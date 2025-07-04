Ключевые моменты:

Прием заявок продолжается до 18 июля 2025 года

Участие позволяет попасть в Каталог и расширить возможности бизнеса

Кто и как может попасть в каталог

Каталог крафтового бизнеса Одесской области создается в рамках проекта международной технической помощи UCORD при поддержке Швейцарии. Инициатива реализуется Департаментом экономики Одесской ОГА и Агентством регионального развития Одесской области.

К участию приглашаются малые предприятия, ФЛП, фермерские хозяйства, кооперативы и мастерские, которые производят пищевую продукцию, косметику, украшения, изделия из керамики или другие изделия ручной работы. Обязательным условием является соблюдение локальных традиций или внедрение инновационных решений.

Чтобы присоединиться к Каталогу, необходимо заполнить короткую онлайн-анкету по этой ссылке до 18 июля 2025 года. После этого организаторы сформируют окончательный список участников, основываясь на предоставленной информации. Каталог будет служить презентационной платформой для крафтовых производителей перед общинами, партнерами и инвесторами.

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