Новости Одессы и Одесской области

В Черном море случилось землетрясение: что известно

В Черном море случилось землетрясение: что известно

Сегодня, в воскресенье, 1 сентября 2024 года, специалисты Главного центра специального контроля зафиксировали в Черном море землетрясение с эпицентром неподалеку от временно оккупированного Крыма.

По информации специалистов Центра, подземные толчки фиксировались в 5:50 в восточной части Черного моря, в 20 километрах к юго-востоку от побережья Крыма, на глубине 6 км. Его магнитуда составила 3,5 баллов по шкале Рихтера.

Землетрясение 1 сентября 2024

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В ведомстве отметили, что землетрясение такой силы не представляет угрозы для населения Украины. Оно относится к едва ощутимым, когда колебания могут испытывать только отдельные люди, преимущественно те, кто находится в спокойном состоянии внутри помещений, особенно на верхних этажах.

Последнее подобное землетрясение в районе Крыма магнитудой 4,8 фиксировали 22 июня 2023 года.

Тех, кто ощутил землетрясение, просят оставить сообщение о ваших ощущениях по этой ссылке. Это поможет ученым в уточнении его энергетических параметров.

Ранее землетрясение, которое могли ощутить и жители Одесской области, фиксировали в сейсмическом районе Вранча на территории Румынии 6 августа.

Также достаточно ощутимое землетрясение с эпицентром в Румынии, ощутили жители Одесской области 12 июля.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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