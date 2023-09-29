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Разговорный клуб украинского языка: как в библиотеке Грушевского узнают украинскую Вселенную

Разговорный клуб украинского языка: как в библиотеке Грушевского узнают украинскую Вселенную

В Одесской областной универсальной научной библиотеке имени М.С. Грушевского уже много лет бесплатно проводятся курсы украинского языка. До эпидемии коронавируса и начала полномасштабной войны здесь изучали родной язык все желающие — от мала до велика. В настоящее время занятия несколько изменили направление и переформатировались в разговорный клуб. Чем занимаются участники клуба и как стать частью команды нам рассказала Татьяна Мозгова, куратор курсов и библиотекарь отдела социокультурной деятельности.

— Как долго существует разговорный клуб в библиотеке Грушевского?

— В 2016 году сотрудники нашего отдела Ярослава Витко и Саша Тарасенко положили начало проекту «Одесса украиноязычная». И он показал, что утверждение якобы Одесса является сугубо русскоязычным городом — это чушь и ложь. Многие заинтересованы изучением украинского языка, просто в городе было мало создано украиноязычных локаций. На наших занятиях всегда собиралось много людей. Они читали и просматривали фильмы, выполняли различные письменные и устные задания, общались друг с другом. До начала коронавируса у нас также занимались элегантные дамы из Университета третьего возраста Приморского терцентра. Вместе с ними мы «путешествовали» по городам Украины, писали эссе и диктанты. Возобновили с ними сотрудничество: накануне выдающихся праздников, происходящих из украинских народных верований и традиций, мы пишем диктанты по книге Ярославы Резниковой «Радуница». Ближайший запланированный диктант, посвященный празднику Покрова Богородицы.

— Кто больше интересуется украинским языком?

— Если откровенно, наш разговорный клуб — результат постоянной трансформации. На сегодняшний день изучение украинского языка перешло именно в формат разговорного клуба со свободным посещением. Из-за ограничений, возникших из-за полномасштабного вторжения, мы проводим языковые занятия днем. Состав участников существенно изменился. В частности, мужчины, постоянно посещавшие курсы, пошли защищать Украину, кто-то уехал за границу. А работающие или обучающиеся не всегда могут приобщиться к занятиям. Поэтому сейчас чаще приходят более свободные по времени люди, среди которых люди постарше. Также к нам активно вовлекаются переселенцы. Уровень владения языком совершенно разный. Мы выбираем любую интересную тему или литературное произведение, с которым участники заранее дома знакомятся, а затем его обсуждаем, изучаем новые слова, скороговорки, знакомимся с украинской культурой, историческими фактами, выдающимися малоизвестными личностями и многое другое. Грамматика и правила – это интересно, но не является первой необходимостью. Сейчас целесообразнее именно развивать речь, общение – говорить и слышать друг друга. Один из наших лозунгов: развивается то, что тренируется.

 

— Почему люди приходят учить украинский язык?

— К нам приходят люди, в школьные годы по разным причинам не изучавшие украинский язык, не знающие произведения украинской литературы. Уважение родного государства и культуры побуждает их узнавать новое и читать как классическую, так и современную украинскую литературу. Для них это новая Вселенная. Люди растут, развиваются, создают собственные ячейки. Несколько наших посетителей организовались и на отдельной локации начали знакомство с украинской литературой, начиная с «Энеиды» Ивана Котляревского. Например, они были поражены, открыв для себя творческое наследие И.С. Нечуя-Левицкого. Особенно были в восторге от его произведения «Облака», где рассказывается об украинской интеллигенции. А кто в советское время об этом рассказывал?

— Что думают об украинском языке учащиеся?

Людмила, преподавательница музыкальной школы, 76 лет:

— Все, кто жил в Одессе, учил украинский язык из второго класса. Но жизнь в русскоязычной среде наложила свой отпечаток. Поэтому и я говорила по-русски, как и все. У меня не было возможности противостоять этому. Но уже в те времена были люди, которые говорили на украинском языке и стойко придерживались своей позиции. После 2014 года многое в моей жизни изменилось. Я перестала ходить в храмы московского патриархата и начала активно учить украинский язык. Сначала это был мой протест аннексии Крыма, а сейчас против России. Мой протест – мое оружие! Я люблю читать произведения Оксаны Забужко, Сергея Жадана, Юрия Андруховича. А еще для себя недавно открыла творчество Ивана Нечуя-Левицкого.

Виктория, преподавательница, на пенсии, 75 лет:

— Я очень давно учу украинский язык, но, к сожалению, мало что выучила. Люблю многое читать. Однажды я побывала в Карпатах и мне было очень интересно как местные разговаривают. Я все понимала и что-то там «варнякала» с ними, и мне было интересно. А потом я познакомилась с произведениями Марии Матиос, Мирослава Дочинца и Юрия Винничука. Это все моя любовь! Благодаря тому, что читала их произведения, мне стало легче перейти на украинский язык. Хотя у меня нет цели говорить только по-украински, для меня это саморазвитие. Я советую всем читать на украинском. Сейчас очень много увлекательных произведений.

бібліотека Грушевського

Что почитать из украинских произведений дома: совет Татьяны Мозговой

Ольга Дубчак — серия книг «Видеть на украинском», «Слышать на украинском», «Побеждать на украинском»;
Александр Авраменко – пособие «Книга 100 экспресс-уроков украинского»;
Иван Ющук – пособие «Практика по правописанию и грамматике украинского языка»;
Павел Загребельный – роман «Тысячелетний Николай»;
Борис Антоненко-Давыдович – повесть «Смерть»;
Тодось Осьмачко – повесть «Ротонда душегубцев».

Как попасть в разговорный клуб?

Стать частью дружественного коллектива разговорного украинского клуба в библиотеке им. М.С.Грушевского может каждый желающий. Присоединяйтесь по вторникам и по пятницам в 13:30.

Адрес: Троицкая, 49/51.

Телефон: (048) 784-04-52.

Где еще можно выучить украинский?

Уже больше года в Одессе работает дружеское пространство для женщин и девушек «Вольная». Деятельность пространства осуществляется совместно с общественным движением «Вера, Надежда, Любовь» при финансовой поддержке американского агентства развития USAID. В сентябре здесь открыли разговорный клуб «Искусство в речи», цель которого – выговориться, точнее научиться не стесняться говорить.

Занятия проходят раз в неделю в черверг. Расписание можно узнать в телеграмм-канале «Свободная», или по номеру – 0 (73) 231-01-01.

Адрес пространства: улица Педагогическая, 24

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