Землетрясение в Одессе: выдержат ли дома и что говорят сейсмологи

За неделю в мире произошло более тысячи землетрясений. Одесский регион – также в зоне сейсмической активности. Для выяснения, стоит ли нам опасаться подобных катаклизмов, мы обратились к сейсмологам.

В целом толчки разной силы почувствовало население более десяти стран в разных уголках Земли. Но самое мощное землетрясение и ужасающие последствия стихии ощутили на себе жители Турции и Сирии.

Десятки тысяч погибших, сотни тысяч раненых и оставшихся без крова, разрушенные города и инфраструктура, и главное – непредсказуемое развитие событий.

Все это беспокоит и жителей Одесской области.

Землетрясения в Турции и Сирии

Рано утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла, а через девять часов подземные толчки повторились снова. Это стихийное бедствие стало одним из самых масштабных в регионе за последние 80 лет.

В результате по данным на 13 февраля, в Турции и Сирии погибли более 34 тысяч человек. В Организации Объединенных Наций заявили, что в обеих странах до 5,3 миллиона человек остались без жилья, а 900 тысяч человек страдают от голода.

В ООН ожидают, что реальное количество погибших может возрасти более чем вдвое. Кроме того, около 80 тысяч человек получили ранения. Еще почти 93 тысячи пострадавших были эвакуированы из зоны бедствия на юге Турции. В опасном районе ежедневно работают более 166 тысяч спасателей – сюда прибыли бригады со всего мира.

Землетрясения продолжились по всему миру

После Турции пошла цепная реакция на Средиземноморском и Азиатском сейсмических поясах Земли, где сталкиваются несколько литосферных плит.

В итоге серия землетрясений прокатилась по всему миру. Толчки ощущали в Индонезии, Аргентине, Казахстане, Мексике, США и других странах.

— На планете все связано. В одном месте вырвалась энергия, пошли волны. Они распространяются на относительно небольшое расстояние, но глубинные процессы, мы их не знаем, вызвали движение по всему Средиземноморско-Трансазиатскому сейсмическому поясу Земли, — объясняет одесский сейсмолог, директор научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований Константин Егупов.

Вероятность землетрясений в Украине

При этом таких разрушительных землетрясений, как в Турции, в Украине быть не может. Но волны от сильных толчков могут задеть район Бессарабии в Одесской области, считает сейсмолог НАН Украины Александр Кендзера. Сила толчков при этом уже уменьшится в разы, если сравнивать с эпицентром.

Вероятность землетрясений в Одессе

По словам сейсмолога Константина Егупова, мощное землетрясение, подобное катаклизму в Турции, Одессе не угрожает. Но наш город может ощутить последствия толчков в других странах, например, в Румынии.

— В Одессе не может быть эпицентра землетрясения. Здесь возникают проблемы только тогда, когда докатываются колебания земной коры, которые произошли где-то еще. В частности, для нас самая опасная — это зона Вранча, — говорит сейсмолог.

Но в краткосрочной перспективе дать прогноз по ситуации в Одессе практически невозможно, считает Егупов. Однако нужно быть готовым к тому, что до нас дойдут волны из Румынии или любого другого места.

Выдержат ли землетрясение дома в Одессе

Именно поэтому застройщики в Одессе должны придерживаться норм сейсмостойкого строительства. Но, по мнению ученого, этого не происходит.

— Сейсмостойкое строительство в Одессе на очень низком уровне. Частные застройщики хотят экономить на всем, как и в Турции. Лет десять мы активно проводили научное сопровождение проектирования новых зданий. Но когда меня спрашивают: «Вы можете дать гарантию тем домам, которые вы сопровождали?» Я говорю: «Нет». Потому что мы не отвечаем за конечный результат. Мы предоставили рекомендации, и, как выяснилось, многие застройщики обращаются к нам, чтобы потом просто прикрыться этими бумагами, — с горечью сообщил Константин Егупов.

По мнению сейсмолога, если до нас дойдут волны в 7 баллов, одесские многоэтажки просто не выдержат, так как многие застройщики не соблюдают правила сейсмической безопасности.

Надо помнить, что балльность и магнитуда колебаний — разные вещи. О магнитуде говорят только в эпицентре землетрясения, а балльностью оценивают любые последствия стихийного бедствия. При 5 баллах в одесских домах могут закачаться люстры, а при 6 баллах одним из четких признаков будет звон колоколов в церквях без участия человека.

Война и работа сейсмологической станции в Одессе

К сожалению, оценить влияние землетрясения в Турции на Одессу сейчас невозможно, так как одесская сейсмологическая станция впервые за 15 лет не работает из-за отключений электроэнергии.

— Свет выключают, источник бесперебойного питания «кричит». Есть опасность сжечь дорогостоящий прибор Guralp. И потом, мы наши данные передаем в киевский центр через интернет. Интернета нет, и вот уже полтора месяца работа по мониторингу, которая велась 15 лет, не проводится, — заключает Константин Егупов.

Вера КОРОЛЬЧЕНКО

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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