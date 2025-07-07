Ключевые моменты:

Ночью враг атаковал ракетами и дронами: уничтожено 75 БПлА.

В Одессе в результате ночной атаки дронов погиб человек, повреждены гаражи, станция технического обслуживания, автотранспорт.

В результате утренней атаки БпЛА в Харькове пострадали около 27 человек.

На Запорожском направлении россияне проводят самые интенсивные за три года штурмы — офицер 65-й ОМБр.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 398 единиц вражеской военной техники.

Также ликвидировали около 1100 российских оккупантов.

Воздушная атака 7 июля: обезврежено 75 дронов

В ночь на 7 июля противник атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 101-м ударным БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БПЛА типа Shahed:

58 — сбиты огневыми средствами поражения,

17 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

На рассвете 7 июля террористическое государство нанесло несколько ударов по многоэтажным жилым домам в разных районах Харькова. В результате атаки число пострадавших возросло до 27 человек, среди них трое детей.

Пострадавшие есть в Шевченковском и Слободском районах, повреждены гражданские объекты и детский сад. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что происходит на Запорожском направлении

По сравнению с предыдущими годами полномасштабного вторжения РФ, сейчас на запорожском направлении действия россиян наиболее интенсивные. Враг пытается выполнить задачу — выйти на мариупольскую трассу, взять Орехов и продвигаться на Каменское и Камышеваху. Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал командир батальона 65-й отдельной механизированной бригады «Великий Луг» с позывным Forest.

«В Запорожской области по всей линии разграничения противник проводит штурмовые действия. Враг действует малыми группами по 3-4 человека, не применяя техники, а в некоторых случаях использует багги или мотоциклы. Если сравнивать интенсивность вражеских действий в 2022 или 2023 годах, то 2025 год более насыщен штурмовыми действиями оккупантов. У нас такого за три года не было», — отметил Forest.

Он добавил, что возросло не только количество вражеских штурмов. В частности, россияне начали больше использовать артиллерию и дроны как разведывательные, так и FPV.

«Противник получил задание — выйти на мариупольскую трассу, перебить логистическое обеспечение на Донецк, взять Орехов, выйти на Каменское, а дальше — Камышеваха. Соответственно, для выполнения этих задач, я так понимаю, враг все лето будет проводить штурмовые действия», — добавил военный.

Итоги суток на фронте: 184 боев и 1100 ликвидированных захватчиков

По данным Генштаба ВСУ, активней всего враг штурмует на Покровском направлении, где наши защитники за сутки остановили 60 атак.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 24 боестолкновения. Противник нанес 19 авиационных ударов, всего сбросил 30 управляемых авиационных бомб и совершил 344 артиллерийских обстрела, в том числе 38 — из реактивных систем залпового огня.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийские системы и 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек.

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