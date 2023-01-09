Помощь стран Европы украинским беженцам: что изменилось в 2023 году?

С начала полномасштабной войны, спасаясь от агрессии рашистов, Украину покинули миллионы наших соотечественников. Приют и защиту большинство из них получили в странах Европы. Сегодня удары агрессора по критической инфраструктуре Украины повлекли за собой новую волну беженцев. На что могут рассчитывать украинцы за рубежом, узнавала «Одесская жизнь».

Правила помощи меняются

В 2001 году Евросоюз принял Директиву 2001/55/ЕС о минимальных стандартах временной защиты в случае наплыва перемещенных лиц. Впервые этот документ активировали 3 марта 2022 года – после того, как в ЕС хлынул поток переселенцев из охваченной войной Украины.

Директива гарантирует право на проживание, социальную и медицинскую помощь, дает возможность найти работу, открыть счет в банке, отправить детей на учебу.

На сегодняшний день, по данным ООН, в качестве беженцев в странах Европы зарегистрировались 4, 9 млн украинцев. В тройке лидеров государств, давших приют нашим соотечественникам: Польша – 1 553 707 человек; Германия – 1 021 667 человек; Чехия – 476 025 человек.

Продолжит принимать украинских беженцев Европа и в 2023 году. Вместе с тем страны, предоставляющие украинцам временную защиту, постепенно меняют правила помощи. Самые существенные изменения касаются размера выплат, условий проживания и оплаты проезда в общественном транспорте.

Польша: за проживание придется платить, а выезды будут контролировать

Согласно новым правилам, в 2023 году украинцы смогут рассчитывать на бесплатное проживание с питанием в местах временного размещения только первые 120 дней с момента приезда в Польшу. Для матерей с детьми до 12 месяцев, многодетных семей и людей с инвалидностью этот срок будет продлен еще на 120 дней. Затем за проживание нужно будет платить.

С 1 февраля беженцам придется оплачивать 50% его стоимости. Но не более 40 злотых в сутки (немного больше 300 гривен).

С 1 мая – потребуется покрывать уже 75% оплаты жилья. Но не более 60 злотых в сутки (500 гривен).

От оплаты освободят: людей с инвалидностью, пенсионного возраста, беременных, женщин с детьми до года, женщин с тремя детьми и более, людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Все льготы и выплаты останутся в силе – новоприбывшие смогут получить единоразово 300 злотых, а на детей ежемесячно будут выделять по 500 злотых.

Вместе с тем, во избежание нецелевой выплаты денежной помощи управление социального страхования планирует контролировать выезды беженцев из Польши. Покинув страну более чем на 30 дней, выплаты и статус временной защиты можно потерять.

Усилят контроль и за выплатой 500 злотых на детей. В случае выезда из Польши ее будут отменять – чтобы пресечь «туризм за выплатами».

Если выезд был в страны Шенгенской зоны, статус временной защиты можно восстановить. А вот въезд в Польшу с территории Украины новых беженцев должен быть обоснован – например, активными боевыми действиями в месте жительства.

Бесплатный проезд для граждан Украины в Польше отменен. Но, к примеру, в Варшаве, Кракове, Гданьске, Вроцлаве, Люблине им могут пользоваться украинские школьники, студенты, дети с инвалидностью.

Также украинцам предоставляют скидки на ж/д билеты внутри страны.

Если украинские беженцы официально работают либо отрыли в Польше собственный бизнес, с 1 апреля они смогут обращаться за видом на временное проживание.

Германия: выплаты увеличили, но украинцев не принимают

В Германии с 1 января украинским беженцам размер помощи повысили. Пособие по безработице они будут получать наравне с немцами.

Выплаты в этом году увеличились на 40-50 евро.

Так, одиноким взрослым и родителям-одиночкам ежемесячно положено по 502 евро (было 449 евро); совершеннолетним – 451 евро (было 404 евро); детям 14-17 лет – 420 евро евро (было 376 евро); детям 6-13 лет – 348 евро (было 311 евро); детям до 5 лет – 318 евро (было 285 евро).

Кроме финансовых выплат украинцам покрывается аренда жилья. Сумма отличается, в зависимости от земли проживания, но, в среднем, ежемесячно составляет около 520 евро на одного человека.

