оказали более трех тысяч добровольных помощников. Первыми откликнулись поляки: они везли и несли в Centrum Pomocy Humanitarnej все возможное, что могло понадобиться человеку, оказавшему в экстремальных условиях вдали от родной земли: продовольствие, одежду, обувь, лекарства, постельное белье, средства гигиены, питание для маленьких деток, косметику и даже корм для собак и кошек.

Каждый день от здания центра отходили от семи до десяти автобусов, которые везли беженцев дальше на запад в другие страны, желающие поддержать Украину и ее народ.

Беженцы бывают разные

Сейчас, спустя почти полгода после начала работы центра ситуация с беженцами более или менее стабилизировалась. Но и сегодня почти каждый день сюда приезжают люди с Украины в поисках защиты. Волонтеров стало значительно меньше, в основном вся работа по обеспечению деятельности центра, благодаря финансированию со стороны спонсоров, лежит на наемных работниках.

К сожалению, приходится признать, что надежда в обслуживании центра силами самих беженцев не дала результатов. К примеру, сегодня возникла острая необходимость оказать содействие работникам склада в формировании продовольственных пакетов. Несколько раз по громкой связи извещали всех жителей центра о том, что необходима помощь волонтеров. Пришел лишь один человек…

— Могу добавить, что в волонтеры идут люди с повышенным чувством ответственности, как за себя, так и за людей вокруг, близко к сердцу воспринимающих беды и трагедии других людей, — размышляет Алина. — Поэтому у многих моих соратников, да и у меня, возникает чувство нервной истощенности, своеобразное выгорание, когда ты ничего не хочешь, и ни на что нет сил. Самый большой удар в этом направлении, признаюсь, наносят сами беженцы. Некоторые из них жестко требуют для себя какие-нибудь особые условия и при этом повторяют: «Мы беженцы, вы нам обязаны…», забывая о том, какую безвозмездную помощь оказывают нам поляки, а в конкретных случаях и сами волонтеры из числа тех же беженцев.

В связи с этими и другими ситуациями мне часто приходится задумываться о роли беженцев в будущем развитии Украины после нашей Победы. Глядя на помощь и сочувствие польского народа, да и других европейских стран я уверена в том, что объединенная Европа вместе с другими народами обязательно преодолеет вражеское нашествие россиян.

Но что будет потом? Готов ли народ, победитель самого большого зла ХХI века влиться в семью европейских народов? Думаю, что мой более чем десятилетний опыт проживания и работы в Польше вместе со своей семьей, дает мне право высказать свои мысли на эту тему. А последние полгода деятельности в центре, когда в сознании отложились тысячи людских судеб и перед глазами прошли сотни тысяч беженцев сделать некоторые выводы.

Я бы разделила всех беженцев на четыре категории. Первая из них, а это примерно треть людей довольно пассивна и удовлетворена условиями проживания и питания в центрах помощи. Они, как правило, не хотят изучать польский язык и не интересуются возможностями трудоустройства. Днем спят, несколько раз в день заходят в столовую перекусить. После того, как война будет закончена, и страны-доноры попросят украинцев возвращаться в родные края, эти люди будут вынуждены вернуться к своей обычной жизни в Украине.

Вторая – это большие активисты, в основном это IT –шники, а также специалисты в различных областях, как правило, со знанием английского языка. Они изучают польский или английский язык и возможности трудоустройства с последующим выходом на работу. Как правило, по их словам они, сделают попытку, чтобы начать новую жизнь в одной из экономических процветающих государств.

Третья,- это те, которые не определились. С одной стороны, они хотели бы попробовать себя на Западе. Но особых усилий к реализации своей мечты не предпринимают. Скорее всего, они вернутся в Украину.

Примерно половина беженцев не мыслят своей жизни вне Украины. Это те, кто питается энергией родной земли, не представляют себя вне украинской культуры и социума. Лично я, связываю самые большие надежды с этими людьми в будущем возрождении Украины.

Но вместе с тем хочу подчеркнуть, что пережитый шок от войны и вынужденной эвакуации сказался на всех беженцах, без исключения. К тому же сказывается оторванность от информационных источников, за исключением новостей в интернете. Но это, на мой взгляд, очень мало. Правда, пару раз к нам приезжали выставки художников с антивоенными картинами и экспозиция Международного конкурса карикатуристов «Русский военный корабль, иди на***».

