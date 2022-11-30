Украинские беженцы во Франции: где живут, работают и сколько получают

До 24 февраля они были обычными людьми: работали, вели бизнес, воспитывали детей. Сегодня этот привычный образ жизни в корне изменился. Кто-то был вынужден покинуть свой дом, у кого-то его просто не стало.

Первые шаги интеграции

Приехав во Францию, украинским беженцам прежде всего следует зарегистрироваться в местной префектуре. Там вы получите статус временного убежища на полгода, который можно продлить, и паспорт. Во Франции новоприбывшим еще выдают чеки от Красного креста на двести пятьдесят евро, по которым можно отовариваться в некоторых магазинах.

Также, за каждым украинцем прикрепляется социальный работник, который помогает с оформлением всех необходимых документов, походами к врачу, регистрации на бирже труда, оформлением на языковые курсы.

Если вы не способны снимать жилье самостоятельно, вам обязаны это жилье предоставить. Во Франции существуют множество организаций, которые занимаются беженцами, в том числе из Украины. В случае автора статьи социальное жилье им предоставили в городе Мюлуз.

Социальное жилье находилось практически в двух шагах от исторического центра города, рядом – ЖД вокзал, и транспортная развязка. В комнате был умывальник, душ и необходимая мебель. Кухня – общая, на первом этаже. Также был зал для совместного отдыха, с диванчиком, креслами и теннисным столом. В теннис, правда, за полгода так никто и не играл… Курить выходили на улицу, общая кухня позволяла заводить контакты, в конце концов, мы все перезнакомились, некоторые даже подружились.

Первым делом после оформления статуса временной защиты вынужденному переселенцу оформляют социальную помощь от OFFI. Но, так как эту помощь нужно ждать в течении месяца, организация Aleos взяла на себя функцию первой поддержки и раз в две недели выдавал по сто евро на человека. Учитывая талоны на еду, плюс, благотворительный фонд, который организовала наша землячка, Ольга Павлова, живущая во Франции уже лет пятнадцать, мы могли жить достойно. В этом фонде нам выдавали продукты, предметы гигиены, вещи, посуду, кто имел свои квартиры – мебель и бытовую технику.

Социальная поддержка

По прошествии месяца украинским беженцам предоставляется финансовая помощь от OFFI в размере 420 евро. Она длится первые полгода нахождения во Франции, потом сумма уменьшается в два раза. Социальное жилье не дается бесплатно, но его оплачивает другая организация – CAF.

Приехав во Францию, каждый беженец имеет право на бесплатную медицинскую помощь, которую покрывает сертификат, в том числе и стоматолога. Также вам могут сделать здесь инвалидность, но на это потребуется много времени. Кто нуждается в очках, тому первые делают бесплатно, вторые условно стоят 50 евро. Автору статьи очки, в общей сложности, обошлись примерно в 400 евро. Но все покрыла страховка.

Будьте готовыми к трудностям, связанным с особенностями французского менталитета. Например, если вам назначено рандеву (встреча), вы не должны на нее опаздывать. Французская бюрократия заставит понервничать даже самого уравновешенного человека. Вам должны оформить банковскую карту, потому что той картой, которую вы получите от OFFI, можно только расплачиваться за товары: перевести деньги или обналичить их нельзя. Однако и здесь многие украинцы нашли выход: кто-то обналичивает деньги с карты с помощью знакомых французов, которые могут купить на карту продукты или бензин.

Трудности беженства

Проблем здесь множество: нежелание давать людям нормальное жилье, работу, помогать на различных уровнях, в том числе психологически. Штатного психолога в организации нет, посему каждый плачет в своей комнате наедине с собой, или ругается в стены, насмотревшись новостей из Украины.

