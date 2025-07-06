От источника до памятника: как появились первые фонтаны

Еще с XIX века Одесса испытывала острую недостаток питьевой воды. И хотя море никуда не исчезало, именно пресная вода была настоящим дефицитом. Районы Малый, Средний и Большой Фонтан получили свои названия от реальных источников воды, которые обеспечивали потребности жителей.

Первый фонтан как архитектурное сооружение появился на Соборной площади в 1873 году. Его соорудили в честь запуска водопровода. Он имел не только декоративное, но и практическое значение — из его чаши одесситы могли набрать воду. Позже фонтан стал символом водопровода, хотя с годами претерпел повреждения, изменения и в конце концов был демонтирован во время реконструкции площади.

Скандалы, символы и… туалет на месте алтаря

Некоторые истории связанные с одесскими фонтанами могут удивить даже самого искушенного зрителя. В 1930-х годах, во время разрушения Спасо-Преображенского собора, власти намеревались построить на месте алтаря общественную уборную. Спас святое место академик Филатов, предложив за свой счет построить там фонтан с зелено-мраморной вазой.

Этот жест оставил после себя не только эстетическое сооружение, но и историческую память о выдающемся враче. Сегодня один из фонтанов города является напоминанием о нем, как и улица его имени, где теряются между трех сосен.

Хотите увидеть фонтан, который спас святое место от пренебрежения? — Переходите к полному видео, и вы узнаете больше об этом случае.

Фонтаны как инженерные чудеса и мистические объекты

Отдельного внимания заслуживает гигантский фонтан объемом в 31 тысячу кубометров воды. Это больше чем 12 олимпийских бассейнов! Его струи достигают 15 метров в высоту. А еще — его водой орошают редкие деревья. С начала 2000-х фонтан был восстановлен, а в 2018-м он получил яркую светодиодную подсветку, которая создает ночью настоящее шоу.

А вот небольшой фонтан в Городском саду — второй по возрасту в городе — скрывает в себе много интересного. Даже есть поверье: чтобы исполнилось желание, надо бросить в воду монету. Но, как говорят одесситы, будьте осторожны с желаниями — они сбываются.

Хотите узнать, как фонтан спас человека от греха… и бокала пива? — Посмотрите видео, история вас удивит.

От Малых ваз до большой сцены

Еще один символ Одессы — Оперный театр — также имеет свой фонтан. Его построили после реконструкции 1967 года, сначала как часть системы охлаждения. Похожие фонтаны с техническим назначением были и возле Дворца спорта и Театра музкомедии. Но даже после перехода на современное оборудование фонтан сохранился как украшение, стал еще одним элементом ночной светодиодной феерии Одессы.

Фонтаны «Малая Ваза» и «Большая Ваза» в парке Шевченко тоже прошли через реставрацию: новые трубы, капремонт, помпы и 32 точки подсветки. Днем — место уюта, ночью — настоящее светло-водное шоу.

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