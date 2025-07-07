Ключевые моменты

  • Ночью 7 июля ударные беспилотники РФ атаковали Одессу;
  • Повреждено 10 гаражей, административное здание на территории СТО;
  • Уничтожены легковые и грузовые автомобили, а также автобус.
  • Погиб один человек.

О последствиях атаки сообщили в Одесской ОВА и ГСЧС.

В результате атаки разрушениям подверглись 10 гаражных помещений, административное здание на территории станции технического обслуживания и строительные вагончики.

На местах вспыхнули пожары,  загорелось помещение для охраны возле новостройки — погиб охранник.

Огнем уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус.

Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

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