Уже четыре месяца автор ждет, пока ему откроют банковский счет. Банк даже подписал договор и выдал карту, но пинкод до сих пор не пришел. Для того, чтобы срочно решить свои проблемы, вы не сможете просто прийти в организацию, которая занимается беженцами, на прием. Сначала нужно дозвониться или зарегистрироваться на сайте, чтобы вам назначили время встречи. Многие украинцы нашли выход с банком, просто купив банковские карты такого типа, как украинский monobank за 20 евро в ближайшей табачной лавке.

Все беженцы регистрируются на бирже труда, но без знания французского языка о работе можно только мечтать. Некоторым удалось поработать на сборе винограда, кто-то немного делал ремонты, кто-то устроился на завод.

Также можно записаться на профессиональные курсы от организации APFA. В течении восьми месяцев вы можете получить специальность в области строительства, ресторанного или отельного бизнеса, научится флористике и другому. Все время обучения занимает в основном практика. Пять дней в неделю с 9.00 до 17.00 вы будете учится специальности и получать за это стипендию в размере 685 евро. Для того, чтобы поступить на курсы, необходимо сдать несколько экзаменов. В случае со строительными специальностями нужно будет сдать математику и французский (мотивационное письмо). В итоге вы получите сертификат и гарантированное трудоустройство.

Начали ценить жизнь в Украине

Оказывается, в Украине есть много хорошего, к чему мы привыкли и не замечаем, считая нормой. Так, на родине можно зайти в любой банк и за пять минут открыть счет, пойти к врачу и попасть на прием в этот же день. Здесь же и того и другого можно прождать месяц.

Так, один из знакомых автора в прямом смысле чуть не умер от сердечного приступа, потому что встреча с врачом откладывалась два месяца. Еще одна знакомая была вынуждена переехать в Германию, потому что должного врачебного внимания она так и не получила.

В Украине есть административные центры, где за десять минут мы можем оформить ФОП и любые документы; государство в приложении Дія, онлайн-обучение и многое другое. Дома мы что-то из себя представляли, имели профессии, репутацию, уважение. Здесь, зачастую, большинству будет все равно на то, кто вы и откуда, кроме вашего соцработника и некоторых просвещенных граждан.

Некоторые беженцы сталкиваются с враждебными взглядами, неудовольствием и высокомерием. В многие беженцы чувствуют уныние, раздраженность, усталость. И очень хотят домой.

Радости жизни

Но украинцы, не смотря на все трудности, находят радости в жизни и занятия по душе. Многие нашли себя в волонтерстве, кто-то занимается саморазвитием, дети – учатся, кто-то пытается делать бизнес.

Наши соотечественники ходят на митинги, устраивают концерты и спектакли, открывают выставки, ездят на прогулки гулять в разные города Эльзаса, ходят в бассейн, катаются на велосипедах, устраивают пикники на природе и угощают друг друга вкусняшками, готовят борщ и вареники, ходят в лес по грибы.

Скоро – Рождество, и во Франции уже везде стоят елки, украшаются витрины магазинов, люди готовятся к новогодним праздникам. А беженцы, смотря на эту праздничную атмосферу, вспоминают Украину и считают, что нет лучше страны нашей рідної неньки. Они отправляют посылки домой, высылают деньги друзьям и мечтают о том, что когда-нибудь, возможно следующей весной, уже смогут ступить на родную землю, вернутся в свои города и дома, к своим родным и близким, к своей работе и привычному образу жизни, пусть даже теперь навсегда измененному войной.

Именно за границей им пришло понимание, что Украина уникальна и люди гордятся тем, что они – украинцы. Теперь они знают, что украинцы – одна из богатейших, добрейших, умнейших и сильнейших наций в этом мире. Потому что каждый из нас, где бы он сейчас не находился, и чтобы ни делал – находится на своем незримом посту и вносит свой вклад в будущее нашей страны.

Материал подготовила Анна ЛИТМАН

На заглавном фото: Празднование Дня Независимости Украины в г. Pfastatt, Ассоциация ОльгаЕльзас