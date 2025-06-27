Ключевые моменты

26 июня на железнодорожная станция в Одесском районе 13-летняя девочка получила поражение электротоком.

Девочка поднялась на крышу неподвижного грузового вагона.

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о правовой квалификации.

Как сообщили в полиции, сообщение о происшествии поступило от очевидца. По предварительной информации, вагон находился на станции и не двигался. Девочка поднялась на его крышу, где её ударило током.Пострадавшую с травмами доставили в ольницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о правовой квалификации произошедшего.

“В очередной раз призываем родителей контролировать досуг детей и постоянно напоминать им, что железная дорога — не место для развлечений. Поезда, вагоны и другие объекты находятся под высоким напряжением. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии”, — напоминают полицейские.

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером 9 марта этого года трагедия случилась на железной дороге в Одессе: двое подростков залезли на вагон поезда, где их ударило электротоком. Один парень погиб на месте, а другой скончался в больнице.