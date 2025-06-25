Болезненный выбор выпускников-2025

О том, какие планы у выпускников 2025 года, рассказала их классный руководитель Екатерина Асаржи.

— У нас в классе пятнадцать учеников, из которых четверо в последнее время были на семейном обучении, потому что они выехали за границу с родителями, — рассказывает Екатерина. — Из одиннадцати выпускников, которые пришли лично получить свидетельства об общем среднем образовании, семь собираются продолжить обучение в Румынии и один юноша — в Молдове. Только трое выпускников выбрали украинские вузы. Если запланированное будет достигнуто, то в этом году на Родине останется лишь 20% молодежи села Долинское — 80% приняли решение выехать за границу.

Подробнее о своих планах рассказали сами выпускники и выпускницы.

Виктория Дерменжи:

— Я планирую продолжить обучение в Румынии, в университете города Галац. Выбрала факультет международных отношений. Мечтаю в будущем путешествовать по миру и помогать своим родным. У нас в селе, в семье мы разговариваем на молдавском языке. В школе изучали румынский язык как предмет, нас хорошо подготовили, но знания надо еще совершенствовать.

Святослав Мурзак:

— В школе я был отличником, в аттестате немало высших баллов. Решил продолжить обучение в столице Молдовы, потому что в Кишиневе живет мой старший брат. Намерен выбрать самый престижный университет, но какой именно, еще окончательно не решил. Мой любимый предмет — математика. Возможно, стану инженером. Как будет дальше, жизнь покажет. Возможно, вернусь с дипломом домой и буду работать в Украине.

Елена Деду:

— Мы с мамой решили, что вдвоем поедем на один год в Чехию. Наша цель — заработать деньги, чтобы я имела возможность для дальнейшего обучения. Я мечтаю стать поваром-кондитером. Где буду получать эту специальность — в Измаиле или за границей, еще не знаю, — жизнь покажет.

Ярослав Чобану:

— Планирую продолжить обучение в Одессе, буду подавать документы в Международный гуманитарный университет. Меня привлекает дизайн, я уже более двух лет занимаюсь 3D-графикой, у меня это получается очень хорошо, нравится. В будущем я себя вижу разработчиком 3D-моделей для игр и анимации.

Дмитрий Куртев:

— Я планирую поехать в Румынию, поступить на факультет инженерии и информатики, где уже два года учится мой старший брат. Ожидаю, что труднее всего мне будут даваться английский и информатика, но я в школе был отличником — значит должен преодолеть эти науки. Не знаю, как дальше будет складываться жизнь. Возможно, мы вернемся в Украину, будем здесь зарабатывать деньги и жить на своей родной земле.

Елена Куртева, мать выпускника:

— Мой старший сын учится в Румынии, как еще много других юношей и девушек из села Долинское. Во-первых, большой плюс в том, что у нас румыноязычная среда, мы дома общаемся на румынском языке. Конечно, у румын язык более литературный. Нашим выпускникам надо много работать — они несколько лет проводят со словарями, стараются больше общаться с румынами, чтобы усовершенствовать язык. Но справляются — было бы желание. Во-вторых, в Румынии созданы хорошие условия для юношей и девушек из Украины: бесплатное обучение, бесплатные общежития с прекрасными условиями, еще и стипендия. Если не имеешь «хвостов», то получаешьв месяц 900 леев, это 8,5 тысячи гривен, то есть больше, чем минимальная зарплата в Украине. Если студент показывает высокие результаты, то может получить повышенную стипендию — 1500 леев, то есть 14 тысяч гривен на наши деньги.

Я на связи со многими нашими односельчанами, которые учатся в Румынии, и знаю, что все они очень скучают по дому, по селу, по своей малой родине. Если бы в Украине был мир, думаю, большинство бы вернулись домой.

Село Долинское: выезжали и раньше, но сейчас почти все

По данным последней переписи населения, здесь проживает 2,7 тысячи человек. Язык общения в семьях — преимущественно молдавский, румынский.

Часть выпускников Долинской школы всегда продолжала обучение в вузах Румынии. Однако в период широкомасштабной войны в Украине значительно больше молодежи начало выезжать за границу.

Так, в 2023 году из 20 выпускников за границу выехало 16 юношей и девушек, что составляет 80%. А именно: в Румынию — 14 человек, в Испанию и Россию — по 1 выпускнику. Только четыре выпускника поступили в национальные университеты. Об этом сообщила директор Долинского лицея Марианна Черня.

В 2024 году в Долинском было 24 выпускника, из которых четыре еще до окончания школы уехали с родителями за границу. Получив аттестаты, вслед за ними поехали еще 13 юношей и девушек: 11 выпускников — в Румынию, 2 — в Молдову.

В украинских вузах продолжили обучение 5 выпускников Долинской школы. Если учесть, что двое не определились с дальнейшим обучением, и предположить, что они остались дома, то получается, что в 2024 году более 70% выпускников выехали за границу.

Село Лиманское: большинство покидает Родину

Согласно последней переписи, здесь проживает 3,3 тысячи человек. Язык общения в семьях — преимущественно молдавский.

До широкомасштабной войны примерно 30% выпускников продолжали обучение за рубежом. Например, в 2021 году из 24 выпускников на обучение в Румынию поехали 7 юношей и девушек. В первый год войны ничего не изменилось — поехало за границу 30%.

Однако, по данным директора Лиманского лицея Марьяны Топалы, в 2023 году из 21 выпускника за границу выехали уже 12 юношей и девушек, то есть 57% выпускников.

В 2024 году тенденция усилилась — за рубежом оказались около 80% выпускников Лиманского лицея: из 24 получателей аттестата о среднем образовании, только 5 остались в Украине.

Официальный комментарий

Тенденция выезда учеников после одиннадцатого класса за границу есть, но она не массовая. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Министр отметил, что отъезд молодежи связан с общей волной миграции, которую вызвала война: «Мы видим общую тенденцию, которая касается в целом миграции, связанной с войной. И первый вопрос — это, конечно, вопрос безопасности».

Как видим, в населенных пунктах, где проживают национальные меньшинства, выезд молодежи имеет массовый характер: благоприятная языковая среда и льготы для молодежи из Украины — основные привлекательные факторы.

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