Истории украинских беженцев: «Скучаю по свободе и простоте, что была дома, в Одессе»

Они бежали за тридевять земель, часто практически в никуда… Но какая жизнь ждала их на чужбине? «Одесская жизнь» продолжает цикл историй украинцев, в том числе и из Одессы, жизнь которых перевернула война. Сегодняшнюю историю нам рассказала 26-летняя одесситка Вика, которая, не в силах вынесли воя сирен, была вынуждена оставить город и страну и перебраться в Германию. С чем же ей пришлось там столкнуться?

За два дня до войны у меня было предчувствие того, что должно произойти что-то страшное. Перед войной я лечилась от трехлетней депрессии и буквально в январе моя психиатр сказала мне, что я здорова.

Переломным моментом моего решения уехать стали взрывы, от которых мой дом ходил ходуном и сирена, которая постоянно выла. Моя психика перестала нормально воспринимать все происходящее. А жила я недалеко от 411-й батареи.

Уже 8 марта я выехала из страны: мой путь был Одесса – Измаил – Италия – Германия. Сначала я планировала переждать войну у свекрови в Италии. А конечной точкой оказалась Германия. Мой муж моряк, но из-за проблем со здоровьем его списали с судна ко мне в Италию. В Германию мы попали в ходе поисков работы.

Выезжала я в Италию на двухэтажном автобусе через Измаил. На местную автостанцию приехало около шести таких автобусов: три в Италию, два в Польшу и один в Молдову, и все битком. Самой большой проблемой было пересечение границы с Румынией. Огромное количество машин и автобусов. Каждого, кто ехал на своей машине тщательно досматривали. Если у человека нет загранпаспорта или паспорта нового образца, пересечение границы затягивалось еще на два часа, если у ребенка нет какого-либо документа, то это еще два часа. Перед нами был автобус с детьми, который держали более 12 часов, потому что не хватало каких-то документов. У меня и у других в автобусе были загранпаспорта, поэтому от момента заезда на автобан до разрешения въезда ушло всего пять часов.

Дорога в Италию заняла более двух суток. Там я остановилась у свекрови в самой глубинке, где нет ни работы, ни возможности интегрироваться в среду, ни спокойно выехать в город. Через два месяца вместе с мужем мы приняли решение уехать в Германию. Туда мы летели два часа на самолете, билеты покупали сами, на руках были только загранпаспорта.

В Германии колоссальная поддержка украинцев. На каждом вокзале есть сине-желтые стрелочки, показывающие куда идти, если ты беженец, и волонтеры всегда помогают. Если тебе негде жить и нет работы, то ты идешь в «Красный крест», где тебя регистрируют, кормят, консультируют и по желанию отправляют во временный лагерь для беженцев. Если тебе есть где жить, то ты делаешь кучу других документов для законного пребывания в стране.

Нам пришлось пожить в лагере для беженцев. Не скажу, что это был приятный опыт, но это все же лучше, чем жить под обстрелами. Отдельное жилье сначала предоставляют многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Если вы обычная семья из двух человек, жилье ищешь себе сам или ждешь очередь, а на это могут уйти месяцы. Я искала его сидя в лагере для беженцев через специальные сайты недвижимости, но ответа не было. А когда с нами, наконец-то, связался оператор одного из таких сайтов, то на английском проанкетировал нас и задал вопросы: про здоровье, сертификат подтверждающий прививку от коронавируса, какого числа выехал мой муж из страны и другое. Уже через два часа позвонили хозяева, которые предложили комнату на неограниченное количество времени.

Сейчас от государства мы получаем соцвыплату в размере 400 евро на человека. Финансовую помощь будут выплачивать полгода, после чего нужно подать заявку на ее продление. Также помогают оплатить съемное жилье и курсы немецкого языка – стоят они 200 евро в месяц и идут полгода.

С работой в Германии сложно: чтобы получить разрешение, ты должен оформить множество документов, через официальный сайт назначить встречу в госучреждение, чтобы подать документы на временное жилье и получить разрешение на работу.

Что касается проблем с языком в странах Европы. Я свободно говорю на английском, но, находясь в Италии, мне не попался ни один человек, который знал бы хоть как-то этот язык. В Германии мы были в четырех городах, и с языком проблем не было. Есть русскоговорящие немцы, которые разговаривают с сильным акцентом. Есть русские немцы, с которыми мы сталкивались, а также много украинских беженцев. Сейчас мы с мужем учим немецкий.

Мы часто говорим о войне с семьей, у которой живем. В первые недели я рассказала абсолютно все, что ощущала, видела, слышала находясь в Украине. Они и вся их семья приютили у себя несколько семей из Украины и всегда следят за новостями. Коренные немцы развешивают флаги Украины везде, где только могут: на балконах, вывесках, граффити на стене, в окне детского сада, книжных, магазинах одежды. Часто встречаю целые вывески, где пишут: «К сожалению мы не говорим на украинском, но мы готовы вам помочь всем, чем сможем».

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Но есть в Германии и другие жители – русские немцы. Это те же зомбированные, обиженные жизнью патриоты, ненавидящие нас за то, что мы живем за счет их налогов.

Кстати, по поводу телевидения в Германии: тут раньше был телеканал, который транслировал российские новости, с началом войны его заблокировали.

Я очень скучаю по той свободе и простоте, что была дома – в Одессе, в Украине. Скучаю по родным. В Украине остались все наши родственники: у кого-то работа, кто-то корнями прирос к дому, кто-то не может покинуть любимого человека, а у кого-то скоро будет малыш. Но мы регулярно поддерживаем с ними связь через мессенджеры.

У нас с мужем есть план, который мы хотим выполнить за два года в Германии. Это касается профессионального роста и приобретения навыков, которые мы хотим использовать в Украине. Но кто знает, может спустя год мы бросим все и вернемся домой…

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Подготовила Анастасия Епурь