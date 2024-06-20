Из Одесской области возобновляется паромная линия в Грузию: расписание

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни» ссылаясь на перевозчика.

Из порта «Черноморск» в Батуми пассажиров будет перевозить паром Kaunas — грузопассажирское судно, построенное в 1989 году в Германии. Его длина более 190 метров, ширина — 28 метров. Ранее судно называлось Kaunas Seaways.

На судне 250 мест, к услугам пассажиров — ресторан, бар, лаунж-зона, салон с видео и спутниковым ТВ, детский уголок.

Как видно из опубликованного графика, ближайший рейс из Черноморска — 9 июля и будет длиться 60 часов. Из Одесской области паром будет отправляться раз в неделю

В компании уточнили, что даты и время отхода и прибытия судна могут быть изменены по причинам, не зависящим от морского перевозчика, в том числе: занятости причала в порту, погодных условий, длительной работы таможенных, пограничных и других служб в портах т.д.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину паромное сообщение Черноморск — Батуми приостановили.