Вместе с тем, в большей части регионов Германии прием украинцев прекращен. В декабре беженцев еще принимали Тюрингия, Нижняя Саксония, Гессен, Баден-Вюртенберг, Шлезвиг-Гольштейн, Северный Рейн-Вестфалия. Получить распределение в другие земли можно лишь в исключительных случаях. Например, если у вас там оформлен договор на работу или обучение, живут близкие родственники или друзья, которые могут вас прописать к себе.

Чехия: сокращен срок медицинской страховки

В Чехии программу помощи украинским беженцам продлили до марта 2024 года.

В новом году выплаты украинцам здесь будут соответствовать прожиточному минимуму, размер которого изменился с 1 января.

По новым нормам сумма гуманитарной помощи для взрослых должна составлять 4860 крон (7870 грн.), для детей – 3490 крон (5650 грн.) В прошлом году украинским переселенцам выплачивали по 5000 крон (8100 грн.)

Для пожилых и людей с инвалидностью денежная поддержка будет в 1,5 раза выше минимума. То есть, люди от 65 лет и взрослые с ограниченными возможностями должны получать 7290 крон (11810 грн.), дети с инвалидностью – 5235 крон (8480 грн.).

По прибытии в Чехию украинцы могут бесплатно проживать в отелях или временных приютах сроком до 30 суток. Затем за проживание беженцам придется платить.

Срок медицинской страховки для украинцев, бежавших от войны, сократили с одного года до 150 дней. Если человек за это время найдет работу, оплачивать медицинское страхование будет его работодатель.

Румыния: программа «50 на 20» и платные поезда

Украинцы, имеющие статус временной защиты в Румынии, имеют право на единовременную помощь от Красного Креста в размере 110 €. Беженцы могут получить бесплатное жилье в одном из шести региональных центров размещения. К тому же румыны охотно принимают украинцев в своих домах. Для поиска жилья создана специальная платформа «Un Acoperiș» – «Крыша».

Финансовой поддержки на аренду жилья для украинцев нет. Но владельцы квартир, принимающие беженцев, получают ежемесячные денежные выплаты от государства. Их размер определяет программа «50 на 20»: 50 лей (390 грн) в день для одного человека на проживание и 20 лей (157 грн) – на питание.

В прошлом году украинцы в Румынии могли бесплатно пользоваться городским транспортом и ездить по стране на поездах в вагонах второго класса. В результате румынская железнодорожная компания понесла серьезные убытки. И в новом году бесплатный проезд на поездах для украинских беженцев отменили.

Официальных документов, подтверждающих, что проезд в городском транспорте для украинцев бесплатен, нет. Но на практике водители и кондукторы, как правило, позволяют беженцам ездить без оплаты.

Словакия: бесплатный проезд отменили

В новом году при наличии статуса временной защиты украинцы будут получать денежную помощь, как социальные выплаты, – на тех же условиях, что и граждане Словакии.

Ежемесячная помощь малообеспеченным беженцам здесь составляет: 68,8 евро – для физического лица;130,9 евро – для человека, воспитывающего от одного до четырех детей;119,6 евро – для пары без детей; 179 евро – для пар, имеющих от одного до четырех детей; 191,2 евро – для человека, воспитывающего пять и более детей; 241,3 евро – для пар с пятью и более детьми.

Люди с инвалидностью получают дополнительную финансовую помощь.

С 1 января 2023 года в столице страны, Братиславе бесплатный проезд для украинских беженцев в общественном транспорте отменен.

Пользоваться городским транспортом без оплаты украинцы могут лишь в день получения документов «SLOVAK HELP» – «Временное убежище» – и еще четыре следующих дня. Это правило также действует для железнодорожного и пригородного транспорта по всей Словакии.

Латвия: бесплатный проезд до июня

А вот в Риге, столице Латвии в новом году украинцам наоборот предложили бесплатный проезд в общественном транспорте. Правило будет действовать до 30 июня 2023 года.

Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом, местожительство украинского беженца должно быть зарегистрировано в Риге. Электронный проездной можно оформить в Рижском центре поддержки украинцев.

Дети дошкольного возраста в столице Латвии ездят на общественном транспорте бесплатно. Те, кто постарше, могут не платить за проезд, если учатся в местной школе. Чтобы получить бесплатный проездной, им нужно предъявить карточку школьника – ее выдают по месту обучения.

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