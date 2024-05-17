Мобилизация с 18 мая: как будет проходить и чего ждать «уклонистам»

Кому нужно обновить свои данные в ТЦК

Новый закон о мобилизации с 18 мая прежде всего предусматривает, что теперь мужчин мобилизуют не с 27, а с 25 лет. А обновить свои данные или стать на воинский учет должны почти все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование. Сделать это нужно в течение 60 дней с момента вступления в силу Указа Президента о мобилизации. Уже известно, что мобилизация в Украине продлена еще на 90 дней, с 14 мая до 11 августа.

Мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу, должны снова стать на учет еще быстрее — в течение 30 дней. Те, кто был признан непригодным по состоянию здоровья, должны снова проходить медкомиссию (за некоторыми исключениями).

Обновить свои военно-учетные данные можно в:

центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);

в «электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста»;

в территориальных центрах комплектации и социальной поддержки (ТЦК) по месту фактического проживания.

Впрочем, первые два заработают не раньше лета. К тому же регистрировать свой электронный кабинет необязательно — по закону это делается в добровольном порядке.

Так или иначе массовое обновление данных необходимо для того, чтобы закрыть огромные пробелы, которые сейчас существуют в реестре военнообязанных, ведь о многих мужчинах информации там вообще нет.

Отдельная тема — это сама система «Оберіг», где накапливаются военно-учетные данные о мужчинах. В последнее время работа по ее наполнению усилена. Теперь в эту систему попадают данные из реестра избирателей, налоговой, Миграционной службы, из Минюста, МВД, других государственных органов и с портала «Дія». Опираясь на эту информацию, ТЦК смогут более адресно выписывать повестки и быстрее выявлять тех, кто уклоняется от воинского долга.

Что делать в случае получения повестки

В случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанные в ней место и срок.

Согласно новому закону в повестке указываются:

фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка; наименование ТЦК, выдавшего повестку; цель вызова в ТЦК; место, день и время явки по вызову; подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку; регистрационный номер повестки; разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Обратите внимание на 5-й пункт. Электронные повестки новый закон не предусматривает. Но здесь уже прописано, что «сформированная» повестка может быть подписана «электронной подписью». Не является ли это предвестником того, что вскоре появятся дополнительные нормативные документы, и электронные повестки все равно появятся?

Пока, как и раньше, повестка должна вручаться человеку лично под подпись. «Письма счастья» в почтовых ящиках не могут считаться врученными. Но есть нюансы, о которых чуть позже.

В новом законе подчеркивается, что во время вручения повестки представители ТЦК обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должности, а также предъявить служебные удостоверения.

Зато все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет отныне обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского, а также пограничников. Отмечается, что тот, кто проверяет документы, должен осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов, и может на месте использовать доступ к «Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов». Правда, пункт о видеофиксации заработает не ранее чем через три месяца со дня опубликования закона, то есть после 17 июля.

Что будет, если не обновить вовремя свои учетные данные

Что же будет с человеком, проигнорировавшим повестку или не обновившим вовремя свои учетные данные? Как и раньше, это могут быть штрафы, в частности, с доставкой в ТЦК полицией для составления протокола об административном правонарушении. В худшем случае — реальный тюремный срок.

Новые нормы дополнительно предусматривают лишение человека права управлять автомобилем и лишение консульских услуг, в том числе оформление внутреннего или заграничного паспорта.

Если человек не обновил данные в ТЦК — это нарушение законодательства о воинском учете и административное нарушение, что ранее каралось штрафом от 850 до 1700 гривен. Если человек получил повестку и не прибыл в ТЦК — это уже нарушение законодательства о мобилизации, что каралось штрафами от 3400 до 5100 гривен. Однако 9 мая Верховная Рада приняла еще один закон, которым предусмотрено увеличение штрафов для граждан на порядок — от 17000 до 25500 гривен, а для должностных лиц, нарушающих законодательство о мобилизации, — до 51000 гривен. Кстати, могут возникать ситуации, когда человек даже не будет знать о таком штрафе, и из-за его неуплаты банковский счет должника будет заблокирован.

Если же человек, например, прошел медкомиссию, но на сборный пункт уже по боевой повестке не явился, то есть откровенно уклоняется от военной службы, то это нарушение Уголовного кодекса, которое наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Наиболее четко в обновленном законодательстве прописана процедура запрета на управление транспортным средством. Если лицо не явится по повестке или не обновит свои данные в течение двух месяцев, ТЦК может обратиться в полицию для административной доставки такого гражданина. Допустим, полиция информирует ТЦК, что не нашла лицо и не может его задержать. В таком случае ТЦК направляет гражданину по почте заказное письмо с «требованием о выполнении обязанности» (это уже не повестка, а другое нововведение). Адрес для этого могут взять из реестра военнообязанных, даже если он не является актуальным. В то же время почтальон может проставить отметку, что не смог вручить это письмо, и эта отметка странным образом также будет считаться днем «вручения требования». Далее в течение 10 дней ТЦК будет иметь право обращаться в суд по поводу временного ограничения не явившегося гражданина в праве управлять автомобилем.

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В заключение напомним, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины. Вместе с тем Конституция гарантирует каждому человеку право на свободу и личную неприкосновенность. На практике в этом можно усмотреть определенное противоречие, ведь права многих украинцев во время военного положения существенно ограничиваются, а иногда и нарушаются. Так или иначе, новые правила мобилизации усложнят жизнь украинцам, которые не желают идти в ТЦК, и сознательное уклонение от воинского долга теперь будет иметь более серьезные последствия.