Адаптация к войне: теперь мы сами вырабатываем свой уровень опасности

Это феномен удивительной пластичности нашей психики.

– На стадии шока мозг и тело получают сигнал SOS и обрабатывают его на физическом и психологическом уровнях: так, как могут и умеют. Наиболее распространенные симптомы – учащенное сердцебиение, потоотделение, жажда, тремор и другие. Психика, в свою очередь, может реагировать агрессивным поведением или, наоборот, вялостью, чрезмерной болтливостью, снижением когнитивных способностей, – рассказывает Ирина Емельянова.

Через шоковую стадию часть жителей нашей страны прошла в 2014 году, другие – в 2022-м. Как кожа на месте операционного разреза теряет чувствительность, так и мы тогда заморозили чувства для того, чтобы выжить.

– Однако для психики и тела это слишком высокая нагрузка, и бесконечно выдерживать ее невозможно. Поэтому природа и наградила нас этим уникальным даром – адаптацией для того, чтобы согласовываться с изменениями окружающего мира наилучшим и наиболее эффективным в данный момент способом. И поэтому нужны чувства – они помогают ориентироваться в ситуации. В процессе адаптации наш организм учится тестировать среду, оценивать соотношение риска и опасности и вырабатывает свою определенную шкалу риска, на которую опирается и учитывает ее в процессе принятия решений. Следует сразу оговориться – не всегда она действительно соответствует уровню реальной угрозы, – пояснила психолог.

Здесь важно подчеркнуть, что каждый человек будет определять критическую концентрацию опасности исходя из личностных особенностей, таких как:

индивидуальный опыт;

владение информацией об этом типе угрозы;

эмоциональные переживания, с которыми человек сталкивается в конкретный момент;

степень уже построенных психологических защит.

Почему дрон над головой не побуждает уйти в безопасное место: как работают психологические защиты

Военные действия активизируют различные психологические защиты, в частности это отрицание, рационализация, вытеснение, регрессия и другие. Чаще всего они неосознаваемые, и понять, какую именно защиту выбирает ваша психика, можно в контакте с психотерапевтом.

– Наша психика ищет спасения в вытеснении, когда то, что происходит во внешнем мире, настолько неприятно, разрушительно и болезненно, что единственный способ справиться с переживаниями – это игнорировать их, – подчеркивает Ирина Емельянова. – Когда тревог очень много, она затопляет, человек может «забывать» некоторые эпизоды своей жизни, выталкивать невыносимые чувства в область бессознательного. На самом деле это выглядит примерно так: «Да, вроде бы я слышу жужжание дрона, но сейчас я нырну и немного побуду под водой. Я не слышу этот звук, а значит, его нет». Позже, если человека спросят о том, видел ли он дрон над одесским пляжем, он, вероятно, ответит: «Нет. Я ничего не заметил».

К рационализации часто прибегают люди, которые привыкли руководствоваться в своих рассуждениях скорее логикой, чем эмоциями. Они будут оперировать цифрами, приводить результаты исследований, давать оценку событиям, обращаясь к экспертным мнениям.

– Рационализация – это изящная попытка соединить реальность и ожидания конкретного человека. При этом совсем не важно, будут ли предоставленные факты соответствовать объективной действительности. В диалоге с человеком, который рассуждает рационально, бесполезно приводить какие-либо доказательства. Все они, вероятно, будут разбиты о твердую убежденность в своей правоте вашего оппонента, – объясняет специалист.

За огромным желанием не знать реальных событий стоит защитный механизм отрицания. Признать реальность – значит в отрицании обнаружить ее отталкивающие и ужасные, особенно во время войны, черты.

– В состоянии отторжения реальности человек яростно сопротивляется чувствам, с которыми не может справиться. Часто это отчаяние, тоска, глубокая печаль и бессилие. Кажется, что когда не можешь ничего изменить, проще отстраниться от огромной душевной боли, лекарство от которой пока не изобрели.

Эти и многие другие защитные механизмы психики развили в нас значительную психологическую устойчивость – мы действительно адаптировались к военной реальности: научились часами обходиться без электричества и других благ цивилизации, сигнал воздушной тревоги многими воспринимается как часть городского аудиопейзажа.

– И вот здесь кроется главная опасность глухой обороны и прочных психологических защит – искажение фактов, неправильная трактовка информации, привычка игнорировать то, что происходит вокруг, в состоянии убежденности «Со мной точно ничего не случится, потому что раньше не случалось!» могут привести к значительным трудностям с реальной оценкой возможного риска. Жизненно необходимо обращать внимание на собственные реакции, и если возникают сомнения в правильности решений, стоит задуматься над вопросом: «А что со мной происходит сейчас и почему дрон, жужжащий над моей головой, не вызывает у меня желания уйти в безопасное место?».

Жить жизнью – это норма даже во время войны

– Жизнь во время войны необратимо изменила каждого из нас, и эти изменения продолжают происходить каждый день, – утверждает практический психолог Ирина Емельянова. – Мы пропускаем через себя мощный поток незнакомого нам ранее опыта, и сейчас мы не в состоянии осознать его и дать ему адекватную оценку, потому что продолжаем жить в условиях постоянного стресса. Мы никогда не станем прежними и уже не сможем жить такой жизнью, какая была у нас до войны. Но в наших силах создать другую – полную смысла и интереса.

И сегодня украинцы продолжат нежиться в лучах солнца на одесских пляжах, обмениваться обручальными кольцами и покупать мороженое в украинских парках. И поэтому так важно оставаться в контакте с реальностью и быть в безопасности тогда, когда это необходимо. Чтобы жизнь в Украине продолжалась. Сегодня. Завтра. Всегда.

Материал подготовлен практическим психологом Ириной Емельяновой.

Читайте также: