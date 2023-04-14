Украинцы за границей: какие условия для беженцев предоставляет Болгария

Украинские беженцы в Болгарии оказались из-за непрекращающихся обстрелов мирных городов и критической инфраструктуры Украины. О временной эвакуации за рубеж задумались даже те украинцы, которые с начала войны не планировали уезжать. Но многих останавливает страх перед новой страной, чужим языком, высокими ценами.

Людей в возрасте, которые никогда не были за границей, такая неизвестность порой пугает больше, чем необходимость сидеть зимой в собственной квартире без тепла и света.

Чтобы помочь решиться тем, кто хочет на время уехать в безопасное место, мы решили напечатать цикл статей «Украинцы за границей», в рамках которого собрали для вас полезную информацию о жизни украинских беженцев в разных странах, а также их субъективные впечатления и советы «от первого лица».

Днепровская журналистка Ирина с марта минувшего года живет в Болгарии. Начало войны застало нашу героиню в Киеве, где на ее глазах в многоэтажку попал осколок ракеты, убив человека и разрушив подъезд, поэтому с эвакуацией девушка тянуть не стала.

Почему именно Болгария

— Я выбрала Болгарию, потому что бывала в Софии и Пловдиве до войны как туристка и знала, что эта страна во многом похожа на Украину, язык достаточно понятный (особенно надписи, благодаря кириллице), а цены – чуть ли не самые дешевые в Европе, — рассказывает Ирина.

— В целом в марте-апреле 2022-го в Болгарию ехало много украинцев (всего страна в первые месяцы войны приняла более 100 тысяч наших соотечественников), поскольку на тот момент работала программа, обеспечивающая бесплатное проживание с питанием для украинских беженцев в отелях на черноморском побережье. Эту программу оплачивал Евросоюз из расчета 20 евро на человека в день. Вне сезона это была нормальная сумма, учитывая, что в каждом гостиничном номере проживало минимум трое, поэтому отельеры охотно принимали украинцев. При этом регулярных выплат в Болгарии для беженцев не было и нет, лишь единоразовая финансовая помощь 375 лев (около 190 евро) на каждого взрослого. Также выдавали разовые ваучеры на продукты, эквивалентные 50 евро.

Но я программой не воспользовалась: у меня в Софии были знакомые, которые предложили мне комнату в своей квартире. Я работаю дистанционно и имею стабильный небольшой доход, поэтому согласилась на их предложение. Как и многие год назад, я думала, что покидаю Украину максимум на 2-3 месяца, и моих сбережений на этот срок вполне хватало…

В мае 2022 года программа для беженцев закончилась

В конце мая стало понятно: война не заканчивается, в отличие от программы бесплатного проживания в отелях. Поскольку на болгарских курортах начинался сезон, украинцев стали выселять в государственные базы в горах со спартанскими условиями проживания и отсутствием нормальной инфраструктуры.

Финансирование на питание тоже урезали, в итоге кто-то перешел на сухпайки от Красного Креста, кто-то договорился с хозяином отеля о микроволновке или электропечке. Но тысячи украинцев из-за прекращения «отельной» программы решили вернуться домой (благо, летом как раз было затишье в плане обстрелов). Тем более что пророссийские болгарские СМИ развернули целую кампанию о «неблагодарных беженцах на дорогих авто», не желающих покидать обжитые за три месяца отели.

В то же время немало из оставшихся украинцев — кому Болгария подошла по климату, ценам, менталитету, — летом нашли работу (в сезон здесь большой спрос на горничных, кухонных работников, аниматоров) и арендовали жилье с целью задержаться надолго или даже остаться насовсем. В частности, большая украинская община с начала войны сформировалась в Пловдиве – там уже проживает больше 10 тысяч наших земляков, которые помогают новоприбывшим с жильем и трудоустройством.

Личный опыт жизни в болгарской провинции

Что касается меня, то, погостив в Софии месяц с лишним, мне удалось найти отдельную квартиру лишь за оплату коммунальных услуг (около 50 евро) — благодаря тому, что хозяйка жилья сочувствует украинцам (что среди болгар далеко не массовое явление). Правда, квартира не в столице, а маленьком приморском городке возле Варны, где я и живу уже 10-й месяц.

Из плюсов здесь чистый воздух, мягкий климат, доброжелательные люди, низкие цены на овощи, фрукты и вещи первой необходимости (цены ниже не только по сравнению с Софией, но иногда даже по сравнению с Украиной в военное время).

Минусы типичны и для нашей провинции: скучная жизнь в крайне замедленном темпе, мусор, разбитые дороги, слабый сервис (бытовые услуги, ремонт техники, индустрия красоты).

Тяжело здесь и с работой – даже местные жители зачастую трудоустроены лишь в сезон, а зимой сидят дома. Так что я продолжаю дистанционно писать для украинских изданий, но летом подрабатывала няней в английской семье, проводившей в Варне отпуск.

Цены и уровень жизни в Болгарии

Если говорить о конкретных цифрах, то зарплаты в Болгарии невысокие: в провинции – от 450-500 евро (чтобы перевести цены в местную валюту – левы – умножайте на 2), в Софии – от 600-750 евро, но прожить на них реально.

Цены на жилье в Болгарии

Бюджетную однокомнатную квартиру в Варне (студию или лофт) можно арендовать от 200 евро, за двушку в нормальном районе придется выложить 300-350 евро. В Софии за эту цену вы можете претендовать на однушку. Но будьте готовы, что хозяева не слишком охотно сдают жилье украинцам, так как хотят долгосрочных квартирантов и договор минимум на полгода-год.

Цены на продукты

На продукты в месяц у меня уходит 150-200 евро. Это без походов в кафе, но и без экономии на каждой шоколадке или кусочке хорошего сыра. А если тщательно планировать бюджет и ежедневно готовить, пожалуй, можно уложиться и в меньшую сумму. Примерные цены:

хлеб – 1 евро;

нарезка ветчины (100 гр) и сыра «Гауда» (150 гр) – по 2,5 евро;

яйца (10 штук) – 3 евро;

пачка сливочного масла – 3-3,5 евро;

упаковка итальянских макарон – 1,5 евро;

свежая морская рыба – от 5 евро/кг;

куриное филе – 8 евро/кг.;

Цены на транспорт, интернет и связь

Но если цены на продукты радуют, то интернет, мобильная связь и проезд в транспорте тут довольно дорогие. Например, часовая поездка на маршрутке между городами обойдется в 4-5 евро, однократный проезд в городском автобусе Варны – 1 евро. Правда, в Софии поездки на муниципальном транспорте для украинцев бесплатные до конца войны.

Плюсы и минусы жизни в Болгарии

К несомненным достоинствам Болгарии относятся:

понятный язык;

мягкий климат;

красивая природа;

дешевые (для Европы) цены;

вкусные и похожие на украинские продукты;

легко и быстро оформляемая «закрыла» (документ временной защиты, дающий право легально жить и работать в стране).

В то же время есть и ощутимые минусы:

отсутствие выплат и гарантированного бесплатного жилья (сейчас распределение на госбазу можно получить, лишь прожив минимум неделю в модульном городке для беженцев);

низкий уровень медицины, сложности с оформлением медицинской страховки и поисками семейного врача;

нехватка мест в государственных детских садах;

пророссийские настроения в обществе.

Ирина Лебединец