Я думаю, что своеобразный информационный голод о ситуации в Украине и перспективах ее возрождения, могут устранить специалисты из украинского посольства в Польше. Мы с большой надеждой ждем их в центре для чтения соответствующих лекций. Участие дипломатов в деятельности центра свидетельствовало бы о поддержке беженцев, о том, что родная страна в лице посольства, несмотря на все тяготы кровопролитной войны, постоянно заботится о своих сыновьях и дочерях, вынужденно оказавшихся вдалеке от родной земли.

Для нас такая поддержка сейчас особенно важна в связи с тем, что возможности спонсоров практически исчерпаны. Они прилагают все возможности для продолжения деятельности центра. И я думаю, что выход из создавшейся ситуации будет найден. Польша не оставит в беде украинский народ.

Как Польша встречала первых беженцев

Пожалуй, можно сказать о том, что жизнь владельца Centrum Pomocy Humanitarnej процветающего бизнесмена Збигнева Богуша разделилась на два этапа: до момента агрессии России в Украине и после.

— Я встречал первый поезд с украинскими беженцами, — рассказывает пан Збигнев. – Нельзя передать эти эмоции, когда я увидел женщин, детей и стариков с их болью в глазах от пережитых потрясений, видения смерти и трагедий. Я должен был сказать им несколько слов приветствий, но не смог. Я, взрослый мужчина, имеющий немалый жизненный опыт, не сдержал слез. В тот момент я и принял решение предоставить свои деловые возможности и бизнес для помощи украинским беженцам. В первые же часы после их приезда я вместе со своими соратниками обратился к руководству местных баров и ресторанов с просьбой накормить прибывших украинцев. Отклик был одинаков у всех рестораторов: они сразу предоставили все свои возможности, чтобы решить эту задачу. В этот же день занялись оборудованием Global Expo под центр помощи беженцам.

В этой связи стоит сказать об отношении поляков к России. Как я убедился во время встреч с моими польскими друзьями и украинцами, которые уже по несколько лет прожили в Польше, в этой стране всегда очень настороженно относились к своему восточному соседу.

Поляки понимают, с ВСУ борются и за Польшу также

Поляки помнят, что в ХIХ веке их страна находилась в статусе территории Российской империи, что Красная Армия в ходе Гражданской войны пыталась вновь завоевать эту страну, а потом в 1939 году согласно пакта Молотова-Рибентропа Польша первой испытала ужасы Второй мировой войны. В 1944 году уже армия Советская позволила гитлеровцам жестоко подавить сопротивление польских патриотов в Варшаве. Свежи в памяти поляков и годы советской оккупации с 1945 по 1989 годы, которые закончились лишь в связи с реформами Михаила Горбачева. И навряд ли когда-то поляки простят диверсию российских спецслужб, в результате которой разбился самолет с политической элитой страны во главе с президентом Лехом Качиньским.

Сегодня центр помощи украинским беженцам считается одним из самых лучших в Европе. На сегодняшний день здесь проживают около полутора тысяч человек, обеспеченных жильем, питанием, медицинскими услугами, возможностями для трудоустройства и собственного развития. Это все огромные расходы. Только плата за электричество, к примеру, насчитывает более 5 тысяч злотых в сутки, а общие суточные траты на содержание беженцев превышают сумму в 150 тысяч злотых, что составляет 1 230 000 гривен.

Эту финансовую помощь в значительной части оказывало польское правительство и варшавское воеводство, а также спонсоры во главе с паном Богушем. Но с 1 сентября закончился срок действия многих контрактов и центр Centrum Pomocy Humanitarnej попал в довольно сложное положение.

— В любом случае центр не будет закрыт, — уверяет пан Збигнев. – Сегодня каждый поляк хорошо понимает, что Украина и ее ВСУ борются не только за свою страну, но и за нашу. Мы осознаем реальные устремления путинской россии, готовой вслед за Украиной поработить независимую Польшу и ее свободолюбивый народ. Об этом говорил президент Польши Дуда в Киеве во время празднования Дня независимости Украины.

Александр ФЕДОРОВ, член Международной Федерации журналистов. Варшава