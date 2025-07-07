Ключевые моменты
- Ночью 7 июля ударные беспилотники РФ атаковали Одессу;
- Повреждено 10 гаражей, административное здание на территории СТО;
- Уничтожены легковые и грузовые автомобили, а также автобус.
- Погиб один человек.
О последствиях атаки сообщили в Одесской ОВА и ГСЧС.
В результате атаки разрушениям подверглись 10 гаражных помещений, административное здание на территории станции технического обслуживания и строительные вагончики.
На местах вспыхнули пожары, загорелось помещение для охраны возле новостройки — погиб охранник.
Огнем уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус.
Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.
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