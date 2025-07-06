Ключевые моменты

В Одессе проголосовали против того, чтобы присвоить Канатному переулку имя румынского поэта и участника освободительного движения Михая Эминеску.

Жизнь Михая Эминеску тесно связана с Одессой, а значение его фигуры для культуры Румынии, Молдовы — наших непосредственных соседей, сопоставимо с ролью Тараса Шевченко в развитии Украины.

В Одессе должна быть улица Михая Эминеску, и, желетельно, чтобы это был не коротенький переулок, большая оживленная улица. Например, Сегедская.

Часть одесситов высказалась против Эминеску

1 июля стали известны результаты всенародного (в одесском масштабе) голосования по этому поводу. Так вот, не поддержана идея назвать Канатный переулок именем Михая Эминеску (169 «за», 334 «против»).

Михай Эминеску считается классиком румынской литературы, национальным поэтом Румынии и Молдовы. При рождении (1850г.) его звали Михаил Эминович, родился он в Молдавии, умер в Румынии (1889г.).

К Одессе (здесь всё честно) имел прямое отношение: в 1860-х годах он здесь жил и учился, в частности в Ришельевском лицее. И это делает его персоной, реально связанной с историей города. Да плюс к тому в городе весьма большие диаспоры молдован и румын, так что появление на уличных табличках имени Эминеску — это заслуженный реверанс и в сторону этих народов, оставивших свой позитивный след в истории становления города.

Кстати, когда я учился в Одесском институте связи (1971-1976гг), среди студиозусов было немало представителей других республик. Были кавказцы, белорусы, но больше всех было парней и девчат именно из Молдавии.

Помнится, Эминеску я впервые прочитал именно в студенческие годы: со мной на квартире (тогда это на Челюскинцев, сейчас — Кузнечная) жил парень из учительской семьи, из села Пугачены Новоаненского района МССР. Вот у него-то я и увидел Эминеску в разных переводах. На украинский — Максима Рыльского, на русский — Валерия Брюсова.

Не буду врать — неописуемого восторга не припомню, но всё же — знаком. Кстати, в те же годы, в 1975-м, СССР выпустил юбилейную монету (1 рубль), приуроченную к 125-летию со дня рождения Эминеску. В общем, уважаемый человек.

А теперь вопрос к одесским «изменникам» наименований улиц: а почему для столь уважаемой персоны нельзя было выбрать что-то посерьезней, чем «аж» 150-метровой длины Канатный переулок?! Так менять — это проявить не уважение, а неуважение!

Как в нашем народе говорят, «на тобі, небоже, що мені не гоже». Канатный — это название по канатным заводам в этой части города. В 1966 году его переименовали в честь Дмитрия Ульянова — ленинского братца, а в 1997 году вернули историческое имя. И вот, как говорил Псу мультяшный Волк, «Шо, опять?!»

Почему переименовать Сегедскую в Эминеску — хорошая идея

Каким бы ни был «второстепенным» Канатный, но он же частичка ИСТОРИИ ОДЕССЫ! Как каждый булыжник на городских мостовых — их же на асфальт в Одессе, слава богу, не меняют ещё. Я не думаю, что проголосовавшее «против» большинство имеет что-то против румынско-молдавского поэта, или хотя бы читали его.

Нет, они против ТАКОГО «футбола» с историей города. Хотя решение вопроса с Эминеску — вот оно, на самой поверхности. Это я, в который уже раз (!), показываю пальцем на ул. Сегедскую (кто про что, как говорится, а вшивый про баню).

Общеизвестно, что венгерский премьер Орбан Украине сейчас — лучший «друг» (после путлера). И в венгерском «побратиме» Одессы — городе Сегеде — ни одна живая душа не вякнула против этого раскабаневшего деятеля, не упускающего ни единой возможности нагадить Украине! Это побратимы?! Таких друзей — в музей! Так может Сегедской улице пора стать Михая Эминеску?

Справка: Михай Эминеску

Михай Эминеску (1850–1889) — выдающийся румынский поэт и публицист, признанный национальным гением Румынии и Молдовы. Его творчество, наполненное философской глубиной и романтической чувствительностью, вошло в сокровищницу мировой литературы и переведено на множество языков.

В 1885 году он проходил лечение на Куяльницком лимане в Одессе. Поэт остановился в гостинице «Страсбург» на Екатерининской улице, поддерживал переписку с одесскими друзьями и с теплотой вспоминал пребывание в этом городе.

Ранее мы писали, почему в Одессе переименовали переулок Чайковского и как улица Ворошилова стала Нищинского.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса