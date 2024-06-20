Работниц одесского музея одели в дизайнерскую униформу известного бренда

Об этом сообщили в Facebook музея.

Новая униформа создана специально к столетию Одесского музея восточного и западного искусства и подчеркивает важность этого события.

«Мы стремились создать современную форму, которая бы гармонично подчеркивала силуэты работниц», — рассказывает основательница BlackSeaTribe Екатерина.

Униформа, изготовленная из удобной джинсовой ткани с фирменным логотипом музея, сочетает классический стиль светлого верха и темного низа с современными элементами.

Цель коллаборации — напомнить о важности поддержки украинских культурных учреждений, которые, несмотря на войну, продолжают функционировать, отметили в команде проекта.

Свое 100-летие Одесский музей западного и восточного искусства отпраздновал 8 июня. Основанное в 1924 году, это заведение пережило Вторую мировую войну и сейчас продолжает функционировать в условиях российского вторжения в Украину. О том, как работает музей в условиях войны, что хранится в его хранилищах и где находится его золотой фонд, «Одесская жизнь» подробно рассказала в статье: Пустые залы и картины в упаковках: почему вся коллекция одесского музея оказалась за границей

Фото: Одесский музей восточного и западного искусства