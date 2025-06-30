Ключевые моменты:

Раскопки проходят у памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре.

Найдены римская миска, амфоры, скифская керамика, глинобитные постройки.

Это может свидетельствовать о римском поселении на месте Одессы.

Обнаружены тяжелые каменные блоки, возможно, от крепости Хаджибей или итальянской фактории Джинестра.

Работы ведут студенты и археологи НАН Украины, руководит экспедицией Светлана Иванова.

Римская краснолаковая миска — первая подобная находка на этом участке, которая расширяет временные рамки Одессы вплоть до первых веков нашей эры.

Археологи не исключают, что это могут быть остатки крепости Хаджибей или даже более древнего сооружения — итальянской фактории Джинестра.

Экспедиция стартовала 25 июня и проводится силами студентов Южноукраинского педагогического университета и Института археологии НАН Украины под руководством доктора наук Светланы Ивановой.

Место выбрали не случайно — еще в 2021 году георадарная съемка зафиксировала здесь аномалию, не связанную с современными коммуникациями. Повторные георадарные исследования весны 2025 года ее подтвердили.

Экспедиция уже принесла первые важные находки. Среди них — римская краснолаковая миска, обломки амфор V века до н. э., скифская керамика и остатки глинобитных сооружений, что может свидетельствовать о римском поселении на территории современной Одессы.

По словам инициатора раскопок — ректора Педуниверситета Андрея Красножона, обнаруженная в античном горизонте римская краснолаковая миска — первая подобная находка на этом участке — расширяет временные рамки памятника вплоть до первых веков нашей эры.

«До сих пор считалось, что на месте Одессы в античности существовало греческое поселение V-III века до н. э. А теперь мы впервые фиксируем первые признаки возможного присутствия людей во времена Римской империи», — говорит ректор.

Также среди обнаруженного хозяйственные ямы, остатки глинобитных сооружений, скифская керамика, обломки амфор V века до н. э., скопления крупных тесаных камней.

По мнению археологов, поселение могло ограничиваться мысом и оврагом, в районе современных Потемкинских лестниц. Это также совпадает с логикой размещения фортификационных сооружений — возможно поэтому где-то здесь стоял замок Хаджибей, взятый штурмом отрядом Иосифа де Рибаса.

«Не исключено, что это могли быть остатки крепости Хаджибей, которые были перемещены при ее разборке. Камни весят до 60 кг, имеют подтесанные грани. Один напоминает капитель (верхушка колонны), перевернутую вверх ногами. Это материал, из которого строят крепостные стены, высотой до 10 метров”, — отметил Андрей Красножон.

Также на месте раскопок нашли фрагмент чаши, датируемый XIV веком, что позволяет предполагать, что эти блоки принадлежат не к Хаджибейской крепости, а являются более ранними по происхождению, возможно, итальянской фактории Джинестра.

По словам Красножона, это уже большой шаг к пониманию этого многослойного памятника археологии. И, возможно, к ответу на вопрос, где же находилась легендарная крепость Хаджибей.

Источник и фото Думская







