Ограничение на консульские услуги за границей: как долго будет действовать запрет и законно ли это

Накануне Министерство иностранных дел наказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.

Министерство иностранных дел вечером 23 апреля опубликовало пояснение, в котором говорится, что приостановление предоставления услуг мужчинам мобилизационного возраста в дипломатических учреждениях связано с принятием Верховной Радой нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

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Какие услуги сейчас недоступны для военнообязанных украинцев за рубежом

Список вопросов, с которыми мужчины-украинцы в возрасте от 18 до 60 лет не могут обращаться в консульства, во вторник, 23 апреля, опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Недоступны такие услуги:

Оформление и замена загранпаспорта, внесение данных о детях в загранпаспорта родителей;

Получение или отказ от гражданства;

Заверение документов и нотариальные услуги;

Оформление виз;

Обмен водительского удостоверения;

Оформление документов на постоянное проживание за границей;

Социальные выплаты;

Регистрация актов гражданского состояния (рождение, регистрация и расторжение брака, регистрация смерти, регистрация изменения имени);

Постановка на консульский учет.

Пояснение МИД о прекращении услуг

Министерство иностранных дел опубликовало разъяснения о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста. Основное:

Предоставление таких услуг прекращается, пока информационно-коммуникационные системы МИД не будут изменены в соответствии с законом о мобилизации.

После вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года «процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона».

Все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные до 23 апреля, будут рассмотрены и проработаны консульскими учреждениями в полном объеме, в том числе заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Хоть закон еще не вступил в силу, предоставление услуг прекращается, так как срок рассмотрения заявлений может превысить время, оставшееся до вступления закона в силу.

Если мужчина призывного возраста обновит данные в ТЦК, то он будет иметь доступ к предоставлению консульских услуг. Как именно можно будет обновить данные — решается.

Законно ли распоряжение МИД?

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки считает распоряжения о приостановлении предоставления консульских услуг для мужчин за рубежом «полузаконным» и хочет вызвать представителей МИД для разъяснения. Об этом заявила член комитета Соломия Бобровская в среду, 24 апреля.

Отмечается, что при рассмотрении законопроекта о мобилизации МИД не подавало никаких поправок.

«Я думаю, что мы на ближайший комитет их вызовем, чтобы они объяснили, что за возмущение, о котором они нас не предупреждали», — сказала Бобровская.

Она считает, что такое «полузаконное» распоряжение имеет «сомнительные результат, адекватность и содержание». Поскольку после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая у мужчин призывного возраста должно быть два месяца для обновления военно-учетных данных. Ограничения на консульские услуги должны были бы быть введены только после этого срока.

Нардеп добавила, что основной целью изменений в законодательстве было не запретить консульские действия, а обеспечить украинцам возможность стать на воинский учет, чтобы увидеть «общий ресурс, который есть в Украине и вне Украины».

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет оказывать услуги своим гражданам за границей, потому что они показали свое безразличие к вопросу выживания государства.