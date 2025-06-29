Ключевые моменты:

Военнослужащий ВСУ Мирослав Откович спросил у Труханова, почему не снесли памятник Пушкину. Ответ его неприятно удивил;

Военный уверен: Одессу нужно не только защищать не только снаружи – ее нужно освобождать от российских мифов и нарративов изнутри.

Видео разговора с одесским городским головой Откович обнародовал накануне на своей странице в Facebook.

По словам военнослужащего, инцидент произошел в пятницу, 27 июня.

«Я находился в Одессе с целью налаживания взаимодействия с местными волонтерами и содействия обороноспособности моего подразделения.

Возле городского совета Одессы я увидел уличную выставку, поразившую меня до глубины души. Это были обломки ракет и отметки ударов по каждому украинскому городу, растерзанному оккупантами. И на этом фоне особенно цинично смотрелся памятник Пушкину. К слову, решение о сносе этого адепта «русского мира» принято давно, но до сих пор не исполнено», – пишет Откович.

В это же время рядом оказался и Труханов, и военный решил поинтересоваться у одесского чиновника, почему «маркер русского мира» до сих пор не демонтирован. В ответ мэр Одессы заявил, что не считает Пушкина символом «русского мира», а этот памятник – часть истории города.

«Вы можете видеть на видео, как я представился и задал вопрос. То, что я услышал от него, было не в первый раз, но все равно неприятно поражает: «Пушкин ни причем», а идеологические маркеры государства-агрессора Труханова не смущают», – делится своими впечатлениями от разговора с мэром военный.

К слову, ранее мы поинтересовались у горожан, нужен ли Пушкин в Одессе

На видео представлено, как словесная перепалка перешла в острую фазу после вопроса Труханова: «Почему вы не в окопах?»

«Одессу нужно не только защищать снаружи – во многих случаях ее нужно освобождать от российских мифов и нарративов изнутри. Мы не сможем выиграть эту войну в окопах, если проигрываем ее в головах украинцев.

Особенно цинично прозвучал вопрос чиновника: «Почему ты не в окопе?» Я там был, в отличие от вас, господин Труханов! Сражался как минометчик и защищал север Харьковщины. В любых обстоятельствах такой вопрос от городского чиновника звучит подло и манипулятивно. Может, со временем скажете: «Я вас туда не посылал»?», – возмущается Откович.

Труханов словесный конфликт с военным не комментировал.

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Фото иллюстративное